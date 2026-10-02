Výluka je nutná kvůli poslední etapě rekonstrukce smíchovského železničního mostu, jehož zbývající část získá novou ocelovou konstrukci po odstranění té původní.
To samé již se loni uskutečnilo s první částí mostu. Výměna je součástí rekonstrukce smíchovského nádraží, která zahrnuje také stavbu podchodů, lávky přes kolejiště a nástupiště.
Výlukové opatření se dotkne pěti denních (5, 12, 15, 20, 21) a jedné noční linky (94).
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Železniční most na Smíchově má novou konstrukci, nasazovali ji v noci
Některé pojedou po změněných trasách, jiné svou cestu skončí v náhradních zastávkách.
Spojení směrem na Barrandov bude možné přes před půl rokem otevřený Dvorecký most, kudy pojedou linky 5 a 94.
Linky 12 a 15 budou z Anděla ukončeny v zastávce Na Knížecí v ulici Za Ženskými domovy.
Linka 20 pojede z Anděla na konečnou do Radlické, linka 21 pak nově ze své pravidelné trasy zamíří na konečnou Sídliště Barrandov.
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Dvorecký most sloužil tramvajím poprvé jako objížďka, kvůli poruše na Andělu
Dopravní podnik přidává do denního provozu dvě nové tramvajové linky.
Linka 32 pojede ze Smíchovského nádraží přes Barrandov do konečné Slivenec, linka 40 pojede také ze Smíchovského nádraží, ale přes Dvorecký most směrem na Braník do konečné Sídliště Modřany / Levského.
A co autobusy?
Zavedená bude i náhradní autobusová doprava X12 v trase Anděl – Na Knížecí – Smíchovské nádraží. V nočním provozu to pak bude X90 v trase Palackého náměstí / Karlovo náměstí – Anděl – Zlíchov.
Detailnější informace jsou k dispozici na webu PID.