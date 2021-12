Do Vánoc dva týdny, prskavky už vypálily balkon a poškodily auto pod ním

„Děti si s prskavkami hrály na balkóně, ty jim spadly a skončily na balkóně o patro nebo dvě níže, kde bohužel zapálily hořlavý materiál. Byl to menší požár, který jsme rychle uhasili, nicméně způsobil škodu asi třicet tisíc korun. Některé prskavky totiž dopadly i na zaparkovaná auta pod domem a poškodily lak,“ uvedl mluvčí hasičů Martin Kavka.

Kavka upozorňuje na to, že když prskavka dohořívá, tak se děti často leknou a pustí ji.

„Lidé si myslí, že prskavky jsou bezpečné a nemůžou nic způsobit, ale jak je vidět i na tomto případu, není to pravda. Každý rok to lidem říkáme a každý rok nám to někteří nevěří," podotýká mluvčí.

Každé Vánoce vyjíždějí pražští hasiči hned k několika požárům, které v bytě způsobila nevhodná manipulace s prskavkami či svíčkami, začnou hořet adventní věnce nebo vánoční stromečky.

„Setkáváme se i s tím, že lidé zapalují prskavky přímo na vánočním stromku. Když je po Vánocích stromek sušší, to pak stačí několik sekund,“ popisuje mluvčí.

Sám by v bytě prskavku vůbec nezapaloval.

„Zaprvé to čoudí, tedy hrozně smrdí, a zadruhé děti mají tendenci je ke konci pouštět. Což když spadne na koberec nebo lino, tak vám to propálí díru. Ideál je jít s tím někam ven, kde to lze zapíchnout do země, nebo ať to drží dospělý. Když už dítě, tak ať to pustí do nádoby s vodou,“ radí Kavka.

Nebezpečí hrozí taky u svíček, od kterých může lehce něco chytit.

„Vyvaroval bych se svíček v blízkosti zdobených větví nebo na oknech v blízkosti záclon. Dalším problémem jsou dekorativní vánoční věnce, které nejsou vůbec uzpůsobené pro zapalování svíček, které když dohořívají, nebezpečně se přibližují k hořlavým ozdobám. Vhodné jsou jen ty s živými větvemi nebo svícny, kde je pod svíčkou železná podložka,“ uzavřel mluvčí.