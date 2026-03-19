Praha v období Velikonoc ožívá dílnami a workshopy, kde si děti mohou vyzkoušet tradiční řemesla pod vedením zkušených lektorů. Připravili jsme přehled šesti akcí, kde se zabaví celá rodina a k tomu se dozví i něco o zvycích a historii Velikonoc.
Kdy budou Velikonoce
Jsou jedním z pohyblivých svátků a konkrétní datum závisí na prvním jarním úplňku. Letos začnou Velkým pátkem 3. dubna a skončí Velikonočním pondělím 6. dubna 2026.
Část z nich probíhá už v předstihu, zejména tvořivé dílny, na nichž zájemci vyrábějí nejrůznější ozdoby – pomlázky nebo barvené kraslice, tak aby byly připravené včas.
S výběrem však neotálejte – mnohdy je potřeba registrace předem.
Zoo Praha: velikonoční krmení a workshop
- U Trojského zámku 120, Praha 7
- Pátek 3. dubna od 10:30 do 16:00
- Sobota 4. dubna, 12:00, 13:00, 15:00 a 16:00
- Neděle 5. dubna v 9:30
- Pondělí 6. dubna od 10:00 do 15:15
- Běžné vstupné; workshop 50 Kč navíc
Na pátek 3. a pondělí 6. dubna zve pražská zoologická zahrada na speciální velikonoční krmení s výkladem – během Velikonočního pondělí dostanou jarně laděné prvky, které budou moci zájemci vytvořit na předcházejícím nedělním workshopu.
Na sobotu 4. dubna navíc připadá Mezinárodní den tasmánských čertů a zoo při té příležitosti chystá několikerá komentovaná setkání a krmení.
Toulcův dvůr: lidové zvyky a dílny
- Kubatova 32, Praha 10
- Čtvrtek 26., pondělí 30. nebo úterý 31. března od 16:00 do 18:00
- 200 Kč / dítě
Dvouhodinový program pro děti je rozdělený na dvě poloviny – v té první se v dílnách naučí plést pomlázky nebo vyrábět velikonoční přání, což následuje putování Velikonoční stezkou o zvycích a obyčejích předků.
Národopisné muzeum: workshopy a dílny
- Kinského zahrada 98, Praha 5
- Neděle 29. března, každou hodinu od 10:00 do 16:00
- 150 Kč / dítě a doprovod
Pár dní před začátkem Velikonoc chystá Národopisné muzeum povídání o Velikonocích a s nimi spojených zvycích, včetně výtvarné dílny s pletením pomlázek nebo výrobou zajíčka za vajíček. Prohlídka ve 13:00 bude tlumočená do českého znakového jazyka a bude zdarma.
Kromě dílen pro děti pořádá Národopisné muzeum také řemeslné kurzy určené pro dospělé – zdobení kraslic batikováním (14. března, 600 Kč za osobu) či výrobu velikonočních věnců (28. března, 350 Kč za osobu)
Staroměstská radnice: workshop
- Staroměstské náměstí 1, Praha 1
- Čtvrtek 26. března, 16:00
- 300 Kč / dítě a doprovod; 500 Kč / až dva dospělí a tři děti
Během workshopu v historických prostorách Staroměstské radnice určeného pro celou rodinu se mimo jiné seznámíte s velikonočními tradicemi a zvyky. Jarní dílny se však budou soustředit hlavně na tvorbu vlastnoručních dekorací ze zdobených vajíček.
Muzeum MHD: netradiční dílny
- Patočkova 132, Praha 6
- Pátek 3. dubna, od 9:00 od 17:00
- Platí se pouze běžné vstupné
Netradiční velikonoční dílny pro děti pořádá v pátek 3. dubna i střešovické Muzeum MHD. V prostoru vozovny v obklopení historických prostředků hromadné dopravy si budou moci uplést pomlázku, obarvit vajíčka nebo vyrobit velikonoční výzdobu.
Zámek Zbraslav: lidová pašijová hra
- Zámecký park Zbraslav
- Sobota 11. dubna, 14:30
- Vstupné dobrovolné
Pašijový příběh o smrti a vzkříšení Ježíše Krista připomíná původ Velikonoc jako nejvýznamnějšího křesťanského svátku. Ochotníci ze Zbraslavi doplnění profesionálními herci děj během zhruba 70 minut ztvární na ploše před kostelem svatého Jakuba Staršího v prostředí zámeckého parku.
Velikonoční trhy
Oblíbenou alternativou jsou také Velikonoční trhy, které se v hlavním městě soustředí hlavně do centra.
Návštěvníci se na na šestici největších velikonočních trhů můžou těšit na tradiční velikonoční sortiment ozdob a doplňků a české speciality:
- Staroměstské náměstí – Sobota 21. března až neděle 12. dubna 2026
- Václavské náměstí – Sobota 21. března až neděle 12. dubna 2026
- Náměstí Míru – Sobota 21. března až pondělí 6. dubna 2026
- Náměstí Republiky – Neděle 15. března až neděle 12. dubna 2026
- Mariánské náměstí – Pátek 20. března až pondělí 6. dubna 2026
- Anděl – Čtvrtek 2. až pondělí 6. dubna 2026