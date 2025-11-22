Vánoční trhy 2025 v Praze: Kdy a kam vyrazit za svařákem a vánoční atmosférou

Adam Hejduk
  4:00
V hlavní městě ve čtvrtek začalo období trhů. Stánky se už otevřely na náměstí Míru v Praze 2, odkud se letos trhy rozšířily i kolem pomníku bratří Čapků. Další budou záhy přibývat a pražská náměstí budou některé z nich plnit až do Tří králů. Vánoční strom na Staroměstském náměstí se rozsvítí v sobotu 29. listopadu.
Takto vypadaly vánoční trhy na pražském Staroměstském náměstí v roce 2023.

Takto vypadaly vánoční trhy na pražském Staroměstském náměstí v roce 2023. | foto: Společnost Taiko

Takto vypadaly vánoční trhy na Staroměstském náměstí v roce 2023.
Vánoční trhy v centru Prahy se přejmenovaly na Václavské. (2. prosince 2021)
Vánoční trhy v centru Prahy se přejmenovaly na Václavské. (2. prosince 2021)
V Praze začaly adventní trhy. (30. listopadu 2024)
21 fotografií

Kde se konají vánoční trhy 2025 v Praze

  • Staroměstské náměstí
  • Václavské náměstí
  • náměstí Republiky
  • Tylovo náměstí
  • náměstí Jiřího z Poděbrad
  • Anděl
  • náměstí Míru

Kdy jsou vánoční trhy 2025 v Praze

Od 20. listopadu do 6. ledna. Na náměstí Míru už začaly 20. listopadu. Následovat bude náměstí Republiky od 25. listopadu, Tylovo náměstí od 26. listopadu a Anděl od 28. listopadu. Nakonec se v sobotu 29. listopadu otevřou trhy na náměstí Jiřího z Poděbrad a na Staroměstském a Václavském náměstí.

Otevírací doba stánků na vánočních trzích 2025 v Praze

Otvírací doba stánků je denně od 10 do 20 hodin, vyjma Staroměstského a Václavského náměstí, kde zavírají až ve 22 hodin.

Vánoční trhy 2025 na Staroměstském náměstí

Středobod pražských Vánoc pro letošní rok vyrostl na severu republiky. Z celkem 35 návrhů vybrala porota smrk ztepilý z Lesné u Jiřetína pod Jedlovou na severním konci Ústeckého kraje. Měří 26 metrů, obvod kmene má 223 centimetrů a jeho šířka v patce přesahuje 11 metrů. Kácení stromu je naplánováno na sobotu 22. listopadu a tahač ho rovnou převeze na okraj Prahy.

„Tam počká do nočních hodin, abychom ho mohli s co nejmenším dopravním omezením převézt na Staroměstské náměstí. V neděli 24. listopadu ho technici instalují na místo a začneme ho zdobit vánočními světly a ozdobami tak, aby byl připravený na slavnostní rozsvícení v sobotu 29. listopadu,“ popisuje Tomáš Jílek, předseda představenstva městské firmy Technologie hlavního města Prahy.

Kdy letos začíná advent a kdy vánoční prázdniny?

Podoba ozdobeného stromu a hudba, na kterou se bude v pravidelných intervalech rozsvěcet, je zatím tajemství. Organizátoři nicméně už v těchto dnech připravují dekorace a prodejní domky, které procházejí opravami. Na Staroměstském náměstí se objeví 74 prodejních míst, na dalších pěti místech budou k dostání pečené kaštany a další tři stánky budou vyčleněné pro charitativní prodej. Na Václavském náměstí nakoupí návštěvníci na 33 prodejních místech.

Na obou trzích budou dominovat výrobky z Česka - například typické skleněné ozdobičky, betlémy z různých materiálů, české sklo nebo keramika i klasické ozdobičky z foukaných perlí z Jizerských hor či slámy a šustí a mnoho dalšího. „Pochutnat si bude možné na svařeném vínu z moravského moku, klobásách z českého masa, cukroví nebo perníčkách. Na trzích se ale také objeví vegetariánské pokrmy a pro labužníky i šneci či ústřice,“ říká Hana Tietze, mluvčí společnosti Taiko, která trhy na Staroměstském a Václavském náměstí organizuje.

Běžně se zde odehrávají různé koncerty, divadelní představení a vystoupení dětských a folklorních souborů. Organizátoři nicméně kompletní program teprve připravují.

Jak se na vánoční trhy 2025 v Praze dostat

Ideální je použít metro – všechny trhy jsou takřka vedle některé ze stanic ať už Staroměstská, Můstek, Náměstí Republiky nebo Anděl. Pokud ale někdo potřebuje jet autem, ideální je zaparkovat třeba v některým z nákupních center. Pro návštěvu trhů v samotném centru je ideální Palladium.

Vstoupit do diskuse

Rekonstrukce stanic metra Českomoravská a Pankrác je v plném proudu

Nejčtenější

Místo ukrajinské holčičky terč sprejerů. Nuselská fasáda nevydržela dlouho čistá

Streetartová malba v Praze 4 v Mojmírově ulici, která kvůli rekonstrukci musela...

Fasáda domu v Mojmírově ulici v pražských Nuslích se stala terčem sprejerů, kteří na ni umístili své „podpisy“. Na tom by nebylo tolik zajímavého, podobných zdí jsou v Praze desítky, kdyby právě toto...

Sedmnáctiletá dívka pobodala v metru muže. Strčil do kamarádky, vysvětlovala

Mladistvá dívka napadla v metru muže.

Teprve sedmnáctiletá dívka v pondělí pobodala muže v pražském metru. Incident se stal ve stanici Národní třída. Podezřelou zadrželi policisté díky kamerovým záznamům, našli ji v nedalekém obchodním...

Kabely pro siláky a bublinová skla. Metro Pankrác a Českomoravská vyhlíží otevření

Stavbaři postupně dokončují poslední práce na stanicích Českomoravská a...

Bublinová skla, nejbytelnější eskalátory a kabely těžké i pro partu 25 dělníků. Stanice metra Českomoravská a Pankrác by se měly za několik měsíců otevírat. Stavbaři je postupně připravují na...

Matka batolete zemřela rok po střetu se sporťákem, policie navrhla obžalovat řidiče

Řidič z neznámých důvodů sjel z vozovky a srazil maminku s kočárkem. (1. května...

Kriminalisté uzavřeli vyšetřování tragické nehody z pražských Vysočan, při níž loni řidič vozu porsche srazil ženu s kočárkem. Ta po jedenácti měsících zraněním podlehla. Policie nyní předala spis...

Tragická srážka s náklaďákem na Příbramsku, řidička osobního auta zemřela

Složky IZS zasahují u tragické čelní srážky osobního a nákladního vozidla u...

Silnici 114 u Mokrovrat na Příbramsku uzavřela dnes krátce před sedmou hodinou tragická dopravní nehoda osobního a nákladního vozidla. Na místo byl vyslán vrtulník. Řidička osobního auta na místě...

Vánoční trhy 2025 v Praze: Kdy a kam vyrazit za svařákem a vánoční atmosférou

Takto vypadaly vánoční trhy na pražském Staroměstském náměstí v roce 2023.

V hlavní městě ve čtvrtek začalo období trhů. Stánky se už otevřely na náměstí Míru v Praze 2, odkud se letos trhy rozšířily i kolem pomníku bratří Čapků. Další budou záhy přibývat a pražská náměstí...

22. listopadu 2025

Houdka vychytal spoluhráč Klíma: Příště ho to trefí do zadku a bude to gól

Michal Houdek z Kladna se snaží překonat Aleše Stezku v brance Komety.

Už se chystal slavit svůj premiérový gól v letošní extraligové sezoně, ale smůla! Brankáře Komety Aleše Stezku sice kladenský obránce Michal Houdek překonal, jenže cestu do sítě puku nešťastně...

21. listopadu 2025  22:46

Brňané zůstávají v lize neporažení, vydřeli výhru nad Slavií

Kevin Kalu (vlevo) z Brna přihrává v zápase se Slavií, brání ho Petr Macháč...

Brněnští basketbalisté zůstali neporažení i po desátém ligovém zápase v sezoně, ale na vítězství 90:83 nad pražskou Slavií se dost nadřeli. Rozehrávač Ross Williams pomohl obhájcům stříbrných medailí...

21. listopadu 2025  21:22,  aktualizováno  21:36

Sparta zvítězila v Hradci, Kladno podlehlo Kometě, Budějovice přetlačily Boleslav

Hokejisté Brna oslavují gól na ledě Kladna.

Další tři zápasy hokejové extraligy nabídlo páteční 24. kolo. Sparta přibrzdila rozjetý Hradec a na jeho ledě zvítězila 4:1, mistrovská Kometa stejným výsledkem uspěla na Kladně a České Budějovice po...

21. listopadu 2025  21:17

Uniformovaná bída. Práce strážníka v čase hospodářské krize nebyla pro slabé povahy

Premium
Hledání práce. Rok 1930 poznamenala hospodářská krize, která ale zdaleka...

Stresující práce a nízké platy trápily pražské strážníky v období hospodářské krize. Na nedostatek adeptů si však bezpečnostní sbor nestěžoval.

21. listopadu 2025

Po stížnostech se vrátily zvonečky. Autobusy PID znovu připomínají zastávky na znamení

Autobusy v Praze znovu připomínají zastávky na znamení pomocí symbolů zvonečku....

Na digitálních displejích autobusů Pražské integrované dopravy (PID) se znovu objevily ikonky zvonečků u názvů následujících zastávek. Regionální organizátor pražské integrované dopravy (ROPID) tím...

21. listopadu 2025  15:53

Prodej bývalé radnice je na dosah, Praha 10 chce získat peníze na nové sídlo

Bývalé sídlo radnice městské části Praha 10 (20. listopadu 2025)

Co se zchátralou budovou bývalé radnice Prahy 10 ve Vršovické ulici? Otázka, kterou už dlouhé roky řeší zastupitelé městské části i hlavního města. Odpověď nenašli ani na čtvrtečním jednání, ale...

21. listopadu 2025  12:05

Ženy omámil drogou a pak je znásilnil, viní policie psychoterapeuta. Je obětí víc?

Kriminalisté zadrželi dvaapadesátiletého muže, psychoterapeuta, který je...

Minimálně sedm svých klientek podle policie zneužil a znásilnil dvaapadesátiletý psychoterapeut, který měl pracoviště na pražských Hradčanech. Při terapiích, které prováděl převážně přes noc, ženám...

21. listopadu 2025  11:33

Zapáchající pobuda se rozvaloval v metru. Strážníkům nadával a po jednom plivnul

Urážky, agrese, plivanec. Cizinec se pral se strážníky na eskalátorech v metru

Ve stanici metra Můstek zasahovali ve středu ráno pražští strážníci. Cestující si stěžovali na muže, který ve vagónu spal roztažený přes několik sedadel a obtěžoval okolí silným zápachem. Přes...

21. listopadu 2025  11:13

Průzkum za dvě a půl miliardy. Praha vypíše tendr k dostavbě městského okruhu

Lochkovský tunel je součást jižní části Pražského okruhu. (Ilustrační snímek)

Pražský magistrát vypíše tendr s předpokládanou hodnotou 2,47 miliardy korun na geotechnický průzkum potřebný pro plánovanou dostavbu městského okruhu. Ve čtvrtek to schválili zastupitelé. Práce se...

21. listopadu 2025  9:47

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Norský plyn do českých domácností. Pražská plynárenská podepsala nový kontrakt

Společnost Equinor je hlavním provozovatelem těžby ropy a plynu na norském...

Pražská plynárenská uzavřela v pátek strategický desetiletý kontrakt se společností Equinor na dodávku zemního plynu, který se bude těžit na norském kontinentálním šelfu. Jeho součástí je největší...

21. listopadu 2025

Kabely pro siláky a bublinová skla. Metro Pankrác a Českomoravská vyhlíží otevření

Stavbaři postupně dokončují poslední práce na stanicích Českomoravská a...

Bublinová skla, nejbytelnější eskalátory a kabely těžké i pro partu 25 dělníků. Stanice metra Českomoravská a Pankrác by se měly za několik měsíců otevírat. Stavbaři je postupně připravují na...

21. listopadu 2025  8:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.