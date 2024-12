VIDEO: Prahou jezdí dva vánoční popelářské vozy, září na nich 4 400 žárovek

Až do konce roku jezdí Prahou dva vánočně ozdobené a osvětlené popelářské vozy, které vypravila městská společnost Pražské služby (PSAS). Informoval o tom mluvčí společnosti Alexandr Komarnický. Na rozdíl od předchozích let se počet vozů zvýšil na dva, přičemž do ulic vyjedou při večerních směnách.