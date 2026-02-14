Velkolepý průvod a veselí. Podívejte se, jak v Roztokách u Prahy slavili masopust

Anna Kristová
  19:50
Několikametrové maškary, veselí a stovky návštěvníků. Roztoky u Prahy zažily velkolepé oslavy masopustu. Jak vypadaly, se můžete podívat v přiložené fotogalerii.
Oslavy masopustu v Roztokách u Prahy. (14. února 2026)

Oslavy masopustu v Roztokách u Prahy. (14. února 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Oslavy masopustu v Roztokách u Prahy. (14. února 2026)
Oslavy masopustu v Roztokách u Prahy. (14. února 2026)
Oslavy masopustu v Roztokách u Prahy. (14. února 2026)
Oslavy masopustu v Roztokách u Prahy. (14. února 2026)


Masopust (latinsky carnevale, ze spojení carne levare – dát pryč maso) je období mezi svátkem Tří králů (6. ledna) a začátkem předvelikonočního půstu. Jeho délka je každý rok jiná, protože konec masopustu určuje datum Velikonoc. Celé období vrcholí takzvanými ostatky – posledními třemi dny (neděle, pondělí, úterý), které předcházejí Popeleční středě. Právě tato středa ukončuje veškeré veselí a zahajuje čtyřicetidenní půst. V Roztokách u Prahy veselí zrovna vrcholilo...

Oslavy masopustu v Roztokách u Prahy. (14. února 2026)
Oslavy masopustu v Roztokách u Prahy. (14. února 2026)
Oslavy masopustu v Roztokách u Prahy. (14. února 2026)
Oslavy masopustu v Roztokách u Prahy. (14. února 2026)


Stavba pražského Dvoreckého mostu jde do finále

Nejčtenější

Šok pro nálezce, záhada pro policii. Mrtvá u sebe měla jen stovku a lístek na MHD

Kriminalisté z Prahy-jih se zabývají úmrtím ženy, která byla nalezena bez...

Mrtvou ženu našli v sobotu odpoledne kolemjdoucí lidé v lese u Říčan. Protože u sebe neměla žádné doklady, policie se nyní obrací na veřejnost s žádostí o pomoc při jejím ztotožnění. Médiím poskytla...

Chybějící písmenko stálo studentku maturitu z angličtiny. Případ hnala k soudu

ilustrační snímek

Chybějící písmeno ve slově novinář, tedy journalist, stálo studentku úspěch v maturitní zkoušce z angličtiny. Kvůli jedinému bodu, který jí scházel ke složení didaktického testu, dokonce podala...

V kauze lovců pedofilů obžalovali 11 lidí. Vydávali se za dívky, chtivé muže ztýrali

Takzvaný lovec pedofilů drží za hlavu jihomoravského policistu, který přišel na...

Státní zástupkyně obžalovala 11 lidí v případu takzvaných lovců pedofilů, informoval server iROZHLAS.cz, který má obžalobu k dispozici. Podle něj mnohdy nezletilí lidé si na sociálních sítích...

Park lamp i chlapec s těžkou hlavou. Obě strany Dvoreckého mostu budou mít atrakci

Vizualizace prostor na koncích Dvoreckého mostu (9. února 2026)

Na vyústění Dvoreckého mostu v Praze 5 bude nahrazeno křoví upraveným „parkem lamp“ s více než čtyřmi stovkami svítidel ze 79 zemí světa. Zakončení v Praze 4 se zase využije jako kulturní prostor,...

Hromadná nehoda uzavřela dálnici D11. Bouralo pět osobních aut a náklaďák

Nehoda uzavřela provoz na dálnici D11 ve směru do Prahy. (12. února 2026)

Hromadná nehoda dnes ráno uzavřela na 40,5. kilometru dálnici D11 ve směru na Prahu. V okrese Nymburk bouralo pět osobních aut a jeden nákladní vůz. Po kompletní uzavírce úseku byl provoz před 11:30...

Velkolepý průvod a veselí. Podívejte se, jak v Roztokách u Prahy slavili masopust

Oslavy masopustu v Roztokách u Prahy. (14. února 2026)

Několikametrové maškary, veselí a stovky návštěvníků. Roztoky u Prahy zažily velkolepé oslavy masopustu. Jak vypadaly, se můžete podívat v přiložené fotogalerii.

14. února 2026  19:50

Karviná - Slavia 1:3, Bořilova vítězná teč. Náročný zápas zlomil favorit po přestávce

Slávističtí fotbalisté se radují z gólu na hřišti Karviné.

Slávističtí fotbalisté v duelu 22. ligového kola zvítězili v Karviné 3:1 a druhé Spartě, která v neděli večer nastoupí proti Hradci Králové, odskočili na čele tabulky na rozdíl osmi bodů. Po pauze...

14. února 2026  17:23,  aktualizováno  18:44

Dukla - Zlín 0:0, bezgólová premiéra kouče Šustra. Hosté v závěru zahodili penaltu

Lukáš Penxa z Dukly a Stanley Kanu ze Zlína v souboji o míč.

Fotbalová Dukla bude i po 22. kole poslední v lize, i když v domácím utkání se Zlínem získala první jarní bod. Soupeř v závěrečných minutách neproměnil pokutový kop, premiéru na lavičce pražského...

14. února 2026  14:53,  aktualizováno  17:44

Slovácko - Bohemians 1:2, další góly Hůlky s Lischkou. Domácí pak ztrátu nedohnali

David Lischka z Bohemians se raduje z gólu na hřišti Slovácka.

V důležité záchranářské řeži berou všechny body hosté z Prahy. Fotbalisté Bohemians v 22. kole zvítězili na Slovácku 2:1, čímž soupeři odskočili v tabulce na sedm bodů. Přes pauzou se radovali Lukáš...

14. února 2026  17:28

U Smíchovského nádraží unikl plyn, plynaři prověřují metro i vlaková nástupiště

U Smíchovského nádraží unikl plyn, hasiči prověřují metro i vlaková nástupiště....

Pražští hasiči zasahují u smíchovského nádraží, kde došlo k narušení plynového potrubí. Omezené jsou kvůli tomu spoje městské hromadné dopravy. Podle hasičů už na místě pracují plynaři a kontrolují...

14. února 2026  14:22

Špiclování a vyslýchání, jako ve školce. Pak to Lojza prokoučoval, líčí Jaroslav Špaček

Premium
Jaroslav Špaček a David Špaček na charitativní akci v Dobřanech, krátce po...

S manželkou Lenkou a mladším synem Jacobem ve středu, shodou okolností v den svých dvaapadesátin, nasedl do letadla a nabral směr Milán. Malé déjà vu. Přesně po dvaceti letech v české hokejové...

14. února 2026

Tunely na Pražském okruhu zrychlí. Řešení sice není levné, ale žádoucí

Lochkovský tunel uzavřela nehoda kamionu a osobního auta (20.8.2018)

I na Pražském okruhu se pojede svižněji, slibuje Ředitelství silnic a dálnic. Stovkou místo stávající osmdesátky by mohli projet řidiči Lochkovským a Cholupickým tunelem, a to zřejmě již za pár...

14. února 2026

Lov do poslední sekundy, ale Levhartice neuspěly. Střelba Hanušové byla víc

Eliška Brejchová z Levhartic Chomutov zakončuje na koš DSK Basketball Brandýs.

DSK Basketball Brandýs uhájil v Chance Ženské basketbalové lize pátou pozici, ve vzájemném zápase s Levharticemi Chomutov v posledním kole základní části uspěl 70:67.

13. února 2026

Nehoda v pražských Modřanech: nestihla uhnout chodci, pak narazila do sloupu

Zničené havarované auto po nehodě v Modřanech.(13. února 2026)

Nehoda se stala v pátek večer přibližně patnáct minut po sedmé hodině. Řidička osobního automobilu srazila přecházejícího chodce. Ten utrpěl vážná poranění a byl transportován do nemocnice.

13. února 2026  20:58

U uhynulých ptáků v pražské zoo potvrdili ptačí chřipku, zahrada přijímá opatření

55 ptáků z vyplavené pražské zoo je nyní v Liberci.

Státní veterinární správa (SVS) potvrdila ptačí chřipku u uhynulých ptáků v pražské zoologické zahradě a u jednoho volně žijícího racka na pražské náplavce. Inspektoři zjistili výskyt nákazy poté, co...

12. února 2026  16:35,  aktualizováno  13. 2. 16:52

Drahá výjimečnost. Pražané vydělávají víc, platí za to ale stresem i vysokými cenami

Pražané na Karlově mostě v dešti. (14. dubna 2023)

Výjimečnost v příjmech, které výrazně přesahují republikový průměr, ale i ve vzdělání a pracovních možnostech. Ale také pravidelná porce stresu, vyšší ceny a takřka nedosažitelné bydlení. Popisuje to...

13. února 2026  15:14

Falešné průkazy i jízda pod cizí identitou. Co odhalily kontroly pražských taxikářů

Premium
Jazyk netřeba. Provozovatelé alternativních taxislužeb redakci již dříve řekli,...

Padělané řidičské průkazy, neznalost jazyka, falešné licence. Každý pátý taxikář v metropoli měl při kontrole problém. Odbor dopravy Magistrátu hlavního města Prahy prověřoval jak tradiční taxislužbu...

13. února 2026

