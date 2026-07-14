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Vedení ODS Dvořáka na kandidátce nechce, řekl Kupka. Doufá, že odejde sám

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  11:43

Filip Dvořák | foto: Profimedia.cz

Vedení ODS bude postupovat tak, aby Filip Dvořák na kandidátce Prahy 1 nefiguroval, a stále doufá v to, že se k tomu tak politik sám postaví. Novinářům to řekl předseda občanských demokratů Martin Kupka. Každý kandidát podle něj musí rychle a jasně rozptýlit pochyby kolem majetkových poměrů, což se podle Kupky v případě pražského politika nestalo.

Server Seznam Zprávy upozornil na to, že Dvořák zdědil majetek v hodnotě 230 milionů korun. Oblastní rada ODS Prahy 1 se v pondělí večer za Dvořáka postavila, i nadále ho považuje za kandidáta na starostu této městské části. Dnes se kvůli kauze sejde předsednictvo ODS, rozhodující slovo má mít výkonná rada strany.

Jednání oblastní rady ODS Prahy 1 se v pondělí účastnilo osm členů, sedm hlasovalo pro to, aby zůstal v čele kandidátky. Dvořák se zdržel. V pátek ho k rezignaci vyzvalo vedení ODS.

„Respektujeme to, co říká oblast Praha 1, ale pokládáme za velmi důležité, aby dobré jméno Občanské demokratické strany před volbami takové nevysvětlování prostě neohrožovalo,“ uvedl Kupka.

Dvořák po pondělním jednání uvedl, že kolegy z Prahy 1 přesvědčila jeho více než hodinová řeč. Odmítl tvrzení, že je spojenec lobbisty Romana Janouška a bývalého primátora Pavla Béma. Tvrdí, že byl naopak jejich oponent. Uvedl, že na výzvy vedení ODS bude i nadále reagovat podle pravidel ODS. Kupka v pondělí na sociálních sítích poznamenal, že očekával od Dvořáka větší míru sebereflexe.

ODS v Praze 1 se postavila za Dvořáka. Přesvědčila je moje hodinová řeč, uvedl

K odchodu z kandidátky ODS vyzval Dvořáka minulý týden nejen Kupka, ale i první místopředseda Tomáš Portlík a předsedkyně pražské ODS Alexandra Udženija. Dvořák výzvu v pátek označil za nešťastnou a odmítl tvrzení, že své majetkové poměry stranickému vedení ani veřejnosti nevysvětlil. Prohlásil, že vše zveřejnil na Facebooku.

Seznam Zprávy napsaly, že Dvořák získal dědictvím po svém otci majetek v hodnotě větší než 230 milionů korun. Čítá nemovitosti v Praze a ve Špindlerově Mlýně, diamanty či jachtu kotvící v Chorvatsku. Dvořákův otec pracoval jako lékař-porodník.

Filip Dvořák je podnikatel a viceprezident Hospodářské komory ČR. Mezi lety 1994 a 2002 byl radním hlavního města a v letech 2009 a 2010 starosta Prahy 1. Jeho jméno se v době jeho působení ve funkcích několikrát objevilo v souvislosti s podezřelými transakcemi kolem obecního majetku, například kvůli nabytí bytu v Pařížské ulici. Žádné z podezření se však neprokázalo.

Dvořák stál v čele buňky ODS v Praze 1 i v roce 2011, kdy ji vedení strany v čele s tehdejším předsedou Petrem Nečasem na popud celopražské organizace zrušilo. Odůvodnění znělo tak, že Dvořák či bývalý starosta Jan Bürgermeister jsou spojováni s řadou kauz, a navíc jejich vzájemná rivalita rozdělila buňku na dva nesmiřitelné tábory.

Dvořák nicméně členem ODS zůstal a od loňského března je znovu předsedou místní organizace strany. Dlouhodobě působí také v jednotce a sboru dobrovolných hasičů Prahy 1.

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