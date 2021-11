Strom na Staroměstském náměstí se rozsvítí bez diváků. Praha slavnost ruší

„S lítostí musíme oznámit, že slavnostní rozsvěcení vánočního stromu na Staroměstském náměstí plánované na 27. 11. se vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci neuskuteční. Advent je především čekáním na narození. Nepřipusťme, aby se na desítkách JIP proměnil ve svůj opak,“ uvedlo město na Twitteru.

„Zrušili jsme program,“ řekla k dalšímu omezení mluvčí Vánočních trhů na Staroměstském náměstí 2021 Hana Tietze, která ve středu aktuálně platná omezení oznámí na tiskové konferenci.

Vánoční strom, který do Prahy míří z Libereckého kraje a dorazí o dnešní půlnoci, ale lidé nasvícený uvidí. V jakém režimu se bude rozsvěcet, řekl iDNES.cz mluvčí Technologie hlavního města Prahy Martin Drozd.

„Bude to záležet na rozhodnutí města. Na základě doporučení krizového štábu nebude probíhat oficiální rozsvěcení, svítit ale později bude. Během celého týdne se bude strom zdobit. V průběhu prvního adventního víkendu by se měl rozsvítit. Pravděpodobně to bude někdy v noci,“ řekl Drozd.

Podle původního plánu měly trhy na Staroměstském náměstí začít o prvním adventním víkendu, tedy na konci listopadu. Jejich osud je ale nyní nejistý a prozatímní scénář kopíruje loňskou situaci.

Ani tehdy se totiž trhy na Staroměstském a Václavském náměstí kvůli koronavirové situaci nekonaly. Na Staroměstském náměstí stál pouze nazdobený strom.