„Na místě byl zprůjezdněn levý jízdní pruh a dopravu usměrňují policisté. Předpokládané úplné zprůjezdnění komunikace je do jedné hodiny,“ uvedla policie kolem 9. hodiny na síti X.
Vážná nehoda pěti aut uzavřela Jižní spojku. Záchranáři vyprošťují zaklíněného člověka
OBRAZEM: Takto se mění Masarykovo nádraží. K novým nástupištím přijel první vlak
Masarykovo nádraží v Praze vstoupilo do další etapy své rekonstrukce. K novým nástupištím přijel první vlak. Zatím tedy jen ten stavební. V obsáhlé galerii o tom informoval Ropid - Regionální...
V Praze otevřelo bistro s currywurstem. Lidé na klobásu zdarma čekali i v dešti
V centru Prahy dnes otevřelo bistro Currywurst 11 – první podnik nabízející oblíbený německý street food. Fronta se zde začala tvořit už před otevřením, protože bistro nabízelo prvních sto klobás s...
Část Prahy postihl výpadek elektřiny. PRE vyloučila kybernetický útok
Část hlavního města postihl rozsáhlý výpadek elektřiny. Omezil městskou dopravu a vyřadil z provozu také semafory na křižovatkách. Jednání musela přerušit i Poslanecká sněmovna. Bez proudu byly i...
Plzeň - Sparta 1:1, další ztráta hostů. V utkání vedli, ještě v první půli srovnal Adu
Sparťanští fotbalisté nezvítězili počtvrté za sebou. Ve čtrnáctém ligovém kole remizovali v Plzni 1:1 a prohloubili své neúspěšné období. V zápase vedli zásluhou norského útočníka Brunese, ještě v...
Hlavní město povede STAN, SPOLU a Praha sobě. Dopravu má Scheinherr, finance Portlík
Pět týdnů po volbách zástupci STAN, SPOLU a Prahy sobě oznámili konečnou sestavu koalice pro vedení hlavního města. Podle informací iDNES.cz už jsou křesla rozdělená, na tiskové konferenci to...
Vážná nehoda pěti aut uzavřela Jižní spojku. Záchranáři vyprošťují zaklíněného člověka
Dvě nákladní a tři osobní auta se srazila na Jižní spojce u sjezdu na Vídeňskou ulici. Na místě záchranáři vyprošťují zaklíněnou osobu. Vážná dopravní nehoda uzavřela Jižní spojku ve směru k...
Demonstrace na Letné 15. listopadu 2026: kdy začíná, proč se koná a co vědět
V neděli 15. listopadu opět zaplní pražskou Letenskou pláň tisíce lidí. Spolek Milion chvilek svolal na tento den protest proti plánovaným změnám financování veřejnoprávních médií nazvaný Letná proti...
Výstavba východní části Pražského okruhu pokračuje naplno. Podívejte se na video
Ředitelství silnic a dálnic zveřejnilo nové, říjnové video výstavby úseku 511 Pražského okruhu (Běchovice–D1) v délce 12,6 kilometru. Práce pokračují naplno a drží se stanoveného harmonogramu....
Starostou Prahy 8 je Tomáš Hřebík ze STAN, do složení koalice zasáhl Rakušan
Starostou Prahy 8 zastupitelé ve středu zvolili lídra koalice Společně pro Prahu 8 (STAN, TOP 09) Tomáše Hřebíka ze STAN. Ve veřejné volbě získal 32 hlasů. Radnici povede menšinová koalice STAN, TOP...
O zbrani věděl. Soud zamítl odvolání za pokus o vraždu v podzemních garážích
Odvolací senát Vrchního soudu v Praze ve středu zamítl odvolání Martina Dorela Fitana. Soud prvního stupně jej v dubnu nepravomocně odsoudil k 12 letům vězení za spolupachatelství při pokusu o vraždu...
Přestože pršelo, svatý Martin přivezl na Karlův most vůz plný sněhu
Ač v Praze dnes dopoledne pršelo, svatomartinský průvod přes Karlův most předal pražskému purkmistrovi v duchu lidových pranostik sníh. Purkmistra zastoupila starostka Prahy 1 Terezie Radoměřská.
Hasiči zasahovali u požáru ve Strašnicích. Záchranáři ošetřovali jednoho člověka
Ve středu odpoledne vyjeli pražští hasiči k požáru sauny v Praze 10. V objektu se předtím nacházelo několik lidí, nikdo se nezranil. Hasiči oheň uhasili, ale na místě momentálně stále zasahují.
V Praze otevřelo bistro s currywurstem. Lidé na klobásu zdarma čekali i v dešti
V centru Prahy dnes otevřelo bistro Currywurst 11 – první podnik nabízející oblíbený německý street food. Fronta se zde začala tvořit už před otevřením, protože bistro nabízelo prvních sto klobás s...
Útočník ve Vysočanech ostrým předmětem zranil muže, policie hledá důležitého svědka
Pražská policie hledá svědka ze zveřejněného videozáznamu, který by mohl pomoci s objasněním případu napadení ve Vysočanech letos v červenci.
Váš syn potřebuje pomoc, volal podvodník. Seniorku obral o 80 tisíc korun
Pražští kriminalisté pátrají po muži, který v říjnu připravil o 80 tisíc korun pětaosmdesátiletou ženu, které volal, že její syn má vážné problémy, je na policii a potřebuje finanční pomoc. V...
Tunel mezi Výstavištěm a Dejvicemi zná svého projektanta
Podklady pro stavbu železničního tunelu mezi Výstavištěm a Dejvicemi vypracuje společnost Metroprojekt Praha. Zakázka Správy železnic vyjde na zhruba 66,7 milionu korun.
Do metra v pyžamu. Projede souprava s vagónem na podporu nemocných dětí
Pražské metro se v pátek promění v netradiční přehlídku. Speciální Pyžamový vagón vyrazí ze stanice Depo Hostivař krátce po deváté hodině ranní a zamíří do stanice Nemocnice Motol. Akce má upozornit...