Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Vedra extrémně ohřála řeku Berounku, teplota vody šla k 32 stupňům

Autor:
  10:55
Berounka v Radotíně měla teplotu vody přes 31 stupňů Celsia. (28. června 2026)

Berounka v Radotíně měla teplotu vody přes 31 stupňů Celsia. (28. června 2026) | foto: ČHMú

Berounka v Radotíně měla teplotu vody přes 31 stupňů Celsia. (28. června 2026)
Berounka v Radotíně měla teplotu vody přes 31 stupňů Celsia. (28. června 2026)
Prošli jsme Prahu s termokamerou. Ulice mají až 60 stupňů (27. června 2026)
Extrémní horka tráví mnozí Pražané u vody. (27. června 2026)
15 fotografií
Meteorologové zaznamenali rekordně teplou vodu v řece Berounce. V Praze-Radotíně v neděli naměřili teplotu vody přes 31 stupňů Celsia. Je to nejvyšší teplota řeky za poměrně krátkou dobu měření.

Automatickým čidlem se teplota Berounky v Radotíně měří teprve čtyři roky. Během vlny veder zde teplota v řece dosáhla dosavadního maxima.

„Nejvyšší teplota vody 31,8°C zde byla naměřena v neděli v 16:40 a v 16:50. Asi ani není třeba zdůrazňovat, že je to samozřejmě nejvyšší naměřená teplota vody na Berounce za zatím poměrně krátkou dobu měření,“ uvedli meteorologové z ČHMÚ.

Míří sem další silné bouřky, varuje ČHMÚ. Vydal i předpověď na prodloužený víkend

Vysvětlili, že těsně nad měřicí stanicí v Radotíně, která je umístěna na lávce pro pěší, je na řece malá peřej, která vodu promíchá, takže teplota měřená čidlem těsně pod hladinou u levého břehu je stejná, jako ve zbylém průtočném profilu.

Berounka v Radotíně měla teplotu vody přes 31 stupňů Celsia. (28. června 2026)
Berounka v Radotíně měla teplotu vody přes 31 stupňů Celsia. (28. června 2026)
Berounka v Radotíně měla teplotu vody přes 31 stupňů Celsia. (28. června 2026)
Prošli jsme Prahu s termokamerou. Ulice mají až 60 stupňů (27. června 2026)
15 fotografií

Kontrolní měření pak odborníci udělali v pondělí. „Teplota vody vyšší než 30°C vypadá na první pohled podezřele, avšak v Radotíně to je celkem pochopitelné. Při průtoku na hranici sucha, cca 5,5 m3/s, voda v řece teče většinou jen velmi pomalu a stačí se tak pořádně prohřát,“ dodali meteorologové.

Prošli jsme Prahu s termokamerou. Ulice mají až 60 stupňů

V předchozích třech letech v Berounce dosahovala teplotní maxima hodnot mezi 28 a 28,5°C.

Delší řada měření teploty vody na Berounce automatickým čidlem je ve stanici Beroun, kde se měří již více jak 20 let. V neděli zde byla naměřena teplota vody 29,1°C. Dosud nejvyšší hodnota teploty vody 28,4°C zde byla naměřena 3. srpna 2018.

Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)

Nejčtenější

Dopaden. Nebezpečného muže zadržela policie ve Strašnicích

Policisté v Praze zadrželi podezřelého muže, který se pohyboval se zbraní v...

Policie zadržela pětapadesátiletého muže, kterého dnes od rána hledala v několika krajích a byl podle nich ozbrojený a ve špatném psychickém stavu. Kvůli předpokladu, že směřuje do učiliště v...

Prodej unikátu v Kyjích. Dům v sadu od architekta Šépky vyjde na 13,5 milionu

Neobvyklá nemovitost má rozlohu 83 metrů čtverečních.

Dům v sadu v pražských Kyjích vyrostl mezi vzrostlými stromy v roce 2016. Autorem je architekt Jan Šépka. Neobvyklá nemovitost s dispozicí 3+kk a rozlohou 83 metrů čtverečních je nyní na prodej za...

Třídní schůzka byla poslední kapka, řekla matka. Postižené dceři zasadila 96 ran

Krajský soud v Praze uložil šestatřicetileté ženě, která ubodala svoji...

Středočeský krajský soud ve středu poslal šestatřicetiletou zdravotní sestru, která ubodala svoji sedmiletou dceru s mentálním postižením, na 18 let do vězení. Žena se k činu přiznala, sama také...

Mezi Letnou a Holešovicemi vznikne nová čtvrť, její osou bude parkový pás

Vyladěná studie. Vltavská filharmonie se stane dominantou jižní části nové...

Klíčová dohoda s developery o podobě proměny oblasti Bubny–Zátory v hrubých rysech může být hotová o prázdninách, dolaďovat se bude po volbách. Jde o zásadní krok směrem k výstavbě nové obytné zóny...

Učitel a podle starosty spořádaný občan. Kdo je muž, který spustil policejní manévry

Policisté v Praze zadrželi podezřelého muže, který se pohyboval se zbraní v...

Policie od úterního rána pátrala po pětapadesátiletém muži, který byl ozbrojený a ve špatném psychickém stavu. Kriminalistům se ho nakonec podařilo dopadnout odpoledne v Praze. Pátrání bylo také...

Vedra extrémně ohřála řeku Berounku, teplota vody šla k 32 stupňům

Berounka v Radotíně měla teplotu vody přes 31 stupňů Celsia. (28. června 2026)

Meteorologové zaznamenali rekordně teplou vodu v řece Berounce. V Praze-Radotíně v neděli naměřili teplotu vody přes 31 stupňů Celsia. Je to nejvyšší teplota řeky za poměrně krátkou dobu měření.

30. června 2026  10:55

Směna za trest, hala jako skleník. Firmy řeší, jak ve vedru ulevit zaměstnancům

Vedro. Vysoké teploty musejí snášet nejen zaměstnanci v rozpálených halách, ale...

Mimořádné přestávky, iontové nápoje a soda zadarmo, ovocné a zeleninové saláty. Největší firmy ve Středočeském kraji se během extrémně horkých dnů, které o víkendu vyústily v nový teplotní rekord,...

30. června 2026  7:15

Na Praze 3 srazila tramvaj dva muže. Přebíhali přes ulici a byli opilí

Policie zasahuje u střetu tramvaje se dvěma chodci v Seifertově ulici v Praze...

V ulici Seifertova na Praze 3 srazila tramvaj dva muže. Podle předběžných zjištění oba muži přebíhali vozovku a byli pod vlivem alkoholu. Podle policie utrpěli lehká zranění a nyní jsou v péči...

29. června 2026  21:01,  aktualizováno  21:19

Fanoušci druhé kategorie. Tribuna Sever reaguje na Tvrdíka: Vydíral nás zákazy

Proslulá slávistická tribuna Sever zůstala proti Jablonci bez jediného...

Během dne Jaroslav Tvrdík, šéf fotbalové Slavie, zveřejnil dopis o nové sezoně a v něm oznámil uzavření sektoru nejaktivnějších fanoušků. Odpoledne na jeho znění zareagovali nejhlasitější kluboví...

29. června 2026  19:15

První liga patří nám! Sestup Karviné musí znamenat záchranu Dukly, soudí majitel

Jeden ze závarů před brankou pražské Dukly.

Matěj Turek, majitel fotbalové Dukly, je přesvědčený, že podle současných řádů by místo vyloučené Karviné měl první ligu hrát jeho klub. „Krajní možností je i soudní cesta,“ řekl Turek agentuře ČTK....

29. června 2026  15:45

Slavia zahajuje prodej permanentek. Fanoušci z Tribuny Sever si zatím počkají

Slávističtí fanoušci

Zpráva, na kterou netrpělivě čekali fanoušci slávistických fotbalistů, pravidelně navštěvující domácí zápasy. Klub 9. července zahájí prodej permanentních vstupenek na nadcházející sezonu. Na Tribunu...

29. června 2026  15:26

Dav šel po pochodni, létaly kameny. Jak Hitlerova olympiáda rozbouřila Pražany

Premium
Praha olympijská. Slavnost vrcholila na Staroměstském náměstí. Účastnil se jí i...

Létající kamení, nadávky, policejní kordony a zatýkání. Olympijská pochodeň na své pouti Prahou před 90 lety rozněcovala emoce. Olympijské hry se v roce 1936 odehrávaly v Hitlerově znacizovaném...

29. června 2026

Kolaps Elefantů. Kvůli vedru je zradila klimatizace, dráhy část souprav odstavily

Vlaková souprava 471 (CityElefant)

České dráhy musely v pondělí na příměstských linkách Pražské integrovaný dopravy odstavit část souprav řady 471 - CityElefant. Důvodem jsou poruchy klimatizace.

29. června 2026  14:24

Ázerbájdžánská světoběžnice se stěhuje do Prahy. Vyhlíží přírůstky do sbírky titulů

Brianna Fraserová v dresu francouzského celku Flammes Carolo Basket Ardennes

České basketbalové šampionky z USK Praha posílí pro nadcházející sezonu také Brianna Fraserová, americká rodačka reprezentující Ázerbájdžán. Devětadvacetiletá křídelnice či pivotka naposledy hrála za...

29. června 2026  14:14

Tvrdík napsal dopis fanouškům. Zmínil v něm Tribunu Sever i to, jak v Edenu dál

Slávistický šéf Jaroslav Tvrdík hovoří s novináři před mimořádným zasedáním...

Jaroslav Tvrdík, šéf fotbalové Slavie, si sedl a napsal dlouhý dopis. Dopis fanouškům. „Bezpochyby je tento text tím nejtěžším, který jsem za dobu svého působení v našem klubu napsal,“ začal. Vrátil...

29. června 2026  13:48

Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala
Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala

Chcete, aby si vaše dítě vybudovalo správné návyky pro dodržování pitného režimu? Práci vám usnadní dětská lahev NUK Perfect Match Koala, jejíž...

Chtěl a souhlasil, abych ho bodla, vypověděla žena obviněná z vraždy

Ilustrační snímek

Čtyřiadvacetiletá Jenyfer Takáčová v lednu v příbramském bytě bodla svého bývalého partnera do krku. Soud začal v pondělí případ projednávat. Oba figuranti u něj potvrdili, že mladík si bodnutí přál....

29. června 2026  13:07

Za pár korun a bez pokuty. Praha 3 nabízí lidem možnost grilování v přírodě

Nový grillpoint v Praze 3

Praha 3 od středy nabídne lidem možnost veřejného grilování. Elektrické grily městská část už umístila do dvou lokalit, zájemci za hodinu pronájmu zaplatí stovku.

29. června 2026  12:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.