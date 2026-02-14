Masopust (latinsky carnevale, ze spojení carne levare – dát pryč maso) je období mezi svátkem Tří králů (6. ledna) a začátkem předvelikonočního půstu. Jeho délka je každý rok jiná, protože konec masopustu určuje datum Velikonoc. Celé období vrcholí takzvanými ostatky – posledními třemi dny (neděle, pondělí, úterý), které předcházejí Popeleční středě. Právě tato středa ukončuje veškeré veselí a zahajuje čtyřicetidenní půst. V Roztokách u Prahy veselí zrovna vrcholilo...
Velkolepý průvod a veselí. Podívejte se, jak v Roztokách u Prahy slavili masopust
Několikametrové maškary, veselí a stovky návštěvníků. Roztoky u Prahy zažily velkolepé oslavy masopustu. Jak vypadaly, se můžete podívat v přiložené fotogalerii.
Karviná - Slavia 1:3, Bořilova vítězná teč. Náročný zápas zlomil favorit po přestávce
Slávističtí fotbalisté v duelu 22. ligového kola zvítězili v Karviné 3:1 a druhé Spartě, která v neděli večer nastoupí proti Hradci Králové, odskočili na čele tabulky na rozdíl osmi bodů. Po pauze...
Dukla - Zlín 0:0, bezgólová premiéra kouče Šustra. Hosté v závěru zahodili penaltu
Fotbalová Dukla bude i po 22. kole poslední v lize, i když v domácím utkání se Zlínem získala první jarní bod. Soupeř v závěrečných minutách neproměnil pokutový kop, premiéru na lavičce pražského...
Slovácko - Bohemians 1:2, další góly Hůlky s Lischkou. Domácí pak ztrátu nedohnali
V důležité záchranářské řeži berou všechny body hosté z Prahy. Fotbalisté Bohemians v 22. kole zvítězili na Slovácku 2:1, čímž soupeři odskočili v tabulce na sedm bodů. Přes pauzou se radovali Lukáš...
U Smíchovského nádraží unikl plyn, plynaři prověřují metro i vlaková nástupiště
Pražští hasiči zasahují u smíchovského nádraží, kde došlo k narušení plynového potrubí. Omezené jsou kvůli tomu spoje městské hromadné dopravy. Podle hasičů už na místě pracují plynaři a kontrolují...
Špiclování a vyslýchání, jako ve školce. Pak to Lojza prokoučoval, líčí Jaroslav Špaček
S manželkou Lenkou a mladším synem Jacobem ve středu, shodou okolností v den svých dvaapadesátin, nasedl do letadla a nabral směr Milán. Malé déjà vu. Přesně po dvaceti letech v české hokejové...
Tunely na Pražském okruhu zrychlí. Řešení sice není levné, ale žádoucí
I na Pražském okruhu se pojede svižněji, slibuje Ředitelství silnic a dálnic. Stovkou místo stávající osmdesátky by mohli projet řidiči Lochkovským a Cholupickým tunelem, a to zřejmě již za pár...
Lov do poslední sekundy, ale Levhartice neuspěly. Střelba Hanušové byla víc
DSK Basketball Brandýs uhájil v Chance Ženské basketbalové lize pátou pozici, ve vzájemném zápase s Levharticemi Chomutov v posledním kole základní části uspěl 70:67.
Nehoda v pražských Modřanech: nestihla uhnout chodci, pak narazila do sloupu
Nehoda se stala v pátek večer přibližně patnáct minut po sedmé hodině. Řidička osobního automobilu srazila přecházejícího chodce. Ten utrpěl vážná poranění a byl transportován do nemocnice.
U uhynulých ptáků v pražské zoo potvrdili ptačí chřipku, zahrada přijímá opatření
Státní veterinární správa (SVS) potvrdila ptačí chřipku u uhynulých ptáků v pražské zoologické zahradě a u jednoho volně žijícího racka na pražské náplavce. Inspektoři zjistili výskyt nákazy poté, co...
Drahá výjimečnost. Pražané vydělávají víc, platí za to ale stresem i vysokými cenami
Výjimečnost v příjmech, které výrazně přesahují republikový průměr, ale i ve vzdělání a pracovních možnostech. Ale také pravidelná porce stresu, vyšší ceny a takřka nedosažitelné bydlení. Popisuje to...
Falešné průkazy i jízda pod cizí identitou. Co odhalily kontroly pražských taxikářů
Padělané řidičské průkazy, neznalost jazyka, falešné licence. Každý pátý taxikář v metropoli měl při kontrole problém. Odbor dopravy Magistrátu hlavního města Prahy prověřoval jak tradiční taxislužbu...