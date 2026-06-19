Konec ohňostrojů v části metropole. Dvacet městských částí zavede úplný zákaz

Nyní platí v metropoli zákaz amatérské pyrotechniky v památkové rezervaci a na dalších místech celoročně, ve zbytku města existuje výjimka na 31. prosince a 1. ledna. Možnost plošného zákazu podle radního umožnila novela zákona, kterou vláda od loňského prosince omezila odpalování a prodej pyrotechniky. Ta dala obcím možnost plošného zákazu.
„Zkrátili jsme dobu pro odpalování pyrotechniky od páté odpoledne na Silvestra do druhé ranní prvního ledna. Takže to už nebude 48 hodin,“ řekl Zábranský. Druhá významná změna podle něho je, že si mohou městské části samy rozhodnout, zda chtějí na svém území úplný zákaz amatérské pyrotechniky. „Využilo ji několik městských částí. Od té doby si mnoho městských části všimlo, že mají tu možnost a přidaly se,“ doplnil Zábranský.
Lidé nebudou moci vůbec odpalovat pyrotechniku v Praze 1, Praze 2, Praze 3, Praze 5, Praze 6, Praze 7, Praze 8, Praze 9, Praze 10, Praze 11, Praze 13, Praze 15, Horních Počernicích, Dolních Chabrech, Křeslicích, Troji, Libuši, Suchdole, Velké Chuchli a Dolních Měcholupech.
Opoziční zastupitel Jan Čižinský (Praha Sobě) v diskusi navrhl, aby se rovnou zavedl plošný zákaz. „Nebylo by to jednodušší? Nedává moc smysl, že v jedné ulici to možné bude a vedle ne,“ řekl Čižinský.
Tento návrh odmítl například opoziční zastupitel Radomír Nepil (ANO). „Jednou zřejmě stejně dospějeme k tomu, že to zakážou všichni, ale nebude to revolucí, bude to postupně,“ uvedl. Podobný názor má i Zábranský.
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I s novou vyhláškou má platit dosavadní systém, který úplně zakazuje používání pyrotechniky v památkové rezervaci, na vodních tocích a jejich okolí, a to v šířce do 50 metrů od břehu, zároveň v okruhu 250 metrů od zařízení poskytujících zdravotní lůžkovou péči nebo od domovů pro seniory a pro osoby se zdravotním postižením.
Dále zákaz platí na přehradách, v přírodních parcích, ve vzdálenosti do 250 metrů od areálu pražské zoo, útulků pro zvířata a zařízení poskytujících veterinární pohotovost. Na ostatních místech platí zákaz také, ale s výjimkou Silvestra a Nového roku. Nová vyhláška začne platit 15 dní po jejím vyhlášení.