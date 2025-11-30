Koledy a světýlka v ulicích Prahy. Městem už křižují vánoční tramvaje i autobusy

Světelná show odstartovala. Do ulic Prahy vyjela nazdobená flotila tramvají i autobusů

Autor:
  12:28
Tisíce lidí v sobotu sledovaly první průvod svátečně nazdobených vozů z flotily pražského dopravního podniku. Tramvaje, autobusy i trolejbus budou pražskými ulicemi korzovat až do Tří králů.

Vánočně vyzdobené tramvaje poprvé vyjely v sobotu odpoledne v průvodu, který vedl od Muzea MHD ve Střešovicích přes Hradčanskou, Letnou a Nábřeží Kapitána Jaroše k Právnické fakultě.

Nasvícené vozy budou jezdit po městě až do Tří králů. Vánočně vyzdobená je také stanice metra Křižíkova a Muzeum MHD.

Po celý advent až do Tří králů mohou cestující potkávat v pražských ulicích vánočně nazdobené tramvaje, autobusy i trolejbus. (29. listopadu 2025)
Po celý advent až do Tří králů mohou cestující potkávat v pražských ulicích vánočně nazdobené tramvaje, autobusy i trolejbus. (29. listopadu 2025)
Po celý advent až do Tří králů mohou cestující potkávat v pražských ulicích vánočně nazdobené tramvaje, autobusy i trolejbus. (29. listopadu 2025)
Po celý advent až do Tří králů mohou cestující potkávat v pražských ulicích vánočně nazdobené tramvaje, autobusy i trolejbus. (29. listopadu 2025)
35 fotografií

Novinkou letošní vánoční flotily Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP) je tříčlánkový trolejbus Škoda-Solaris 24M, historická tramvaj Tatra K2 a dekorace v podobě modelu Pražského hradu na Mazačce.

Partnery a autory letošní výzdoby jsou opět společnost DECOLED a Střední průmyslová škola dopravní.

„Letošní vánoční flotila DPP přináší do Prahy světlo a pocit propojení v kolážové ilustraci města tak, aby rozmanitost zachytila v celku. Design zobrazuje známá místa Prahy, kde se v zimním čase přirozeně potkávají lidé i jejich příběhy. Vyzdobené autobusy a tramvaje se tak mění v galerii na kolejích připomínající radost vánočních setkání a plněných přání,“ popsala letošní design vánočních vozů DPP Eva Poláčková, jednatelka společnosti DECOLED.

Koledy letos zní ve všech tramvajích s vánočním celopolepem – ve dvou vozech T3, 14T a 15T. Celkem vozidla zdobí více než 34 tisíc světýlek.

Vysoký 22 metrů, se stovkami koulí. Na Staromáku rozsvítili vánoční strom

V sobotu večer se zároveň rozsvítil i tradiční vánoční strom na Staroměstském náměstí. Dvaadvacetimetrový smrk z Děčínska se rozzářil v bílo-zlatých barvách a doplnil tak adventní atmosféru centra hlavního města.

Podívaná přilákala tisíce lidí. Ti si mohli vychutnat slavnostní rozsvícení spolu s hudbou a prvními adventními trhy, které jsou otevřené denně od 10:00 do 22:00. Zkrácená prodejní doba je naplánována na sváteční dny od 24. do 26. prosince.

OBRAZEM: Z Děčínska až do srdce Prahy. Podívejte se na putování vánočního smrku

Vánoční trhy na Staroměstském náměstí byly několikrát zařazeny mezi nejhezčí na světě. Ocenil je cestovatelský portál CNN Travel, listy USA Today i britský The Times.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

V tlačenici na veletrhu škol kolabovaly děti. Ochranka u vstupu zabavila nože i petardy

Zásah zdravotnických záchranářů u Kongresového centra v Praze. Před vstupem na...

Obrovské problémy v pátek provázely organizaci veletrhu středních škol Schola Pragensis v Kongresovém centru na pražském Vyšehradě. U vchodu se ráno a dopoledne vytvořila tlačenice, ve které omdlelo...

V které obci Česka se žije nejlépe? Loňský vítěz obhájil, překvapení na třetím místě

Říčany, Masarykovo náměstí, kostel svatého Petra a Pavla

V každoročním žebříčku kvality života v České republice opět zvítězily středočeské Říčany, druhou příčku si podrželo hlavní město. Překvapení ale nastalo na bronzové pozici. O desítky míst oproti...

Pohoda první lyžovačky. Monínec využil loňský sníh a má náskok před konkurencí

Zahájení lyžařské sezóny na Monínci si nenechaly ujít desítky lidí. (22....

První víkendový den se v lyžařském areálu Monínec naplno rozjela zimní sezona. Už dopoledne využilo volný den k radovánkám nedaleko Sedlce-Prčice několik desítek lidí. Zážitek umocnilo mrazivé...

Byt na Letné omráčí surovým betonem. Dřevěný box nahradil příčky

Interiér ohromí takzvaně na první dobrou především kombinací nevšedních...

Ukázkou radikální přeměny je vícepokojový byt v Praze na Letné v domě z vyzděného železobetonového skeletu. Během proměny získal otevřenou dispozici. Autorkou atraktivní, velmi moderní a nevšední...

Stačila závada jedné tramvaje a padající sníh. V Praze kolabovala doprava

V Praze kolabuje doprava kvůli sněhu. (26. listopadu 2025)

Provoz tramvají a autobusů v Praze zasáhlo husté sněžení, špatná viditelnost i silná automobilová doprava. Dopravní situaci v centru hlavního města kolem 16:00 ještě zkomplikovala technická závada...

Koledy a světýlka v ulicích Prahy. Městem už křižují vánoční tramvaje i autobusy

Po celý advent až do Tří králů mohou cestující potkávat v pražských ulicích...

Po celý advent až do Tří králů mohou cestující v pražských ulicích potkávat vánočně nazdobené tramvaje, autobusy i trolejbus. Slavnostní rozsvícení se konalo v sobotu ve vozovně Střešovice v Muzeu...

30. listopadu 2025  12:28

OBRAZEM: Z Děčínska až do srdce Prahy. Podívejte se na putování vánočního smrku

Instalace vánočního stromečku na Staroměstském náměstí v Praze.

V sobotu večer rozzářil Staroměstské náměstí dvaadvacetimetrový smrk z Děčínska. Vánoční strom, který letos zdobí centrum Prahy, má za sebou dlouhou cestu – od prvního řezu přes noční převoz až po...

30. listopadu 2025  11:43

Dělníci ve Staré Boleslavi chystali výluku, srazil je nákladní vlak. Jeden zemřel

Nákladní vlak srazil v sobotu večer ve stanici Stará Boleslav dva lidi. (29....

Nákladní vlak srazil v sobotu večer ve stanici Stará Boleslav dva dělníky. Jeden z nich utrpěl smrtelná zranění a na místě zemřel. Druhý je v nemocnici. Okolnosti vyšetřují kriminalisté a drážní...

30. listopadu 2025  8:21,  aktualizováno  9:53

Při požáru kuchyňské linky na Spořilově zasahovali hasiči. Několik lidí evakuovali

Kvůli požáru bytu na Spořilově v neděli vyjížděly jednotky záchranného...

Hasiči a záchranáři v neděli vyjížděli k požáru bytu na pražském Spořilově. Několik lidí evakuovali. Zdravotní stav ženy, která v bytě bydlí, záchranáři pouze zkontrolovali na místě, nikdo se...

30. listopadu 2025  9:47

Z Chytila měl radost, pak si ale Trpišovský povzdechl: Výhra mohla být ještě vyšší

Slávistický kouč Jindřich Trpišovský během utkání se Slováckem.

Navzdory pohodlné a přesvědčivé výhře 3:0 si neodpustil poznámku k produktivitě. „Škoda druhé půle, že jsme ze všech těch šancí vytěžili jenom jeden gól. Vítězství mohlo být vyšší, kdybychom byli...

30. listopadu 2025

Slavia - Slovácko 3:0, výhru řídil dvěma góly Chytil. Další dvě branky neplatily

Souboj slávisty Chytila s brankářem Slovácka Hečou.

Slávističtí fotbalisté zůstávají v Chance Lize neporažení. V 17. kole si doma poradili se Slováckem 3:0 a minimálně do neděle zvýšili svůj náskok na čele před Spartou na pět bodů. Dvakrát se trefil...

29. listopadu 2025  17:07,  aktualizováno  21:42

Ostrava - Dukla 3:1. Baník zlomil prokletí, po pěti porážkách v lize zvítězil

Trenér Baníku Tomáš Galásek objímá střelce Michala Kohúta.

Pět ligových zápasů čekali fotbalisté Baníku Ostrava nejen na bod, ale také na vstřelený gól. V sobotu mizérii prolomili, na domácím hřišti porazili Duklu Praha jasně 3:1, postupně se trefili...

29. listopadu 2025  14:52,  aktualizováno  17:49

Vysoký 22 metrů, se stovkami koulí. Na Staromáku rozsvítili vánoční strom

Staroměstské náměstí v sobotu odpoledne zaplnily tisíce lidí, kteří se přišli...

Staroměstské náměstí v sobotu odpoledne zaplnily tisíce lidí, kteří se přišli podívat na rozsvícení vánočního stromu. Akci doplnila světelná animace, která začala v 16:30 a trvala několik minut....

29. listopadu 2025  17:26

Na Západě už vědí, že je na naše náboje spoleh, chválí si ředitel Sellier & Bellot

Vladimír Rada, generální ředitel Sellier & Bellot (25. října 2025)

Česká firma Sellier & Bellot vyrábí malorážovou munici. Historie podniku sídlícího ve Vlašimi na Benešovsku sahá až do roku 1825. Je významným dodavatelem střeliva pro ozbrojené složky po celém...

29. listopadu 2025  15:28

V centru Prahy začaly vánoční trhy. O polovinu levnější jak u nás, líbí se Norům

Vánoční trhy na Staroměstském náměstí (29. listopadu 2025)

Staroměstské náměstí v poslední listopadové dny pohltila vánoční atmosféra. V sobotu tu začaly vánoční trhy. Jak letos vypadají, přišli do centra Prahy zjistit místní, mimopražští i turisté. Trhy se...

29. listopadu 2025  15:18

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Praha chce dostupné toalety, podniky dostanou příspěvky na veřejné WC

Ilustrační foto.

Už za rok si budou moci Pražané při procházce městem „odskočit“ takřka na každém rohu. Institut plánování a rozvoje (IPR) totiž zjistil, že si lidé přejí mít veřejnou toaletu, na kterou by se...

29. listopadu 2025  11:30

USK a Žabiny lákají na kvalitní mač. Myslíte na něj od podpisu v Česku, líčí Spanuová

Momentka z finále USK Praha - Žabiny Brno

Utkají se poprvé od dubnového finále, od kterého se navíc jejich sestavy výrazně proměnily. Dva nejambicióznější celky Chance ŽBL - brněnské Žabiny a pražský USK na sebe narazí v rámci 9. kola...

29. listopadu 2025  10:46

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.