Praha vybírá vánoční strom na Staroměstské náměstí, lidé mohou posílat tipy

Už podvanácté mohou lidé zasílat svoje tipy do soutěže, v níž společnost Taiko hledá vánoční strom pro Staroměstské náměstí v Praze. Lidé mohou do konce září zasílat tipy na jehličnany, které by se podle nich v době vánočních svátků dobře vyjímaly na náměstí v centru české metropole.