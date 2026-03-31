Klobása v housce za 180, na trdlo vystojíte frontu. Prošli jsme velikonoční trhy v Praze

Juliana Hámová
  12:06
V dolní části Václavského náměstí skupinky turistů postávají v hloučcích, jedni drží kelímek se zeleným pivem, další netrpělivě přešlapují ve frontě na trdelník nebo hranolky. Velikonoční trhy v Praze jsou v plném proudu – a zatímco každý z nich má svou specifickou atmosféru, řadu prvků mají naopak společných či podobných.
Velikonoční trh na Staroměstském náměstí v Praze. (28. března 2026)

Velikonoční trh na Staroměstském náměstí v Praze. (28. března 2026) | foto: Michal Sváček, MAFRA

Velikonoční trh na Staroměstském náměstí v Praze. (28. března 2026)
Velikonoční trh na Staroměstském náměstí v Praze. (28. března 2026)
Velikonoční trh na Staroměstském náměstí v Praze. (28. března 2026)
Velikonoční trh na Staroměstském náměstí v Praze. (28. března 2026)
Mezi nabídkou stánků nechybí medovina nebo staročeské lokše, grilují se klobásy, točí se zmíněné zelené pivo a hned vedle voní trdelníky. Právě u těchto kiosků je v odpoledních hodinách nejvíc lidí a se zeleným mokem tu postává skoro každý druhý, i když si mnohdy připlatí. 0,4 litru zeleného velikonočního piva pořídíte na Václaváku za 80 korun, klobása v housce stojí 180.

Atmosféru trochu narušují stavební práce v horní části náměstí. „Chtěli jsme se sem projít od Muzea, ale že by to byla hezká procházka, to se říct nedá,“ poukázala jedna z návštěvnic.

Na návštěvnost to ale podle prodejců vliv nemá. „Lidi chodí stejně,“ hlásí jeden z nich.

Trhu dominuje pódium, kde se průběžně odehrává doprovodný program snažící se oslovit široké publikum – od tradiční lidové hudby v podání Tria Frajéři z galerky přes gospelové vystoupení až po koncerty studentů Mezinárodní konzervatoře.

Velikonoční trh na Staroměstském náměstí v Praze. (28. března 2026)
Velikonoční trh na Staroměstském náměstí v Praze. (28. března 2026)
Velikonoční trh na Staroměstském náměstí v Praze. (28. března 2026)
Velikonoční trh na Staroměstském náměstí v Praze. (28. března 2026)
8 fotografií

V dalších dnech vystoupí například žáci základních uměleckých škol, cimbálové muziky nebo revival Karla Gotta v podání Michala Israela Volfa.

Velikonoční program vrcholí během svátečních dní – na Zelený čtvrtek zahrají dudáci ze ZUŠ Blatná, na Velký pátek zazní klavír a zpěv v podání Dua Cantabile a Velikonoční pondělí uzavře jazzový koncert.

„Pražské“ ceny na Staromáku

O pár set metrů dál se rozprostírají největší velikonoční trhy – ty Staroměstské.

Právě zde je velikonoční atmosféra v plné síle. Hostů tu je víc, u některých stánků vznikají tlačenice. Turisty zajímají obzvlášť tradiční barvená vajíčka a dekorace. Nabídka občerstvení je prakticky nekonečná – od moravských koláčů přes lívanečky až po sýr raclette nebo hamburgery. V nabídce jsou i plněné české knedlíky.

Přehled

Velikonoční trhy v Praze

Staroměstské náměstí a Václavské náměstí● (21. 3. – 12. 4.) sází na koncerty, umělecká vystoupení, ale i nabídku občerstvení.

Mariánské náměstí (20. 3. – 6. 4.) nabízí k vidění tradiční kroje, občerstvení a o víkendu hudbu i tanec.

Anděl (2.–6. 4.) Velikonoční trhy doplní klasické farmářské.

Náměstí Republiky (15. 3. – 12. 4.) propojuje kulturní program a neziskové projekty.

Náměstí Míru (21. 3. – 6. 4.) nabízí kraslice, pomlázky i cizokrajné výrobky.

Zelené pivo mezi návštěvníky opět vede, jen je tu o 15 korun dražší než na Václaváku. Cena za klobásu zůstává stejná. Stejně tak za trdlo, které cenově začíná na sto korunách.

„Přijeli jsme až z Moravy. Jsme tu na návštěvě u kamarádky. Ty ceny jsou opravdu ‚pražské‘, ale je to tu moc pěkné,“ říká jedna z turistek. „Na Václaváku jsme byly taky, ale ten je pořád rozkopaný.“

Prodejci si většinou začátek trhů pochvalují. „Každý rok je to tu fajn. Prodává se nám tu dobře, lidi stále chodí,“ líčí stánkařka nabízející hranolky. Prodavačka mandlí ale takové štěstí nemá. „K nám zákazníci chodí spíš na ty vánoční trhy. Jaro bývá slabší,“ přiznává.

Ani Staroměstské náměstí nezůstává s programem pozadu. Do 12. dubna nabízí pestrou zábavu od dechových orchestrů a cimbálové muziky přes velikonoční dílny až po dětská divadelní představení.

Mírák sází na cizinu

Jinou atmosféru vyzařují o poznání menší trhy na náměstí Míru. Mezi stánky si hrají děti, lidé posedávají na lavičkách.

Podle prodejců je zahraničních návštěvníků letos obecně méně. „To souvisí se situací ve světě. Lidi z Blízkého východu se sem teď nedostanou. Je tu o poznání méně hostů,“ říká prodejce španělských churros. „Na Staromáku je situace lepší, ale taky je to slabší než minulý rok,“ míní.

Nabídka na „Míráku“ se liší i skladbou sortimentu. Dominují zde tradiční pomlázky, ručně barvená vajíčka, ale také velká plastová vejce s hračkami pro děti a další ne úplně lokální sortiment.

K občerstvení strávníky lákají spíše zahraniční delikatesy. Fronty se v sobotu odpoledne tvoří například u italských produktů. „Kousek tu bydlím, tak jsem se přišla podívat, možná tu i něco pokoupím,“ prohlíží jedna z návštěvnic nabídku italských sýrů.

Prodavačka ve stánku s palačinkami trhy hodnotí kladně. „Slabší jsou jen pondělí a úterý, teď o víkendu lidi chodí hodně,“ pochvaluje si.

Na Vinohradských trzích je občerstvení znatelně levnější – oblíbené půllitrové zelené pivo stojí 60 korun, grilovaná klobása vyjde na 70 korun.

Zatímco na Staroměstském a Václavském náměstí zůstanou velikonoční stánky a pódia s programem až do 12. dubna, trhy na náměstí Míru skončí už o šest dní dříve – 6. dubna.

31. března 2026  12:06

