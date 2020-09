Muž viněný z vraždy v Radotíně je na svobodě, kvůli pochybení úřednice

Čtyřiašedesátiletý muž pobodal v neděli 30. srpna svoji manželku během partnerské hádky ve Strážově ulici. Záchranářům se už nepodařilo ženu zachránit.

Muže zadrželi policisté a ve středu ho obvinili z vraždy. Redakci iDNES.cz to potvrdil mluvčí policie Jan Daněk s tím, že na státní zastupitelství podali žádost o jeho vzetí do vazby. Během čtyřiaosmdesáti hodin ale nedostali ze zastupitelství žádnou reakci, museli proto obviněného muže propustit.

Mluvčí Městského státního zastupitelství Aleš Cimbala serveru Blesk.cz řekl, že se tak stalo kvůli pochybení úřednice.

„Pochybením pracovnice kanceláře při doručení návrhu místně a věčně příslušnému soudu došlo k uplynutí zákonem předpokládané lhůty pro zadržení obviněného. S ohledem na tuto skutečnost musel být obviněný propuštěn na svobodu. Pochybení je řešeno a bude disciplinárně potrestáno,“ řekl Blesku Cimbala.

Podle Cimbaly byla pro muže navržena vazba z důvodu předpokládané výše trestu, který se v případě vraždy pohybuje mezi deseti a osmnácti lety.

Vazba se také navrhuje v případě podezření, že by obviněný mohl ovlivňovat svědky, z obavy jeho útěku, nebo že by mohl na svobodě napadnout další lidi. To podle Cimbaly u tohoto muže nehrozí.