Koledy a světýlka v ulicích Prahy. Městem už křižují vánoční tramvaje i autobusy

Vánočně vyzdobené tramvaje poprvé vyjely v sobotu odpoledne v průvodu, který vedl od Muzea MHD ve Střešovicích přes Hradčanskou, Letnou a Nábřeží Kapitána Jaroše k Právnické fakultě.
Nasvícené vozy budou jezdit po městě až do Tří králů. Vánočně vyzdobená je také stanice metra Křižíkova a Muzeum MHD.
Novinkou letošní vánoční flotily Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP) je tříčlánkový trolejbus Škoda-Solaris 24M, historická tramvaj Tatra K2 a dekorace v podobě modelu Pražského hradu na Mazačce.
Partnery a autory letošní výzdoby jsou opět společnost DECOLED a Střední průmyslová škola dopravní.
„Letošní vánoční flotila DPP přináší do Prahy světlo a pocit propojení v kolážové ilustraci města tak, aby rozmanitost zachytila v celku. Design zobrazuje známá místa Prahy, kde se v zimním čase přirozeně potkávají lidé i jejich příběhy. Vyzdobené autobusy a tramvaje se tak mění v galerii na kolejích připomínající radost vánočních setkání a plněných přání,“ popsala letošní design vánočních vozů DPP Eva Poláčková, jednatelka společnosti DECOLED.
Koledy letos zní ve všech tramvajích s vánočním celopolepem – ve dvou vozech T3, 14T a 15T. Celkem vozidla zdobí více než 34 tisíc světýlek.
V sobotu večer se zároveň rozsvítil i tradiční vánoční strom na Staroměstském náměstí. Dvaadvacetimetrový smrk z Děčínska se rozzářil v bílo-zlatých barvách a doplnil tak adventní atmosféru centra hlavního města.
Podívaná přilákala tisíce lidí. Ti si mohli vychutnat slavnostní rozsvícení spolu s hudbou a prvními adventními trhy, které jsou otevřené denně od 10:00 do 22:00. Zkrácená prodejní doba je naplánována na sváteční dny od 24. do 26. prosince.
Vánoční trhy na Staroměstském náměstí byly několikrát zařazeny mezi nejhezčí na světě. Ocenil je cestovatelský portál CNN Travel, listy USA Today i britský The Times.