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Měl jsem na to myslet, než přišla horka. Lidé spílají a vykupují větráky, chybí i klimatizace

Juliana Hámová
  7:30
Koupaliště Petynka (červen 2026)

Koupaliště Petynka (červen 2026) | foto: Profimedia.cz

Kvůli vlně veder bylo pražské koupaliště Petynka plné. (25. června 2019)
Kvůli vlně veder bylo pražské koupaliště Petynka plné. (25. června 2019)
Kvůli vlně veder bylo pražské koupaliště Petynka plné. (25. června 2019)
Kvůli vlně veder bylo pražské koupaliště Petynka plné. (25. června 2019)
9 fotografií
Když minulý týden teploty vystoupaly téměř ke čtyřiceti stupňům Celsia, rozhodla se Marie z Dejvic, že si konečně pořídí větrák. Jenže narazila. Její model byl zrovna vyprodaný. Stejně dopadla i v jiných e-shopech.

„Nakonec jsem musela několik dní čekat, než ho znovu naskladnili. V těch vedrech to nebylo zrovna příjemné. Větrák jsem pak koupila stejně, ale už nebyl tolik potřeba,“ popsala.

Podobnou zkušenost měl v minulých dnech i Martin, který se v začínající vlně veder rozhodl pro koupi klimatizace do podkrovního bytu.

„Měl jsem na to myslet dřív, než když horka přišla. Čekal jsem asi týden, než byla klimatizace, co jsem si vybral, zase dostupná,“ shrnul svoji zkušenost.

Nedostatkové zboží

Současná vlna tropických veder výrazně zvýšila zájem o větráky, mobilní klimatizace i další zařízení na ochlazení domácnosti. „V průběhu déletrvajících tropických dnů se prodává vše napříč celým sortimentem chlazení,“ potvrdila mluvčí obchodu s elektronikou Datart Petra Psotková.

Výrazný nárůst poptávky sleduje také nákupní srovnávač Heureka. „Na našich datech dlouhodobě pozorujeme, že nárazové změny počasí tlačí poptávku nahoru, a jinak tomu nebylo ani v současné vlně veder,“ uvedl mluvčí společnosti Heureka Group Ondřej Šveda.

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Největší skok podle něj zaznamenaly klimatizace, o které byl oproti předchozímu týdnu dvojnásobně vyšší zájem. Téměř trojnásobně vzrostla poptávka po stropních ventilátorech a výrazně více lidé vyhledávali také domácí ventilátory, ochlazovače vzduchu nebo mobilní klimatizace.

Zájem o chladicí techniku potvrzuje také internetový obchod Alza, kde si kvůli počasí všimli výrazné změny v chování zákazníků. Zatímco dříve lidé nabídky porovnávali, nyní podle mluvčí Alzy Elišky Čeřovské nakupují okamžitě po naskladnění.

Chladné oázy

Zákazníci podle ní nejčastěji sahají po mobilních klimatizacích a ventilátorech s tišším chodem. Oproti minulým letům je navíc větší zájem o kompaktní bezdrátové ventilátory na baterii, které lidé využívají hlavně při cestování nebo při pobytu venku.

Není to ale jediný způsob ochlazení. Lidé se v létě také častěji sprchují. Firma Pražské vodovody a kanalizace (PVK) však nárůst spotřeby vody neznamenala. „Vzhledem k tomu, že je polovina města na dovolené, jsme nezaznamenali žádný znatelný nárůst ve spotřebě vody,“ popsal mluvčí PVK Tomáš Mrázek.

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V případě, že předpovědi ukážou teploty 35 stupňů Celsia a více, mohou lidé během týdne využít i klimatizované prostory některých radnic. Zajít mohou například na radnici Prahy 7 v ulici U Průhonu, na úřad Prahy 3 v Seifertově ulici a na Havlíčkově náměstí nebo na magistrát do Škodova paláce. Na všech místech na ně čeká posezení a pitná voda.

Na svlažení u vody je ale pro Pražany nejspíše moc horko. Počasí zatím nemělo výrazný vliv na návštěvnost koupališť. Větší obsazenost hlásí jen Žluté lázně, kam o víkendech zavítají až dva tisíce lidí.

Koupaliště nejsou přeplněná

„Sezonu lze určitě považovat za nadprůměrnou, ale personál koupaliště Pražačka zatím vše stíhá a fronty se netvoří,“ popsal mluvčí Prahy 3 Petr Habáň.

Návštěvnost by se měla podle provozovatelů koupališť pohybovat na podobných číslech jako v minulých letech, nebo mírně vyšších. Překvapivě se ale netvoří fronty jako loni, kdy musela řada provozovatelů návštěvníky odmítat. Od otevření venkovního bazénu v červnu navštívilo Pražačku zhruba 27 tisíc lidí.

Podle Habáně se předpokládá, že by se návštěvnost mohla dostat k hranici 45 tisíc návštěvníků. Tržby za vstupné by tak mohly přesáhnout 11 milionů korun. Zájem je také o další pražská koupaliště.

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„Návštěvnost není nijak dramatická, čekal bych, že tu bude hlava na hlavě,“ sdělil provozní manažer koupaliště Petynka Petr Šimánek. Očekává ale, že Petynku tuto sezonu navštíví až 130 tisíc lidí. Průměrně je to obvykle v rozmezí 100 tisíc. Tržby za vstupné by tak mohly překročit 30 milionů korun.

Momentálně ale Petynka čelí suchu, které se projevuje na stavu trávníků. V některých místech v areálu zeleň už zmizela. „Tráva dostává zabrat, na některých místech už máme jen hlínu,“ dodal Šimánek.

Osvěžit se lidé chodí i na koupaliště Lhotka. Zde očekávají také více plavců. Zatímco obvykle bývá návštěvnost kolem 70 tisíc, letos by to mohlo být 90 tisíc. „Jen na vstupném by tak koupaliště mohlo utržit kolem 16 milionů korun,“ sdělil vedoucí střediska koupaliště Lhotka Jakub Ott.

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