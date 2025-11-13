Vánoční gala koncerty v Lichtenštejnském paláci na Malostranském náměstí začínají letos už 3. prosince 2025. Vystoupí na nich mezinárodně uznávaný soubor Parnas Ensemble, který se specializuje na klasickou hudbu i populární světové melodie. Na co se můžete těšit na Vánočních gala koncertech v sídle HAMU?
Program Vánočních gala koncertů v Lichtenštejnském paláci
Komorní soubor Parnas Ensemble uvede nejznámější skladby hudebních velikánů. Zazní například výběr z Vivaldiho Čtvera ročních období, Smetanova Vltava nebo Schubertovo Ave Maria.
Program koncertů:
• A. Vivaldi: Čtvero ročních dob (výběr)
• G. Bizet: Suita z opery Carmen
• C. Debussy: Clair de lune
• M. Ravel: Boléro
• B. Smetana: Vltava
• J. Strauss: Pizzicato Polka
• W. A. Mozart: Malá noční hudba
• F. Schubert: Ave Maria
• J. S. Bach: Air
• P. I. Čajkovskij: Valčík květin z baletu Louskáček
• A. Dvořák: Largo ze symfonie „Z Nového světa“
• A. Dvořák: Slovanský tanec
Kde a za kolik seženete vstupenky?
Vstupenky jsou rozdělené do tří skupin. VIP zóna zahrnuje 1. až 6. řadu, kategorie A 7. až 12. řadu a kategorie B 13. až 18. řadu.
Ceny začínají na 800 korunách, do VIP zóny stojí 1 200 korun. Koupit je můžete jednoduše přes Ticketportal. Velký zájem se dá čekat zejména o koncerty o vánočních svátcích, s koupí lístků na toto období proto neváhejte.
Lichtenštejnský palác
Kdy se konají Vánoční gala koncerty?
Vánoční gala koncerty začínají ve středu 3. prosince 2025 a pokračují napříč adventem, vánočními svátky i přes přelom roku. Poslední koncert se koná v neděli 4. ledna 2026. Všechny koncerty začínají v 17 hodin.
|Středa 3. prosince 2025
|Čtvrtek 4. prosince 2025
|Sobota 6. prosince 2025
|Neděle 7. prosince 2025
|Pátek 12. prosince 2025
|Sobota 13. prosince 2025
|Neděle 14. prosince 2025
|Sobota 20. prosince 2025
|Neděle 21. prosince 2025
|Čtvrtek 25. prosince 2025
|Pátek 26. prosince 2025
|Sobota 27. prosince 2025
|Neděle 28. prosince 2025
|Pondělí 29. prosince 2025
|Úterý 30. prosince 2025
|Středa 31. prosince 2025
|Čtvrtek 1. ledna 2026
|Pátek 2. ledna 2026
|Sobota 3. ledna 2026
|Neděle 4. ledna 2026