Centrum Prahy v sobotu opět pohltí vánoční atmosféra. Největší tuzemské trhy na Staroměstském a Václavském náměstí odstartují v deset hodin dopoledne a potrvají až do Tří králů. Návštěvníky čeká víc než stovka prodejních stánků, rekordní počet účinkujících i návrat k pohádkové klasice.
Kromě sváteční nálady ale lidi tradičně nejvíce zajímá, kolik peněz v centru metropole nechají. Podle organizátorů ze společnosti Taiko se ceny hlavního občerstvení podařilo udržet na uzdě.
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„Svařené víno jsme od roku 2024 nezdražili, zůstává na sto korunách. Horký jablečný nápoj stojí stejně, tedy sedmdesát korun,“ uvedl výkonný ředitel společnosti Taiko Jan Dell.
Jedinou položkou z oblíbené trojkombinace, u které si lidé připlatí, je klobása. Ta letos o Velikonocích podražila ze 160 na 180 korun a na této ceně zůstává i pro vánoční sezonu.
Vánoční trhy v Praze
Dell zároveň brání cenovou politiku pražských trhů srovnáním se zahraničím.
„I přesto, že se nám zdá, že to je drahé, stále jsme nejlevnější vůbec v celé Evropě, co se týká svařeného vína, klobás a dalších produktů,“ prohlásil. Zdůraznil také kvalitu zboží, které je podle něj prvotřídní – paprikové klobásy vyráběné výhradně pro tyto trhy mají obsahovat 97 procent masa a svařené víno pochází z hroznů moravského vinařství Chateau Valtice.
Pražské trhy patří dlouhodobě k velkým tahákům i v zahraničí – mezi nejhezčí na světě je opakovaně zařadily cestovatelský portál CNN Travel, americký list USA Today i britský The Times. Podle Della jen loni v tomto období dorazilo do metropole zhruba 750 tisíc zahraničních turistů. Jejich obrat se pak podle něj nachází v řádu desítek milionů.
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Náměstek mrzl u smrku do jedné do rána
Dominantou Staroměstského náměstí je letos devětačtyřicetiletý smrk ze soukromé zahrady v Šimonovicích na Liberecku. Původně měřil 23 metrů, po usazení do šachty a opracování se ale nad dlažbou tyčí zhruba dvacetimetrový kolos, který ještě o metr prodlouží špice. Menší, zhruba šestnáctimetrový smrk z Rousínova u České Lípy pak zdobí Václavské náměstí.
Cesta hlavního stromu do srdce metropole i jeho zdobení vyžadovaly velké nasazení.
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Letošní výzdoba se vrací k tradici a tématu vánočního dárku. Strom ozdobí velká zlatá mašle a jednatřicet obřích světelných prskavek. Organizátoři navíc ubrali na množství světel, aby strom působil přirozeněji.
„V podkladech máte zmínku o dvanácti kilometrech kabelů, ale mezitím
Ceny na trzích v centru Prahy
jsme pracovali a snížili jsme osvětlení na sedm kilometrů,“ upřesnila mluvčí společnosti Taiko Hana Tietze.
Díky moderním LED diodám navíc strom nepředstavuje ani velkou energetickou zátěž. Podle Tomáše Jílka (šéfa organizace Technologie hlavního města Prahy, pozn. red.) se strom příkonem vyrovná zhruba spotřebě jedné garsonky v Praze.
Pouť vánočního stromu navíc Třemi králi neskončí. Město každoročně dřevo využívá pro dobročinné účely.
„Ten loňský strom skončil v azylovém domě na Praze 4, kde jako dětský zahradní domek udělal neuvěřitelnou radost dětem, které zrovna nejsou v té nejšťastnější životní etapě,“ popsal náměstek primátora Michal Hroza, který na příjezd letošního smrku osobně čekal na Staroměstském náměstí až do jedné hodiny ráno. Letos se navíc rozhodl zapojit veřejnost a vyzval lidi, aby sami přišli s nápady, kde by měl letošní smrk příští rok posloužit.
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Bezpečnost a Popelka každých šedesát minut
Z bezpečnostních důvodů, mimo jiné v souvislosti se zvýšeným stupněm ostražitosti po událostech v Polsku, organizátoři ani letos nezveřejňují přesný čas sobotního rozsvícení stromu. Návštěvníky zároveň prosí, aby si první prohlídku rozložili do celého víkendu a nechodili na trhy s objemnými zavazadly.
Světelná animace stromu za doprovodu hudby z pohádky Tři oříšky pro Popelku totiž poběží každý den až do 6. ledna, a to vždy v půl každé hodiny od 16:30 do 21:30. „Vánoční stromeček bude navíc svítit celou noc,“ doplnil Tomáš Jílek.
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Na pódiích se letos vystřídá rekordních 5 329 účinkujících. Chybět nebudou víkendové dětské dílny, Mikulášská ani tradiční štědrodenní program. Na Štědrý den se bude od jedenácti hodin dopoledne na Staroměstském náměstí rozlévat sváteční polévka a večer od jednadvaceti hodin zazní Česká mše vánoční.
Vánoční čas pak symbolicky odstartovalo dětské pěvecké vystoupení ze studia Karol a Kvído písničkou Tři oříšky z pohádkové Popelky.