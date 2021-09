Policisté pod majáky spěchali k zásahu, u Krupé se střetli s osobním autem

Náraz byl silný, auto s tříčlennou rodinnou skončilo po střetu v příkopě vedle křižovatky převrácené na střeše. V policejním vozu seděli dva příslušníci policie, v druhém autě cestoval muž, žena a dítě.

„Ženu s mnohočetnými zraněnými záchranáři transportovali do nemocnice v kritickém stavu vrtulníkem. Další vrtulník převáží do plzeňské nemocnice středně těžce zraněného muže. Dítě, které utrpělo lehčí zranění, bylo pozemní posádkou přepraveno do pražské nemocnice Motol,“ uvedla pro iDNES.cz mluvčí středočeských záchranářů Petra Homolová.



„Dva příslušníci policie byli s lehkými zraněními transportováni do Fakultní nemocnice Motol,“ doplnila Homolová.



Který z řidičů nehodu zavinil, zatím policie neví. Policejní vůz měl zapnutou světelnou a zvukovou signalizaci. „Příčiny nehody a míru zavinění zjišťují na místě policisté,“ sdělila iDNES.cz mluvčí středočeských policistů Michaela Richterová.

Silnice je ve směru na Prahu neprůjezdná, kvůli vyšetřování a vyproštění auta z příkopy bude zřejmě uzavřená až do pozdních večerních hodin. Objízdná trasa vede přes obce Nové Strašecí, Rakovník, Lišany a Kněževes.