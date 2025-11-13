Vánoční gala koncerty 2025 v Lichtenštejnském paláci

Autor:
  14:05
Čím si zpříjemnit advent a vánoční svátky? Odpočinek od starostí a navození sváteční atmosféry vám umožní Vánoční gala koncerty v Lichtenštejnském paláci, při nichž zazní hudba takových velikánů, jako byli Mozart, Vivaldi, Bach nebo Dvořák.

Soubor Parnas Ensemble | foto: Ticketportal

Vánoční gala koncerty v Lichtenštejnském paláci na Malostranském náměstí začínají letos už 3. prosince 2025. Vystoupí na nich mezinárodně uznávaný soubor Parnas Ensemble, který se specializuje na klasickou hudbu i populární světové melodie. Na co se můžete těšit na Vánočních gala koncertech v sídle HAMU?

Program Vánočních gala koncertů v Lichtenštejnském paláci

Komorní soubor Parnas Ensemble uvede nejznámější skladby hudebních velikánů. Zazní například výběr z Vivaldiho Čtvera ročních období, Smetanova Vltava nebo Schubertovo Ave Maria.

Program koncertů:
• A. Vivaldi: Čtvero ročních dob (výběr)
• G. Bizet: Suita z opery Carmen
• C. Debussy: Clair de lune
• M. Ravel: Boléro
• B. Smetana: Vltava
• J. Strauss: Pizzicato Polka
• W. A. Mozart: Malá noční hudba
• F. Schubert: Ave Maria
• J. S. Bach: Air
• P. I. Čajkovskij: Valčík květin z baletu Louskáček
• A. Dvořák: Largo ze symfonie „Z Nového světa“
• A. Dvořák: Slovanský tanec

Kde a za kolik seženete vstupenky?

Vstupenky jsou rozdělené do tří skupin. VIP zóna zahrnuje 1. až 6. řadu, kategorie A 7. až 12. řadu a kategorie B 13. až 18. řadu.

Ceny začínají na 800 korunách, do VIP zóny stojí 1 200 korun. Koupit je můžete jednoduše přes Ticketportal. Velký zájem se dá čekat zejména o koncerty o vánočních svátcích, s koupí lístků na toto období proto neváhejte.

Lichtenštejnský palác

  • Lichtenštejnský palác na Malostranském náměstí využívá jako své sídlo Akademie múzických umění (AMU), zejména její Hudební a taneční fakulta (HAMU).
  • Najdete ho na adrese Malostranské náměstí 258/13. Nejbližší tramvajovou stanicí je Malostranské náměstí, nejbližší zastávkou metra pak Malostranská.
  • Jiný palác, který nese také název Lichtenštejnský, leží na Kampě v ulici U Sovových mlýnů. Jde o zcela jinou budovu, která spadá pod Úřad vlády.

Malostranské náměstí

Kdy se konají Vánoční gala koncerty?

Vánoční gala koncerty začínají ve středu 3. prosince 2025 a pokračují napříč adventem, vánočními svátky i přes přelom roku. Poslední koncert se koná v neděli 4. ledna 2026. Všechny koncerty začínají v 17 hodin.

Termíny Vánočních gala koncertů
Středa 3. prosince 2025Čtvrtek 4. prosince 2025
Sobota 6. prosince 2025Neděle 7. prosince 2025
Pátek 12. prosince 2025Sobota 13. prosince 2025
Neděle 14. prosince 2025Sobota 20. prosince 2025
Neděle 21. prosince 2025Čtvrtek 25. prosince 2025
Pátek 26. prosince 2025Sobota 27. prosince 2025
Neděle 28. prosince 2025Pondělí 29. prosince 2025
Úterý 30. prosince 2025Středa 31. prosince 2025
Čtvrtek 1. ledna 2026Pátek 2. ledna 2026
Sobota 3. ledna 2026Neděle 4. ledna 2026
Vstoupit do diskuse

Kamarádi se hecli, že budou rychlejší než pražské metro

Nejčtenější

Dlabačova vila v Praze je na prodej za 69,5 milionu. Okouzlí nádherným výhledem

Dlabačova vila stojí v pražských Vysočanech v ulici Na Krocínce.

Dlabačova vila stojí v pražských Vysočanech v ulici Na Krocínce. Čtyřpodlažní nemovitost z roku 1934 navrhl architekt Alois Dlabač ve stylu pražského baroka pro manžele Františka a Helenu...

Ve vnitrobloku vznikl díky skvělému nápadu industriální byt

Do bytu lze vstoupit i samostatnými dveřmi přístupnými z terasy.

Velké světlíky, dřevo, industriální detaily i průmyslové materiály, to vše harmonicky propojené promyšlenými barevnými kontrasty. I díky tomu zrekonstruovanému bytovému prostoru v historické zástavbě...

Ať rozhodne soud. Policistka smrtelnou nehodu nezpochybnila, vinu ale neuznala

Policistka Lucie Vavrochová obžalovaná kvůli smrtelné nehodě (Obvodní soud pro...

Případ policistky Lucie Vavrochové, která vloni nabourala v Praze 2 policejním vozem do jiného auta, v pátek projednával Obvodní soud pro Prahu 2. Žena uvedla, že se nehoda stala tak, jak ji státní...

Dvorecký most řádně zahýbá MHD v Praze. Tramvaje změní trasy, přibude autobus

Ve středu se uskutečnila prohlídka finální fáze stavby Dvoreckého mostu v...

Pražskou městskou dopravu čeká s dokončením a otevřením Dvoreckého mostu výrazná revoluce. Téměř čtvrtina tramvajových linek změní své trasy, přibude jedna autobusová. Stavba propojí Smíchov s...

Šemík se páří s klisnou na pražské střeše. Plastika vyvolala pozdvižení

Kovová socha Šemík Happy End na střeše domu v Podolí. (4. listopadu 2025)

Umělec Jakub Flejšar na střeše domu v pražském Podolí v úterý vztyčil sousoší, na kterém se bájný kůň Šemík páří s klisnou. Podle autora i investorů jde o mimořádný počin, který vytváří alternativní...

Vánoční gala koncerty 2025 v Lichtenštejnském paláci

Soubor Parnas Ensemble

Čím si zpříjemnit advent a vánoční svátky? Odpočinek od starostí a navození sváteční atmosféry vám umožní Vánoční gala koncerty v Lichtenštejnském paláci, při nichž zazní hudba takových velikánů,...

13. listopadu 2025  14:05

Popelářské auto srazilo ženu v areálu domova seniorů, podlehla zraněním

Popelářské auto v domově pro seniory na Kolínsku srazilo ženu, podlehla...

Tragická nehoda se stala ve čtvrtek dopoledne v Doubravčicích na Kolínsku. Při střetu s popelářským autem tam v areálu domova pro seniory zemřela starší žena. „Okolnosti nehody prověřují...

13. listopadu 2025  12:52,  aktualizováno  13:39

Na platy učitelů chybí školám peníze, městské části je dorovnávají ze svých rezerv

ilustrační snímek

Městským částem chybí peníze na platy některých učitelů, protože je stát dosud neposlal. Jedná se o pedagogy, kteří pracují v nově otevřených školách a školkách nebo v zařízeních, jejichž kapacita se...

13. listopadu 2025  12:05

Jaký otec, takový syn. Policie dopadla dvojici zlodějů, kradli kola i plachetnici

Policie dopadla dvojici zlodějů, kradli kola i plachetnici.

Policie dopadla otce a syna, kteří podle vyšetřovatelů stáli za sérií desítek vloupání do garáží a sklepních kójí v Praze a Středočeském kraji. Dvojice odcizila především drahá jízdní kola, nářadí a...

13. listopadu 2025  10:31

Kamarádí se s Bronnym, finty okoukal od Luky. Rice zářil i proti Albě: Týmu věřím

Sir’Jabari RIce z Nymburku během utkání s Albou Berlín v Lize mistrů.

Na tribuně měl největší fanynku, svou maminku. Ačkoliv oba smutnili po porážce s Albou Berlín v Lize mistrů (75:88), nymburský tahoun Sir’Jabari Rice si rozhodně neudělal ostudu. Bodové maximum v...

12. listopadu 2025  22:15

Nymburk dotahoval marně, v Lize mistrů ani napodruhé nevyzrál na německou sílu

Ondřej Sehnal z Nymburku spěchá do útoku v utkání s Albou Berlín v Lize mistrů.

Kdykoliv se zdálo, že nymburští basketbalisté mohou stáhnout ztrátu a zápas zdramatizovat, soupeři z Alby Berlín ukázali kvalitu. Čeští šampioni tak v Lize mistrů ani ve druhém utkání na německý...

12. listopadu 2025,  aktualizováno  22:10

Hořící kamion omezil provoz na dálnici D5. Řidič vyvázl bez zranění

Požár kamionu na 50,5 km D11 (14. října 2025)

Dálnice D5 na 4,5 kilometru ve směru na Prahu byla ve středu večer kvůli požáru kamionu krátce uzavřená. Autu hořel motor, řidič vyvázl bez zranění. Na místě zasahovaly složky integrovaného...

12. listopadu 2025  18:55

Kolaps MHD v centru Prahy. Spoje nabraly až půlhodinové zpoždění

Namrzlé trolejové vedení způsobilo kolaps tramvajové dopravy v Praze.

V centru Prahy ve středu odpoledne zkolabovala městská hromadná doprava. Potíže mají především tramvajové spoje v okolí Václavského náměstí, ale také další vozy včetně autobusových nabraly velká...

12. listopadu 2025  17:46,  aktualizováno  18:24

Noční kšeft s iPhony za sto tisíc skončil pokusem o loupež. Poznáte podezřelého?

Policie pátrá po muži, který je podezřelý z pokusu o loupež (12. listopadu 2025)

Policie hledá muže, který se na smluvené noční schůzce v Praze na Spořilově pokusil oloupit prodávajícího o sadu iPhonů za více než 100 tisíc korun. Při setkání na ulici poškozenému nedal peníze,...

12. listopadu 2025  11:27,  aktualizováno  16:02

O prodlouženém víkendu opět nepojede metro na lince C, pokračuje výměna pražců

Složky IZS zasahují na hlavním nádraží v Praze kvůli srážce osoby s metrem....

Kvůli výměně pražců nepojede od soboty 15. listopadu do pondělí 17. listopadu v Praze metro na lince C mezi stanicemi Hlavní nádraží a Pražského povstání. V tiskové zprávě to uvedla mluvčí pražského...

12. listopadu 2025  15:47

To nejlepší pro pokožku miminka? Vsaďte na ubrousky z vody
To nejlepší pro pokožku miminka? Vsaďte na ubrousky z vody

Najít skutečně jemné vlhčené ubrousky pro citlivou dětskou pokožku je někdy opravdu oříšek. A co teprve když se k tomu přidá plenková dermatitida....

OBRAZEM: Průvod plný lampionů, ale žádný sníh. Svatý Martin vyrazil na Vyšehrad

Tradiční svatomartinský lampionový průvod na Vyšehradě (11. listopadu 2025)

Svatého Martina v úterý po Vyšehradě doprovázel tradiční lampionový průvod pořádaný Skautským střediskem Maják Praha. V pět hodin přijel k purkrabství svatý Martin na koni a průvod se vydal po...

12. listopadu 2025  14:44

Konec ruiny. Z Mockerových domů na Hradě bude edukační centrum pro mládež

V novogotických Mockerových domech na Pražském hradě by mohlo vzniknout...

Poslední nevyužité a chátrající prostory v areálu Pražského hradu, Mockerovy domy, získají nové využití. Po rekonstrukci se někdejší jídelna změní na Edukační centrum pro děti a mládež, které na...

12. listopadu 2025  13:24

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.