Velikonoční trhy Praha 2026: program, termíny a ceny

Matouš Waller
Vítězslav Bureš
,
  4:00
Pomlázky, barevné kraslice i velikonoční mlsání nabídnou trhy v ulicích hlavního města. Návštěvníci na nich jako obvykle najdou rovněž typické ukázky tradičních zvyků, řemesel i lidové zábavy. Velikonoční trhy se budou i v roce 2026 soustředit hlavně do centra Prahy.
Fotogalerie4

Velikonoční trhy na Staroměstském náměstí v Praze v roce 2025 | foto: Taiko

Pražské velikonoční trhy letos budou sázet na motivy přechodu ze zimy do jara. Pastelové barvy a květinové motivy budou dominovat například trhům na Václavském či Staroměstském náměstí – ty budou zároveň patřit k největším v zemi.

Kdy budou Velikonoce

Jsou jedním z pohyblivých svátků a konkrétní datum závisí na prvním jarním úplňku.

Letos začnou Velkým pátkem 3. dubna a skončí Velikonočním pondělím 6. dubna 2026.

Nejen na nich se však návštěvníci můžou těšit na tradiční velikonoční sortiment ozdob a doplňků, české speciality a mnohdy i každodenní kulturní program.

Na několika pódiích ve městě se představí kapely nebo pěvecké i folklorní soubory. Další velikonoční trhy jsou zaměřené na podporu studentů či chráněných dílen. Nabízíme tipy na šestici velikonočních trhů v hlavním městě.

Klobásy zdražily

Návštěvníci oproti minulým létům budou muset sáhnout hlouběji do kapsy. Ceny za občerstvení zvedla například společnost Taiko pořádající trhy na Staroměstském a Václavském náměstí.

„Vloni jsme vůbec nezdražovali, teď ano, zdražila bohužel lidská síla,“ řekla iDNES.cz mluvčí trhů Hana Tietze. Papriková a bylinková klobása v bagetě bude stát 180 korun (loni 150,-), zdraží i kuřecí špíz a čtvrtka kuřete.

Ceny občerstvení Staroměstské a Václavské náměstí (výběr):

  • Papriková (bylinková) klobása v bagetě – 180 Kč
  • Kuřecí špíz – 200 Kč
  • Čtvrtka kuřete – 160 Kč
  • Trhané kuře v bagetě – 160 Kč

„O Velikonocích je největší zájem o klasickou paprikovou klobásu a zelené pivo. Ale lidé taky ochutnávají typické velikonoční pokrmy, máme vajíčkovou pomazánku, nádivku i beránka,“ dodala mluvčí.

Většina z nich první zájemce přivítá s velkým předstihem – například na náměstí Republiky se stánky objeví už v polovině března a vydrží tam celé čtyři týdny.

Naopak ty nejkratší, nabízející produkty sociálních podniků či studentů pražských odborných škol, pořádá samo město v budově magistrátu v Jungmannově ulici – budou mít jen dva dny.

Trhy na Staroměstském a Václavském náměstí

  • Sobota 21. března až neděle 12. dubna 2026
  • Denně od 10:00 do 22:00
  • 71 + 33 prodejních stánků
Velikonoční trhy na Staroměstském náměstí v Praze v roce 2025

Velikonoční trhy na Staroměstském náměstí v Praze v roce 2025

Tradičním centrem velikonočních svátků je Staroměstské náměstí – i letos tu návštěvníci mezi více než sedmi desítkami stánků najdou bohatou výzdobu a pódium s folklorními a hudebními vystoupeními. Ty, stejně jako tradiční velikonoční sortiment i české speciality najdou i na nedalekém Václavském náměstí.

První předpověď počasí na Velikonoce. Teploty už nebudou nadprůměrné

Dominantou trhů bude i letos vyhlídkový most ve středu náměstí nebo zdobené vstupní brány na trh. Program tu poběží každý den, o víkendech navíc s dětskými dílničkami. Na Václavském náměstí jsou vystoupení naplánovaná od čtvrtka do neděle. Kompletní harmonogram je na webu pořadatele.

Velikonoční trhy na náměstí Míru

  • Sobota 21. března až pondělí 6. dubna 2026
  • Denně od 10:00 do 19:00
  • 46 prodejních stánků

Velikonoce na Náměstí míru v roce 2024. | foto: České velikonoční trhy

Trh na náměstí Míru, jež je srdcem Vinohrad, nabídne tradiční velikonoční sortiment, například ručně malované kraslice, pomlázky nebo dekorace a také keramiku. Návštěvníci tu najdou i občerstvení a typické velikonoční pečivo – beránky, mazance nebo jidáše.

Václavské Velikonoce na náměstí Republiky

  • Neděle 15. března až neděle 12. dubna 2026
  • Denně od 10:00 do 20:00, občerstvení až do 22:00
vaclavske.namesti

Vše je připraveno a dnes od 16:30 slavnostně zahajujeme Václavské Velikonoce!

Tak dorazte před @palladiumpraha a užijte si sváteční atmosféru v centru Prahy

31. března 2025 v 14:05, příspěvek archivován: 12. března 2026 v 13:01
oblíbit odpovědět uložit

Tradiční Václavské Velikonoce se na náměstí Republiky dočasně přesunuly z rekonstruované horní poloviny Václavského náměstí. Stejně jako další trhy nabídnou stánky s řemeslnými a velikonočními výrobky a občerstvením, chybět však nebude ani osm stánků se zbožím neziskových organizací.

Hledání obřích vajec, chození s Jidášem či foukání skla. Poradíme vám, co letos dělat na Velikonoce

Slavnostní zahájení starostkou městské části Praha 1 proběhne v pondělí 16. března v půl páté odpoledne. Pódium v následujících dnech zaplní bohatý doprovodný program s kapelami či vystoupeními dětských a školních souborů. Stánky tu vydrží zdaleka nejdéle – celé čtyři týdny.

Velikonoční trhy na Andělu

  • Čtvrtek 2. až pondělí 6. dubna 2026
  • Denně od 8:00 do 20:00
andelsketrhy

Děkujeme všem, kteří zavítali na velikonoční trhy na Andělu! Věříme, že jste si užili nejen sváteční atmosféru, ale i celé Velikonoce naplno

21. dubna 2025 v 21:36, příspěvek archivován: 12. března 2026 v 12:28
oblíbit odpovědět uložit

Na místě běžných farmářských trhů na pěší zóně Anděl se během Velikonoc objeví zeleno-bílé stánky s jarním sortimentem a řemeslnými výrobky. Chybět nebudou ani tradiční dekorace a sezonní dobroty.

Velikonoce na Mariánském

  • Pátek 20. března až pondělí 6. dubna 2026
  • Denně od 11:00 do 20:00

Stánky na Velikonočních trzích na Mariánském náměstí | foto: Prague city tourism

Prostor před budovou pražského magistrátu už dva týdny před Velkým pátkem zaplní stánky věnované tradičním řemeslům, ale i produktům sociálních podniků či chráněných dílen.

Otevírací doba během Velikonoc 2026. Který den se v Česku zavřou obchody?

Hudební či taneční program, stejně jako tvořivé dílny pro děti, jsou naplánované na víkendy. Součástí bude i Primátorská velikonoční sbírka potravin ve čtvrtek 26. března.

Velikonoční jarmark ve Škodově paláci

  • Středa 17. a čtvrtek 18. března 2026
  • Oba dny od 8:30 do 15:30
mesto_praha.eu

Už za týden bude možné navštívit Velikonoční jarmark ve vestibulu Škodova paláce v centru Prahy. Nabídne možnost pořídit originální velikonoční dárky s příběhem a podpořit talentované studenty i práci sociálních podniků.

Jarmark se uskuteční v pondělí 17. a v úterý 18. března 2026, vždy od 8.30 do 15.30, ve vestibulu Škodova paláce, Jungmannova 35, Praha 1.

K vidění i zakoupení budou ručně vyráběné výrobky studentů pražských odborných škol a sociálních podniků. Sortiment doplní velikonoční dekorace a drobnosti pro jarní výzdobu.

Součástí letošního ročníku bude také stánek zaměřený na osvětu a prevenci v oblasti duševního zdraví.

Nákupem bude možné podpořit organizace, které dávají příležitost lidem se zdravotním znevýhodněním nebo studentům učebních oborů.

2. března 2026 v 12:28, příspěvek archivován: 12. března 2026 v 11:09
oblíbit odpovědět uložit

Nejkratší akcí bude jen dvoudenní jarmark v atriu Škodova paláce v Jungmannově ulici. Sortiment zahrnující tradiční velikonoční výrobky se od ostatních trhů příliš lišit nebude – v nabídce však budou produkty studentů pražských odborných škol a či sociálních podniků. Doplní ji stánek zaměřený na duševní zdraví.

Velikonoční akce a výstavy

Speciální program na Velikonoce chystá například pražská zoo – na Velký pátek i Velikonoční pondělí uvede komentovaná krmení s velikonoční tematikou i velikonoční workshop. Velikonoční program o lidových zvycích s dílnami pro děti pořádá v několika termínech Toulcův dvůr.

Workshopy a dílny s velikonoční tematikou chystá v předstihu rovněž Národopisné muzeum v Kinského zahradě a ve čtvrtek 26. března také proběhnou na Staroměstské radnici. Netradiční velikonoční dílny pro děti pořádá v pátek 3. dubna i střešovické Muzeum MHD.

Od konce března až do konce května také můžete navštívit Muzeum Karlova mostu, které uvádí specializovanou Velikonoční výstavu, nebo Lidovou pašijovou hru na zámku Zbraslav.

Vstoupit do diskuse

Radní oznamuje otevření Dvoreckého mostu v akčním videu

Nejčtenější

Obchod za čtvrt miliardy. Vila podnikatele Dejčmara na Vinohradech se prodala

Vila na pražských Vinohradech se prodává za čtvrt miliardy korun. (30. července...

Vinohradská vila z roku 1906 už má novou majitelku. Za 11,5 milionu dolarů, což je přepočtu zhruba 240 milionů korun, historickou vilu od podnikatele a investora Václava Dejčmara koupila podnikatelka...

Dívka zemřela při střetu s tramvají, zpod soupravy ji vyprošťovali pomocí jeřábu

Tramvaj v pražské Bělohorské ulici srazila dívku, která na místě zemřela. (13....

Tramvaj v pátek na pražském Břevnově srazila nezletilou dívku, která skončila zaklíněná pod vozem. Na místě zemřela. Provoz v Bělohorské ulici byl oboustranně pozastaven, uvedl pro iDNES.cz mluvčí...

Jihovýchodní část Pražského okruhu se už rýsuje. Prohlédněte si snímky ze stavby

Stavby na jihovýchodní části Pražského okruhu pokračují. (16. března 2026)

Suché jarní počasí nahrává stavbě 12,6 kilometru dlouhé jihovýchodní části Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Na realizaci projektu v tomto období pracuje až osmdesát dělníků s těžkou...

Na Letné hořelo plynové potrubí, zničené jsou fasády i byty. Viníkem zřejmě stavbaři

Požár plynu v pražských Holešovicích. (10. března 2026)

Čtyři hodiny trval dnes požár plynového potrubí v obydlené ulici v Praze 7 na Letné poblíž budovy ministerstva vnitra. Od plamenů chytly také dva domy, v nichž požár poničil několik bytů. Nikdo se...

Na premiéru filmu o Livii Klausové přišli v Praze Zeman, Bohdalová či Schillerová

Bývalá první dáma Lívia Klausová na slavnostní premiéře dokumentárního filmu...

Ve čtvrtek vstoupil do českých kin celovečerní dokument o bývalé první dámě Livii Klausové. Nabídl vhled do kariérního i osobního života bývalé první dámy a někdejší diplomatky. Na slavnostní...

Velikonoční trhy Praha 2026: program, termíny a ceny

Velikonoční trhy na Staroměstském náměstí v Praze v roce 2025

Pomlázky, barevné kraslice i velikonoční mlsání nabídnou trhy v ulicích hlavního města. Návštěvníci na nich jako obvykle najdou rovněž typické ukázky tradičních zvyků, řemesel i lidové zábavy....

18. března 2026

Nymburk ve čtvrtfinále Ligy mistrů. Postup přinesla vítězná koncovka s Gran Canarií

Martin Kříž z Nymburka zakončuje na koš Gran Canarie.

Nymburští basketbalisté zvítězili v rozhodujícím utkání osmifinálové fáze Ligy mistrů na palubovce španělské Gran Canarie 92:82 a postoupili podruhé za sebou do čtvrtfinále. Soupeři oplatili domácí...

17. března 2026,  aktualizováno  23:34

Volejbalisté Brna a Příbrami jsou výhru od extraligového čtvrtfinále

Brněnští volejbalisté se radují.

Volejbalisté Brna a Příbrami mají po prvním zápase blíž do čtvrtfinále extraligy. Brněnský celek splnil roli favorita v hale Benátek nad Jizerou vítězstvím 3:1, Příbram si s Ostravou poradila ve...

17. března 2026  21:40

Řidič u Předboje nedaleko Prahy narazil do stromu, nehodu nepřežil

Složky integrovaného záchranného systému zasahují u tragické nehody mezi Baští...

Na silnici mezi obcemi Bašť a Předboj na Praze-východ došlo v úterý odpoledne k tragické dopravní nehodě. Řidič osobního auta narazil do stromu a na místě podlehl svým zraněním.

17. března 2026  18:54

Nehoda cisterny zavřela silnici, kolos se po nárazu do skály převrátil na bok

Nehoda cisterny převážející kaly u Kácova na Kutnohorsku. (17. března 2026)

Cisterna převážející kaly havarovala v úterý ráno u Kácova na Kutnohorsku. Po nárazu do skály se vůz převrátil na bok. Silnice mezi Kácovem a Zderadinkami byla až do 15:00 neprůjezdná, policisté...

17. března 2026  9:46,  aktualizováno  15:33

Jihovýchodní část Pražského okruhu se už rýsuje. Prohlédněte si snímky ze stavby

Stavby na jihovýchodní části Pražského okruhu pokračují. (16. března 2026)

Suché jarní počasí nahrává stavbě 12,6 kilometru dlouhé jihovýchodní části Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Na realizaci projektu v tomto období pracuje až osmdesát dělníků s těžkou...

17. března 2026  14:56

Velká změna. Řidiči nechají u Prahy auto v parkovacím domě, dál pojedou vlakem

Vizualizace nového parkovacího domu v Hostivici u Prahy

Středočeští radní doporučili pokračování projektu výstavby parkovacího domu P+R v Hostivici v těsné blízkosti vlakového nádraží. Ten nabídne téměř 500 parkovacích míst.

17. března 2026  14:42

Wehrmacht v Praze a běsnící dav. Chlapec z fotky ještě netušil, jak se mu změní život

Zdeněk Kárný (s aktovkou mezi dvěma strážníky) spolu s dalšími rozzuřenými...

Česko si v neděli připomnělo výročí začátku okupace z 15. března 1939. Německá vojska tehdy napochodovala do Čech, aby nad nimi vyhlásila protektorát Čechy a Morava. Jednou z ikonických fotografií...

17. března 2026  14:24

Noční život, rozlučky se svobodou. Praha boduje v žebříčku nejromantičtějších měst

Praha, pohled na Pražský hrad

České hlavní město zabodovalo v žebříčku nejromantičtějších měst Evropy. V nové studii společnosti Icelandair ho přeskočila pouze jediná metropole. Studie Prahu ocenila za její noční život.

17. března 2026  12:55

Propast uprostřed letiště. Na Ruzyni lákají na cestu do Asie zadarmo, stačí se nebát

3D podlahová animace vznikla na Letišti Praha v neveřejné části Terminálu 2...

Cestující na pražském Letišti Václava Havla čeká překvapení, které mnohé donutí zastavit. Přímo na podlaze se totiž objevila realistická 3D malba, která vypadá jako hluboký sráz v asijské džungli....

17. března 2026  12:19

Prolomili jsme ledy, říká šéf pražského MS. Jak se rodila cena vstupenek?

Premium
Japonská krasobruslařka Kaori Sakamotová během volných jízd na ZOH 2026.

Když Praha hostila světový šampionát krasobruslařů naposledy, zářili ve Sportovní hale Kanaďané Browning a Stojko, Ukrajinka Bajulová či Francouzka Bonalyová. Psal se rok 1993 a nikdo netušil, že...

17. března 2026

Mladík měl s mužem sex, pak ho pobodal a okradl. Oběť ukazoval přátelům přes mobil

Ilustrační snímek

Za pokus o vraždu potvrdil pražský vrchní soud devatenáctiletému Justinu Kunovi z Kolína čtrnáctiletý trest vězení. Mladík loni pobodal muže, se kterým měl předtím sex za peníze. Rozhodnutí je...

17. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.