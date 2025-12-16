Hlava na hlavě. Adventní Prahou proudí turisté jako řeka, přijede jich až 750 tisíc

Jan Bohata
  7:00
Podobně jako valící se voda si hledá cestu mimo přeplněné koryto, tak to vypadá v centru metropole. Plný je Karlův most, Staroměstské náměstí a záplava návštěvníků adventní Prahy se přelévá i do uliček a průchodů, které po většinu roku stojí spíše stranou jejich hlavního zájmu. Turistické organizace odhadují, že Prahu navštíví tři čtvrtě milionu návštěvníků.

„Myslí si, že to neodmyslitelně k adventu patří. Na ‚jedno‘ do lokálu jdou jednou dvakrát do roka, a to právě v téhle době,“ glosuje výčepní v jedné z oblíbených pivnic kousek od Václavského náměstí zástupy lidí mačkajících se ve dveřích.

O adventu přijede do Prahy až 750 tisíc lidí. Ulice jsou přeplněny, platí bezpečnostní opatření. (14. prosince 2025)
O adventu přijede do Prahy až 750 tisíc lidí. Ulice jsou přeplněny, platí bezpečnostní opatření. (14. prosince 2025)
O adventu přijede do Prahy až 750 tisíc lidí. Ulice jsou přeplněny, platí bezpečnostní opatření. (14. prosince 2025)
O adventu přijede do Prahy až 750 tisíc lidí. Ulice jsou přeplněny, platí bezpečnostní opatření. (14. prosince 2025)
O adventu přijede do Prahy až 750 tisíc lidí. Ulice jsou přeplněny, platí bezpečnostní opatření. (14. prosince 2025)
15 fotografií

Patří k těm, kdo křižují Prahu od jednoho náhodně vybraného podniku ke druhému. Ve středu města mají žně též bary, jejichž personál větší část roku zívá nudou ve skromně zaplněných místnostech. A z okolí domovních bloků, odkud už dávno rychloobrátkové Airbnb bydlení vytlačilo většinu stálých rezidentů, každý den rachotí na dlažbě kufry dalších příchozích cizinců. Ty mladší z nich lze po večerech spatřit v asijských večerkách, kde si pořizují „na doma“ laciné pivo v PET lahvích, případně i s nějakou lahví kořalky nižší třídy.

Praha pod tlakem turistů

Advent náleží k nejvytíženějšímu období turistické sezony, potvrzují odborníci z branže.

„Během celého tohoto období do Prahy zavítá kolem 750 tisíc domácích i zahraničních návštěvníků. Velikým lákadlem je vánoční atmosféra,“ sdělila Klára Janderová, mluvčí společnosti Prague City Tourism (PCT).

Od Štědrého dne až do Nového roku PCT předpokládá, že přijede kolem 200 tisíc lidí. „Na silvestra do metropole dorazí na 80 až 100 tisíc návštěvníků z ciziny i tuzemska,“ popsala prognózy Janderová.

O adventu přijede do Prahy až 750 tisíc lidí. Ulice jsou přeplněny, platí...

Obsazenost pražských hotelů se aktuálně pohybuje okolo 85 procent. V prosinci je zvýšený zájem také znát na návštěvnosti památek spravovaných PCT. Především se jedná o Staroměstskou radnici. „Loni v prosinci navštívilo naše objekty 170 tisíc návštěvníků a v letošním roce očekáváme obdobná čísla,“ uvádí zástupci PCT.

Přestupky v dopravě či v souvislosti s alkoholem a několik deliktů kvalifikovaných jako krádeže. Policejní data v mapě kriminality od konce listopadu do 14. prosince na severní straně Staroměstského náměstí a části Pařížské ulice evidují osm porušení různých paragrafů. Na protilehlé straně jde ve stejné době o čtyři skutky, jeden z přestupků směřoval proti veřejnému pořádku a občanskému soužití. Na spodní straně Václavského náměstí okolo Můstku zmiňovaný zdroj uvádí 15 různých skutků, nejvážnějších je několik krádeží.

Vánoční trhy 2025 v Praze: Kdy a kam vyrazit za svařákem a vánoční atmosférou

Násilné kriminality data v mapě registrují minimum. U Ungeltu jde o jeden případ nebezpečného vyhrožování. „V rámci letošních bezpečnostních opatření jsme zatím nezaznamenali žádné mimořádné události,“ shrnula Irena Seifertová, mluvčí pražské městské policie, dosavadní nasazení strážníků.

V porovnání s mapou kriminality za shodné adventní období uplynulého roku je deliktů v centru méně. Praha patří k nejbezpečnějším městům ve střední Evropě, potvrzují to též celkové statistiky kriminality. K poslednímu listopadu letos registrují přes 32 tisíc deliktů s objasněností nad 26 procent. Loni šlo zhruba o tři tisíce věcí více s podobnou objasněností.

Advent pod dohledem

Strážníci a policisté v adventním období přijali mimořádná bezpečnostní opatření. „Během adventu se hlídky strážníků zaměřují především na vytipovaná pražská náměstí s vánočními trhy, stejně jako na ulice a místa se zvýšenou koncentrací osob,“ řekla Seifertová.

Strážníci provádějí kontroly také ve velkých nákupních centrech, prostředcích městské hromadné dopravy, včetně vytížených dopravních uzlů. Zde si všímají zejména odložených předmětů, odstavených vozidel a samozřejmě i nestandardního chování lidí.

Vánoční trhy 2025: města lákají na koncerty, ruská kola i unikátní prohlídky

„Protože v předvánočním čase mnoho lidí míří také na hřbitovy, častěji kontrolujeme též tato místa a jejich okolí,“ sdělila Seifertová.

Na bezpečnostních opatřeních se podílí jak uniformovaní republikoví policisté, kriminalisté, tak i jejich kolegové z cizinecké služby. „V adekvátním počtu jsou na náměstích s trhy, v nákupních centrech, na významných dopravních uzlech. Na některých místech jsou policisté také s dlouhými zbraněmi a s balistickou ochranou,“ uvedl Jan Daněk, mluvčí pražské policie.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Na prodej je zámeček Dřevíč, kde žil Karel Schwarzenberg. Realitka zveřejnila cenu

Karel Schwarzenberg. Současný ministr zahraničí a předseda TOP 09 je podle

Zámek Dřevíč, kde žil politik, diplomat a potomek známého šlechtického rodu Karel Schwarzenberg, prodává realitní kancelář Svoboda & Williams za 65 milionů korun. Jde o barokní stavbu v...

Tottenham - Slavia 3:0, vlastní gól Zimy, pak dvě penalty. A hosté zase nemají nic

Xavi Simons z Tottenhamu se raduje ze třetího gólu proti Slavii.

Od našeho zpravodaje v Anglii Popáté za sebou bez vstřeleného gólu a tím pádem v Lize mistrů opět bez vítězství. Slávističtí fotbalisté v šestém utkání prestižní soutěži podlehli v Londýně domácímu Tottenhamu, který se přiblížil...

Sparta - Liberec 2:2, minus sedm na Slavii, bod v ostrém duelu zachránil Kuchta

Momentka ze zápasu Sparta Praha – Slovan Liberec.

Sparťanští fotbalisté půjdou do jarní části se sedmibodovým mankem na Slavii. V závěrečném ligovém vystoupení na podzim doma remizovali s Libercem 2:2. Dvakrát prohrávali, bod zajistil pět minut před...

Ozbrojení lupiči v Praze přepadli byt, obyvatelům vyhrožovali a vzali elektroniku

Pražští policisté vyšetřují loupež v Košířích. (9. prosince 2025)

Dva ozbrojení muži vnikli v úterý ráno do bytu v pražských Košířích. Od obyvatel si vynutili vydání osobních věcí a elektroniky. Jednoho z mužů zadrželi kriminalisté dvě hodiny po činu na Chodově....

Tragédie v Zoo Praha. Oblíbený orangutan Kawi se utopil ve vodním příkopu

Kawi, starší mládě orangutana z pražské zoo.

Pražskou zoologickou zahradu zasáhla smutná událost. V pavilonu indonéské džungle v pátek ráno uhynul pětiletý orangutan sumaterský Kawi. Mladý samec při hře nešťastně spadl do vodního příkopu, odkud...

Hlava na hlavě. Adventní Prahou proudí turisté jako řeka, přijede jich až 750 tisíc

O adventu přijede do Prahy až 750 tisíc lidí. Ulice jsou přeplněny, platí...

Podobně jako valící se voda si hledá cestu mimo přeplněné koryto, tak to vypadá v centru metropole. Plný je Karlův most, Staroměstské náměstí a záplava návštěvníků adventní Prahy se přelévá i do...

16. prosince 2025

Nymburské čeká klíčová bitva Ligy mistrů. Padne na ně krize, nebo oslaví postup?

Vojtěch Hruban z Nymburku prchá před Jeremiahem Hillem.

Nymburští basketbalisté zabojují v úterý na palubovce francouzského Élan Chalon o postup v Lize mistrů. V závěrečném 6. kole základní skupiny B potřebují zvítězit, nebo spoléhat, že jejich rival...

16. prosince 2025

Hasiči a policie zasahují v Karlíně kvůli úniku plynu, uzavřeli Pernerovu ulici

Hasiči a policie zasahovali v Karlíně kvůli úniku plynu, uzavřeli Pernerovu...

Hasiči v pondělí večer vyjeli do Pernerovy ulice v pražském Karlíně kvůli možnému úniku plynu v prostoru u garáží nedaleko Fora Karlín. Na místo vyrazili i policisté. Oblast preventivně uzavřeli.

15. prosince 2025  21:31,  aktualizováno  21:46

Šampioni ze Sparty vstoupili do tenisové extraligy vítězně, uspěl i Přerov

Tereza Valentová slaví získaný bod v semifinále turnaje v Ósace.

Tenisté pražské Sparty vykročili úspěšně za obhajobou titulu v extralize smíšených družstev. V úvodním utkání semifinálové skupiny v Říčanech dnes porazili tým Plíšková Tennis Academy 5:2. Ve druhé...

15. prosince 2025  18:18

Označení Mucha Museum musí z paláce Savarin zmizet, rozhodl soud

Rekonstrukce paláce Savarin od Kiliána Ignáce Dientzenhofera začala na konci...

Pražský městský soud minulý týden předběžným opatřením nařídil odstranit z paláce Savarin v ulici Na Příkopě označení Mucha Museum. Podle rozhodnutí nemá společnost Palace Savarin ze skupiny Crestyl...

15. prosince 2025  16:03

Nová Florenc. Na první části přestavby bude pracovat 15 architektonických studií

Na první části přestavby pražské Florence bude pracovat 15 architektonických...

Na první části přestavby pražské Florence bude pracovat 15 architektonických studií, mezi nimi například dánské studio Adept, jež v Moravskoslezském kraji připravuje mrakodrap Ostrava Towers Complex,...

15. prosince 2025  15:44

Areál Koh-i-nooru ve Vršovicích se promění v blok domů, developer získal povolení

Projekt společnosti PSN přestavby areálu Koh-i-noor. (15. prosince 2025)

Přeměnu areálu Koh-i-noor v pražských Vršovicích plánuje společnost PSN zahájit v roce 2026. V rámci projektu promění historickou továrnu v moderní městský blok s převážně rezidenční funkcí. Finální...

15. prosince 2025  15:42

Spartě se doma nedaří a je nejslabší pod Priskem. Nedáváme góly, štvalo Zeleného

Momentka ze zápasu Sparta Praha – Slovan Liberec.

V lize tam ztratili třikrát za sebou, ve všech soutěžích dokonce čtyřikrát z pěti zápasů. Sparťanským fotbalistům se doma nedaří. Přitom dlouho právě výkony na Letné zachraňovaly venkovní neúspěchy....

15. prosince 2025  14:57

Krabici s deseti králíčky někdo odložil v lese, zachránci jim našli nový domov

V lese na Kolínsku někdo pohodil do lesa krabici s deseti malými zakrslými...

Krabici s deseti malými zakrslými králíky někdo odložil v lese poblíž obce Želuň na Kolínsku. Našel je pozorný kolemjdoucí. Následně skončili v péči záchranné stanice, která všem malým ušákům v...

15. prosince 2025  13:11,  aktualizováno  13:51

Slavia mění sportovní úsek, do čela jdou Kovář s Marešem. Logický krok, řekl Tvrdík

Přemysl Kovář, nový sportovní ředitel Slavie (vpravo) společně s klubovým šéfem...

Dva dny po odchodu předchozího sportovního ředitele Jiřího Bílka oznamuje pražská Slavia nové vedení sportovního úseku. Přemysla Kováře doplní Jakub Mareš a rozdělí si kompetence po vzoru fungování...

15. prosince 2025

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Chřipková epidemie propukla naplno, školy jsou před Vánoci poloprázdné

V Česku podle údajů Státního zdravotního ústavu (SZÚ) přibylo hlavně nemocných...

Infekce dýchacích cest dorazila do metropole a do postelí zahání hlavně děti. Ve školních třídách je polovina žáků, nemocnice uzavírají oddělení a čekárny pediatrů jsou plné. V předminulém týdnu...

15. prosince 2025  11:42

Pozor na kotle, letos už zabíjely. Přibývá zásahů při úniku oxidu uhelnatého

Kdo chce být v bezpečí před nenadálým únikem zplodin, může si pořídit detektor...

Na první prosincovou středu připadla pravidelná polední zkouška sirén, ale v Příbrami zažili menší poplach už krátce před rozedněním. Brzy ráno se Březnická ulice, kudy v tu dobu projíždějí desítky...

15. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.