Na adventním programu nešetřili jako tradičně především v největším městě regionu. Již 25. ročník Kladenských Vánoc nabídne kromě stromu splněných přání a oblíbených vánočních trhů i koncerty hvězd české hudební scény.
Novinkou budou tři ohniště, u kterých se zmohou lidé zahřát nebo si na něm opéct buřty.
„Jednu z dalších novinek jsem si chtěl nechat pro sebe, ale nakonec ji prozradím. Na náměstí letos Starosty Pavla umístíme ruské kolo, které nabídne krásný výhled a myslím, že především pro děti se bude jednat o krásné zpestření při čekání na Ježíška. Těším se, až se u našeho pohádkového stromu uvidíme,“ dodal primátor Milan Volf (Volba pro Kladno).
Také v dalších městech kraje si na programu adventu dali záležet. Na kolínském Karlově náměstí budou moci bruslaři využít kluziště, v Příbrami vyrazí do ulic tradiční Vánoční kočár a v Berouně nebude chybět koutek se zvířátky nebo Ježíškova kancelář.
Na brandýském zámku se povine cesta z pekla do nebe a na mladoboleslavském výstavišti si budou moci lidé vychutnat vánoční atmosféru až do večerních hodin.
Do dvou měst na v severní části regionu navíc dorazí v kouzelném adventním čase pojízdná vánoční vesnička, která rozšíří nabídku sváteční zábavy a stále populárnějších vánočních fotokoutků. Zastávku bude mít v Mělníku a v Kralupech nad Vltavou.
Vánoční trhy 2025 v Kladně
- Začátek trhů: 29. listopadu
- Konec trhů: 28. prosince
- Otvírací doba: 11.00–20.00
- Rozsvěcení vánočního stromu: 29. listopadu od 17.00
Patrně nejokázalejší program v regionu nabídnou opět Kladenské Vánoce na náměstí Starosty Pavla. Návštěvníci se mohou těšit na širokou nabídku občerstvení od cukrářských výrobků přes halušky až po pečené čaje. Na své si však přijdou i příznivci zimních sportovních radovánek. Oblíbené venkovní kluziště bude letos nainstalováno v areálu zahrady Kladenského zámku, která prošla rekonstrukcí. Kulturní program Kladenských Vánoc nabídne šestnáct koncertů, mimo jiné vystoupí skupiny Jelen a Wohnout nebo zpěváci Pokáč a Daniel Hůlka.
Vánoční trhy 2025 v Kolíně
- Začátek trhů: 30. listopadu
- Konec trhů: 21. prosince
- Otevírací doba: 12.00–20.00
- Rozsvěcení vánočního stromu: 30. listopadu od 16.00
Adventní program na kolínském Karlově náměstí zahájí poslední listopadový den rozsvícení vánočního stromu. Na tradiční zpívání se lidé mohou těšit o pátcích 5. a 12. prosince, 6. prosince se na náměstí rozprostře řemeslný trh a ve středu 10. prosince přijde na řadu celorepubliková akce Česko zpívá koledy. Kromě stánků s občerstvením nebude chybět po celý advent ani oblíbené kluziště. Atmosféru dokreslí tradiční staročeský kolotoč, který bude na Karlově náměstí v provozu od 30. listopadu do 14. prosince.
Vánoční trhy 2025 v Nymburku
- Začátek trhů: 30. listopadu
- Konec trhů: 21. prosince
- Otevírací doba: 12.00–20.00
- Rozsvěcení vánočního stromu: 30. listopadu v 16.45
Také Nymburské kulturní centrum si pro obyvatele i návštěvníky města připravilo program plný hudby, světel a tradic, který naplní sváteční atmosférou náměstí, kostely i kulturní sály. V rámci čtyř adventních víkendů zpestří trhy na Náměstí Přemyslovců několik hudebních vystoupení v čele s koncerty Ondřeje Rumla a Leony Machálkové. Pátý prosincový den potěší i vystraší děti v Nymburce čerti, Mikulášové a andělé. Po loňské premiéře v ulici Na Přístavě v bývalých pivovarských sklepích letos peklo s množstvím čertů opět otevře své brány pod budovou soudu, kde se děti i dospělí mohou těšit na magickou atmosféru vládců podsvětí.
Vánoční trhy 2025 v Příbrami
- Začátek trhů: 30. listopadu
- Konec trhů: 14. prosince
- Otevírací doba: 14.00–21.00
- Rozsvěcení vánočního stromu: 30. listopadu v 17.30
Celé město Příbram se během adventu promění v malé vánoční městečko s řadou akcí, především během adventních nedělí. Vánoční trhy se rozprostřou hned na dvou místech – v neděli 30. listopadu na náměstí T. G. Masaryka a o dva týdny později na náměstí 17. listopadu. Adventní zastavení se v letošním roce v Příbram ponesou v duchu a v podání místních umělců, kapel a sborů. Od pátku 21. listopadu bude na náměstí 17. listopadu připravena největší novinka letošního adventu v podobě Vánočního kluziště. O poslední adventní neděli vyrazí do ulic tradiční Vánoční kočár.
Vánoční trhy 2025 v Berouně
- Začátek trhů: 30. listopadu
- Konec trhů: 23. prosince
- Otevírací doba: 11.00–20.00
- Rozsvěcení vánočního stromu: 30. listopadu od 16.00
Tradiční vánoční trhy se v Berouně konají v horní části Husova náměstí. Prodejci v dřevěných stáncích nabídnou vánoční zboží a občerstvení s teplými nápoji. Součástí trhů jsou kulturní vystoupení.
Děti se celý advent mohou těšit na kolotoč, kluziště, koutek se zvířátky i Ježíškovu kancelář. Venkovní produkce budou doplněny akcemi v interiérech budov – k oslavám adventu se připojí Muzeum berounské keramiky, městské kino, infocentrum i KD Plzeňka.
Program doplní také výstavy, které budou probíhat ve všech galeriích provozovaných městem. Oblíbená akce Beroun zpívá koledy se pak uskuteční 10. prosince v 16.30.
Vánoční trhy 2025 v Brandýse nad Labem
- Začátek trhů: 6. prosince (zámek)
- Otevírací doba: 10.00–18.00
- Rozsvěcení vánočního stromu: 29. listopadu od 17.00 (Masarykovo náměstí)
Vánoční trhy v Brandýse nad Labem budou letos nachystány hned na dvou místech. Ty první spojené s vystoupením dětských sborů a slavnostním rozsvěcením stromu proběhnou na Masarykově náměstí 29. listopadu, ty druhé pak na zdejším zámku 6. prosince a budou mít charitativní podtext. Návštěvníky čeká spousta stánků, v restauraci budou probíhat dílničky pro děti i dospělé a na nádvoří je připravený program s pohádkou. Zámkem povede i Cesta z pekla do nebe, kde můžete dětem zvážit hříchy, potkáte se s Luciferem, ale dojdete si i do nebe pro odměnu.
Vánoční trhy 2025 na Karlštejně
- Začátek trhů: 29. listopadu
- Konec trhů: 6. ledna
- Otevírací doba: vždy pátek–neděle 10.00–15.00
Kde jinde zažít pohádkové Vánoce než na jednom z našich nejkrásnějších hradů. Tamní trhy nabídnou nejen prohlídku tohoto gotického skvostu, ale též bohatý doprovodný program. Konat se budou od prvního adventního víkendu až do 6. ledna vždy od 10.00 do 15.00. Podmanivou vánoční atmosféru a tradice našich předků připomene v interiérech majestátního hradu adventní výzdoba Císařského paláce, na kterou narazí návštěvníci v rámci běžných prohlídek základního okruhu Císařská rezidence Karla IV.
Vánoční trhy 2025 v Kutné hoře
- Začátek trhů: 6. prosince
- Konec trhů: 21. prosince
- Otevírací doba: 12.00–19.00
- Rozsvěcení vánočního stromu: 4. prosince od 16.45
Tradičním centrem adventního veselí v Kutné Hoře je Palackého náměstí, kde se rozsvítí vánoční strom symbolicky ve svátek svaté Barbory ve čtvrtek 4. prosince. Součástí akce bude i vystoupení zpěvačky Leony Machálkové. Trhy, které zaplní Palackého náměstí o všech adventních sobotách nabídnou tradiční pochutiny, regionální produkty, rukodělné a řemeslné výrobky a spoustu dalšího. Adventní jarmark se uskuteční i ve Vlašském dvoře (30.11. a 7.12.) a u sedlecké kostnice (22.11.).
Vánoční trhy 2025 v Mělníku
- Začátek trhů: 30. listopadu
- Konec trhů: 21. prosince
- Otevírací doba: 11.00–18.00
- Rozsvěcení vánočního stromu: 30. listopadu v 17.00
Adventní trhy na náměstí Míru v Mělníku začnou rozsvícením vánočního stromečku a otevřením vánoční cesty. Součástí budou prodejní stánky s vánoční tematikou, tvořivé dílničky pro děti a občerstvení. Předvánoční řemeslný jarmark pořádá také mělnické muzeum. 6. prosince zde zažijete voňavou adventní atmosférou, nakoupíte si dárečky pro své blízké nebo můžete třeba posedět u svařáku, kávy či sklenky lokálního vína v muzejní kavárně.
Vánoční trhy 2025 v Mladé Boleslavi
- Začátek trhů: 28. listopadu
- Konec trhů: 31. prosince
- Otevírací doba: 16.00–20.00
- Rozsvěcení vánočního stromu: 30. listopadu v 17.00
Tradiční Večerní Adventní trhy na mladoboleslavském Výstavišti budou otevřené od 28. listopadu až do Silvestra. Nebudou na nich chybět kolotoče a další atrakce pro děti. Slavnostní rozsvěcení nazdobeného vánočního stromu se odehraje v neděli 30. listopadu na Staroměstském náměstí. Program začne v 17.00 a hlavní hvězdou bude zpěvák Pavel Vítek. Návštěvníci se mohou těšit rovněž na koledy a další písničky v podání Dětského sboru Paprsek. Už od 14.00 budou připraveny pro děti v Městském paláci Templ adventní dílny, adventní zvyky a zdobení stromu.
Vánoční trhy 2025 v Rakovníku
- Začátek trhů: 30. listopadu
- Konec trhů: 21. prosince
- Otevírací doba: 11.00–20.00
- Rozsvěcení vánočního stromu: 30. listopadu v 16.00
Stejně jako vloni se středobodem adventního dění v Rakovníku stane Husovo náměstí, kde se už v neděli 30. listopadu rozzáří vánoční strom a otevřou stálé adventní trhy. Ty se budou konat až do svátků o každém adventním víkendu. Dřevěné stánky, svařené víno, punč, medovina i drobné dárky vytvoří i letos kulisu, která k adventu neodmyslitelně patří. Součástí bohatého doprovodného programu je i vystoupení řady hvězdy české hudební scény. V Rakovníku během adventu zazpívají mimo jiné Vlasta Horváth, Petra Janů, Ilona Csáková, Bohuš Matuš nebo Václav Noid Bárta.