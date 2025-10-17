Praha našla strom pro letošní Vánoce. Smrk v osadě na Děčínsku rostl 85 let

Letošní advent bude hvězdou Staroměstského náměstí statný smrk ztepilý od soukromého majitele z Ústeckého kraje. Letitý jehličnan pochází z osady Lesné u Jiřetína pod Jedlovou na Děčínsku. Rostl 85 let, než se kvůli rozsáhlým kořenům stal pro okolí nebezpečný, takže by ho stejně čekalo pokácení. Na Staroměstské náměstí dorazí v noci 24. listopadu.
„Strom je už opravdu starý, pozemky v našem okolí jsou často podmáčené a není to už bezpečné. Proto jsem se rozhodl strom darovat,“ uvedl Rudolf Storczer, majitel stromu.

Zvítězil v rámci soutěže Hledá se strom, do které organizátorům přišlo 35 tipů různých adeptů. „Jsem opravdu moc rád, že byl zrovna náš strom vybraný jako ten nejvhodnější pro Staroměstské náměstí. Určitě si zaslouží, aby rozzářil oči tisícům návštěvníků pražských vánočních trhů,“ těší Storczera.

OBRAZEM: Specialisté ladí tisíce píšťal nových varhan v katedrále svatého Víta

Smrk na rodinném pozemku zasadil majitelův otec. Strom poté rostl jako solitér 85 let, ale kvůli rozrůstajícímu se kořenovému systému začal být nebezpečný pro své okolí a podle dendrologa by ho stejně museli pokácet.

Ústecký smrk měří 26 metrů, v obvodu kmene má 223 centimetrů a jeho šířka v patce přesahuje 11 metrů. Kácení stromu je na programu 22. listopadu v sobotu. Kvůli dopravnímu klidu počká na okraji Prahy, než se v noci dostane na Staroměstské náměstí.

„Už se nemůžu dočkat, až rozzáří Staroměstské náměstí a přinese do centra Prahy tu pravou vánoční atmosféru,“ říká Michal Hroza, pražský radní pro oblast infrastruktury.

„V neděli 24. listopadu ho technici instalují na místo a začneme ho zdobit vánočními světly a ozdobami tak, aby byl připravený na slavnostní rozsvícení v sobotu 29. listopadu,“ přiblížil předseda Technologií hlavního města Prahy (THMP) Tomáš Jílek.

Přípravy stánků a výzdob jsou již v plném proudu podotkl Libor Votruba ze společnosti Taiko, která společně se zástupci metropole vánoční trhy na Staroměstském náměstí organizuje. „Vybíráme dekorace, prodejci už finišují práci na svých výrobcích a společně se těšíme, až se se všemi sejdeme poslední listopadovou sobotu v centru Prahy,“ dodal.

O minulých Vánocích zdobil Staroměstské náměstí rovněž smrk ztepilý. Dvaadvacet metrů vysoký strom vyrostl na soukromé zahradě v obci Krompach na Českolipsku.

Praha našla strom pro letošní Vánoce. Smrk v osadě na Děčínsku rostl 85 let

