Velikonoční akce Praha 2026: tipy pro děti. Zoo, Toulcův dvůr i Muzeum MHD

Matouš Waller
  4:00
Nadcházející Velikonoce jsou skvělou příležitostí naučit ratolesti něco o původu nejdůležitějších křesťanských svátků, typických zvycích i řemeslech. Hlavní město nabízí celou řadu aktivit a dílen, kde si malí i velcí můžou vyzkoušet typickou velikonoční tvorbu. Nabízíme tipy na šest z nich.
Zdobené krasli

Zdobené krasli | foto: ČTK

Praha v období Velikonoc ožívá dílnami a workshopy, kde si děti mohou vyzkoušet tradiční řemesla pod vedením zkušených lektorů. Připravili jsme přehled šesti akcí, kde se zabaví celá rodina a k tomu se dozví i něco o zvycích a historii Velikonoc.

Kdy budou Velikonoce

Jsou jedním z pohyblivých svátků a konkrétní datum závisí na prvním jarním úplňku. Letos začnou Velkým pátkem 3. dubna a skončí Velikonočním pondělím 6. dubna 2026.

Část z nich probíhá už v předstihu, zejména tvořivé dílny, na nichž zájemci vyrábějí nejrůznější ozdoby – pomlázky nebo barvené kraslice, tak aby byly připravené včas.

S výběrem však neotálejte – mnohdy je potřeba registrace předem.

Zoo Praha: velikonoční krmení a workshop

  • U Trojského zámku 120, Praha 7
  • Pátek 3. dubna od 10:30 do 16:00
  • Sobota 4. dubna, 12:00, 13:00, 15:00 a 16:00
  • Neděle 5. dubna v 9:30
  • Pondělí 6. dubna od 10:00 do 15:15
  • Běžné vstupné; workshop 50 Kč navíc

Velikonoce v pražské zoo. (5. dubna 2023)

Na pátek 3. a pondělí 6. dubna zve pražská zoologická zahrada na speciální velikonoční krmení s výkladem – během Velikonočního pondělí dostanou jarně laděné prvky, které budou moci zájemci vytvořit na předcházejícím nedělním workshopu.

Hledání obřích vajec, chození s Jidášem či foukání skla. Poradíme vám, co letos dělat na Velikonoce

Na sobotu 4. dubna navíc připadá Mezinárodní den tasmánských čertů a zoo při té příležitosti chystá několikerá komentovaná setkání a krmení.

Toulcův dvůr: lidové zvyky a dílny

  • Kubatova 32, Praha 10
  • Čtvrtek 26., pondělí 30. nebo úterý 31. března od 16:00 do 18:00
  • 200 Kč / dítě

Toulcův dvůr | foto: Archiv Toulcova dvora

Dvouhodinový program pro děti je rozdělený na dvě poloviny – v té první se v dílnách naučí plést pomlázky nebo vyrábět velikonoční přání, což následuje putování Velikonoční stezkou o zvycích a obyčejích předků.

Národopisné muzeum: workshopy a dílny

  • Kinského zahrada 98, Praha 5
  • Neděle 29. března, každou hodinu od 10:00 do 16:00
  • 150 Kč / dítě a doprovod

Národopisné muzeum - Musaion v Letohrádku Kinských. | foto: Národní muzeum

Pár dní před začátkem Velikonoc chystá Národopisné muzeum povídání o Velikonocích a s nimi spojených zvycích, včetně výtvarné dílny s pletením pomlázek nebo výrobou zajíčka za vajíček. Prohlídka ve 13:00 bude tlumočená do českého znakového jazyka a bude zdarma.

KVÍZ: Jak se vyznáte ve velikonočních tradicích

Kromě dílen pro děti pořádá Národopisné muzeum také řemeslné kurzy určené pro dospělé – zdobení kraslic batikováním (14. března, 600 Kč za osobu) či výrobu velikonočních věnců (28. března, 350 Kč za osobu)

Staroměstská radnice: workshop

  • Staroměstské náměstí 1, Praha 1
  • Čtvrtek 26. března, 16:00
  • 300 Kč / dítě a doprovod; 500 Kč / až dva dospělí a tři děti

Velikonoční trhy na Staroměstském náměstí v Praze v roce 2025 | foto: Taiko

Během workshopu v historických prostorách Staroměstské radnice určeného pro celou rodinu se mimo jiné seznámíte s velikonočními tradicemi a zvyky. Jarní dílny se však budou soustředit hlavně na tvorbu vlastnoručních dekorací ze zdobených vajíček.

Od začátečníků po proutkařské mistry: návody jak uplést pomlázku ze čtyř, osmi i dvanácti proutků

Muzeum MHD: netradiční dílny

  • Patočkova 132, Praha 6
  • Pátek 3. dubna, od 9:00 od 17:00
  • Platí se pouze běžné vstupné

Muzeum MHD v tramvajové vozovně v pražských Střešovicích.

Netradiční velikonoční dílny pro děti pořádá v pátek 3. dubna i střešovické Muzeum MHD. V prostoru vozovny v obklopení historických prostředků hromadné dopravy si budou moci uplést pomlázku, obarvit vajíčka nebo vyrobit velikonoční výzdobu.

Zámek Zbraslav: lidová pašijová hra

  • Zámecký park Zbraslav
  • Sobota 11. dubna, 14:30
  • Vstupné dobrovolné

Pašijová hra v zámeckém parku na Zbraslavi | foto: Prague city tourism

Pašijový příběh o smrti a vzkříšení Ježíše Krista připomíná původ Velikonoc jako nejvýznamnějšího křesťanského svátku. Ochotníci ze Zbraslavi doplnění profesionálními herci děj během zhruba 70 minut ztvární na ploše před kostelem svatého Jakuba Staršího v prostředí zámeckého parku.

Velikonoční trhy

Oblíbenou alternativou jsou také Velikonoční trhy, které se v hlavním městě soustředí hlavně do centra.

Velikonoční trhy Praha 2026: program, termíny a ceny

Návštěvníci se na na šestici největších velikonočních trhů můžou těšit na tradiční velikonoční sortiment ozdob a doplňků a české speciality:

  • Staroměstské náměstí – Sobota 21. března až neděle 12. dubna 2026
  • Václavské náměstí – Sobota 21. března až neděle 12. dubna 2026
  • Náměstí Míru – Sobota 21. března až pondělí 6. dubna 2026
  • Náměstí Republiky – Neděle 15. března až neděle 12. dubna 2026
  • Mariánské náměstí – Pátek 20. března až pondělí 6. dubna 2026
  • Anděl – Čtvrtek 2. až pondělí 6. dubna 2026
Vstoupit do diskuse

Radní oznamuje otevření Dvoreckého mostu v akčním videu

Nejčtenější

Dívka zemřela při střetu s tramvají, zpod soupravy ji vyprošťovali pomocí jeřábu

Tramvaj v pražské Bělohorské ulici srazila dívku, která na místě zemřela. (13....

Tramvaj v pátek na pražském Břevnově srazila nezletilou dívku, která skončila zaklíněná pod vozem. Na místě zemřela. Provoz v Bělohorské ulici byl oboustranně pozastaven, uvedl pro iDNES.cz mluvčí...

Jihovýchodní část Pražského okruhu se už rýsuje. Prohlédněte si snímky ze stavby

Stavby na jihovýchodní části Pražského okruhu pokračují. (16. března 2026)

Suché jarní počasí nahrává stavbě 12,6 kilometru dlouhé jihovýchodní části Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Na realizaci projektu v tomto období pracuje až osmdesát dělníků s těžkou...

Na premiéru filmu o Livii Klausové přišli v Praze Zeman, Bohdalová či Schillerová

Bývalá první dáma Lívia Klausová na slavnostní premiéře dokumentárního filmu...

Ve čtvrtek vstoupil do českých kin celovečerní dokument o bývalé první dámě Livii Klausové. Nabídl vhled do kariérního i osobního života bývalé první dámy a někdejší diplomatky. Na slavnostní...

Nový pražský most zná datum otevření, prozradil ho radní v emotivním videu

Testovací jízdy tramvají a autobusů po novém Dvoreckém mostě v Praze (12....

Dvorecký most přes Vltavu, který propojí pražský Smíchov s Podolím, se otevře dva týdny po Velikonocích. Nejprve si ho budou moci „osahat“ chodci a cyklisté, o den později se na něj vydají také...

OBRAZEM: Vyšehrad i lampa otočená úplně mimo. Co také uvidíte z nového mostu?

Testovací jízdy tramvají a autobusů po novém Dvoreckém mostě v Praze (12....

Na dohled Vyšehradu získala Praha nový most, který bude sloužit pěším, tramvajové a autobusové dopravě, cyklistům a Integrovanému záchrannému systému. Díky tomu se metropole dočká nových spojení...

DBK slaví 45 let od prvního otevření. Brutalistní klenot v Praze stále žije

DBK v osmdesátých letech, ještě bez okolních staveb

Dům bytové kultury v pražské Krči původně pokrýval takřka veškerou nabídku nábytku i doplňků v hlavním městě. Své dveře poprvé otevřel před 45 lety a nábytek se tu prodával i dlouho po změně režimu....

19. března 2026

Velikonoční akce Praha 2026: tipy pro děti. Zoo, Toulcův dvůr i Muzeum MHD

Umění slováckých maléřek - malování velikonočních kraslic. Pohled na ruce při...

Nadcházející Velikonoce jsou skvělou příležitostí naučit ratolesti něco o původu nejdůležitějších křesťanských svátků, typických zvycích i řemeslech. Hlavní město nabízí celou řadu aktivit a dílen,...

19. března 2026

Sparta vyhrála první čtvrtfinále v Plzni, Pardubice si poradily s Kometou

Závar před sparťanským brankářem Josefem Kořenářem v zápase s Plzní.

Odstartovaly první dvě čtvrtfinálové série hokejové extraligy. Sparta se proti Plzni ujala vedení díky triumfu 2:0 na západě Čech. Do série vstoupily lépe také Pardubice, které na domácím ledě...

18. března 2026  20:57

Student vyhrožoval spolužačce. Pražská škola provedla evakuaci, zasáhla policie

Mezinárodní konzervatoř Praha v Olšanské ulici na pražském Žižkově.

Policie ve středu odpoledne zasahovala v budově Mezinárodní konzervatoře na pražském Žižkově. Student tam údajně vyhrožoval útokem. Škola poslala všechny studující domů bez udání důvodu, sdělila...

18. března 2026  18:44

Jako bych tu byl s Baníkem. Chci Spartu porazit, pořád je to pro mě rival, říká Šín

Matěj Šín z Alkmaaru na tiskové konferenci před odvetným zápasem osmifinále...

Jeho gól proti Spartě z loňského dubna je znělkou fotbalové ligy. „Vidím ho často. Kdykoli si pustím v televizi zápas Baníku,“ říká pobaveně Matěj Šín. Vzpomněl si na něj zase ve středu v podvečer,...

18. března 2026  18:24

„V tom bych tedy závodit nechtěl.“ Pavel vyzkoušel speciál ve Škoda Muzeu

Během oficiální návštěvy Středočeského kraje navštívil prezident Petr Pavel...

Prezident Petr Pavel ve středu zahájil dvoudenní návštěvu Středočeského kraje. Odpoledne navštívil mladoboleslavskou automobilku Škoda. Tam zavítal do výroby v hale M13, kde se na jedné společné...

18. března 2026  18:02,  aktualizováno  18:23

Šemík pářící se s klisnou zmizel z pražské střechy. Kontroverzní sochu čeká aukce

Jeřáb sundal ze střechy domu v Podolí kovovou sochu Šemíka. (17. března 2026)

Socha pářícího se koně Šemíka s klisnou, která v posledních měsících budila pozornost na střeše domu v pražském Podolí, z místa zmizela. V úterý ji dělníci a sochař Jakub Flejšar pomocí jeřábu...

18. března 2026  17:35

Nejhorší výkon, co pamatuju, řekl Priske o Alkmaaru. Ale dvakrát ho nezopakujeme

Brian Priske na tréninku Sparty.

Hlavně neopakovat výkon z Alkmaaru z minulého týdne. „Co se týče defenzívy, byl jedním z nejhorších za dobu, co jsem tady,“ pronesl trenér Brian Priske. „A taky jsem přesvědčený, že takhle špatně...

18. března 2026  15:14

Jak dostat dítě na psychiatrii? Rodiče jsou zoufalí, píší za ně i dopisy na rozloučenou

Premium
ilustrační snímek

V roce 2024 zemřelo v Praze 29 dětí a dospívajících ve věku 10 až 19 let. Deset z nich si vzalo život dobrovolně. Loňská data zatím k dispozici nejsou. Například na urgentní příjem Fakultní nemocnice...

18. března 2026

Už nechceme vítat lidi otřesnou boudou, říká ředitel správy pražského Hradu

Premium
Ředitel Správy Pražského hradu Pavel Vyhnánek (12. března.2026)

Před dvěma lety nastoupil ekonom Pavel Vyhnánek na post ředitele Správy Pražského hradu. Co se na Hradě od doby prezidenta Zemana změnilo a co je letos připraveno pro návštěvníky, exkluzivně popsal v...

18. března 2026

„Miluju krev!“ Za mučení bezdomovců jdou pracovníci ostrahy obchoďáku do vězení

Soud projednával odvolání v případu brutálního chování ostrahy k bezdomovcům v...

Tresty vězení pro dva ze tří bývalých pracovníků ostrahy pražského obchodního centra Palladium za brutální chování k bezdomovcům jsou pravomocné. Městský soud v Praze zamítl ve středu odvolání...

18. března 2026  13:06

Tramvají se lidé k Pražskému hradu delší čas nedostanou. Budou muset pěšky

Pohled na Chrám svatého Víta z ulice U Prašného Mostu. V popředí je Císařská...

Pražané a turisté se nějakou dobu nedostanou tramvajemi k Pražskému hradu. Kvůli rekonstrukci tratě budou muset cestu k nejnavštěvovanější české památce absolvovat pěšky. Změny v dopravě ovlivní...

18. března 2026  12:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.