Monumentální varhany už mohou vidět návštěvníci katedrály na západní kruchtě, tedy nad vchodem hned za hlavním novogotickým průčelím. Protože v katedrále běží turistický a liturgický provoz, vlastní ladění se odehrává od pondělí do soboty vždy mezi 16:00 a půlnocí. Je k němu zapotřebí úplné ticho.
Pozdější začátek ladění nástroje měl podle Svobody více příčin. Plány také mírně narušila výstava korunovačních klenotů. Odehrávala se sice kolem svátku svatého Václava ve Vladislavském sále Starého královského paláce, insignie ale museli klíčníci vyzvednou a zase uložit.
„Proces intonace začal minulý týden a od tohoto týdne pokračuje naprosto plnohodnotně,“ uvedl Svoboda. Podle něj se stále předpokládá úplné naladění varhan v polovině prosince. Musejí ale trvat vhodné podmínky. „V katedrále nesmí být příliš chladno,“ řekl.
Stále se mohou vyskytnout nepředvídatelné okolnosti, ukáže se to podle Svobody během podzimu. „Po prvních zkouškách zvuku se zdá, že to je na hodně dobré cestě, a nepředpokládám, že by se to mělo zkomplikovat,“ uvedl organolog.
Pro slavnostní první koncert a posvěcení varhan se počítá s 15. červem 2026, tedy svátkem svatého Víta. Podle Svobody termín znamená, že ladiči mají časovou rezervu.
Varhanáře čekají ještě všelijaké retuše vzhledu varhan, aby byly při slavnosti v perfektním stavu, sladěném s katedrálou. Nástroj zdobí asi 180 křišťálových ozdob, které vyrobila a instalovala sklárna Lasvit.
„Dokončení nástroje ještě znamená velké množství drobných úprav, které na první pohled nejsou vidět,“ řekl Svoboda.
Instalace svatovítských varhan završuje téměř desetiletou snahu mnoha dárců, institucí i jednotlivců, kteří se spojili ve veřejné sbírce organizované Nadačním fondem Svatovítské varhany. Vybralo se více než 106 milionů korun, sbírka pokryla téměř celé náklady.
22. května 2025