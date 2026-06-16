V Pařížské otevřel butik Patek Philippe. V Evropě jich je jen pět, hodinky tu stojí milion
V úterý 9. června se pozornost milovníků hodinek upírala k jediné adrese. V Pařížské ulici byl za účasti příznivců a milovníků značky i celebrit jako Tomáš Berdych a Tereza Maxová oficiálně otevřen...
Lilia Khousnoutdinova bydlí v bytě, kde se psala historie. Má jedinou vadu
Lilia Khousnoutdinova miluje historii, a proto se ve svém bytě na pražském Starém Městě cítí skvěle. Domov, který sdílí s početnou rodinou, je plný starožitností a nese silný otisk východních kultur....
„Nechám ti uříznout hlavu.“ Ruska šikanuje řidiče autobusů, jednoho pokousala
Jezdit na autobusové lince Pražské integrované dopravy 348 je teď pro profesionální šoféry úkolem za trest. Pravidelně je totiž obtěžuje jedna z cestujících, podle mnohých řidičů její chování...
Z dočasných hal chlouba Prahy. Křižíkovy pavilony prošly úchvatnou proměnou
Měly sloužit jen pár let, nakonec na pražském Výstavišti zůstaly dekády. Křižíkovy pavilony z roku 1991 od architekta Michala Brixe prošly zásadní architektonickou i technickou revitalizací. Z...
Muže v sukni neobsloužili, krejčová ho vykázala. Obchodu hrozí pokuta
Přišel si koupit sukni, kvůli svému oblečení si ale vyslechl osobní poznámky a z obchodu byl vykázán. Diskriminace zákazníků na základě sexuality je podle právníků čím dál častější. Prodejcům přitom...
Vadí mi šikana podnikatelů, končím, říká radní. Pokrytecké, diví se politici v Mělníku
Pouhé čtyři měsíce před volbami končí člen rady města Mělník Karel Kasáček, zároveň opouští hnutí ANO, za které se do této pozice dostal. Členem hnutí byl přitom více než deset let. V Mělníku vládne...
To nemáte nic lepšího na práci? vzdoroval cyklista strážníkovi. Pardon nedostal
Strážníci v Praze mají za sebou další celoměstskou akci zaměřenou na správné chování cyklistů a koloběžkářů. Rozdali desítky pokut. Někteří „hříšníci“ chybu uznali, další se pustil se strážníky do...
Štípali jsme kabely, odsud jsme to brali. Mladíci chycení v depu nezapírali
Sedmnáct a dvacet let je mladíkům, které načapali strážníci, jak v depu v pražské Hostivaři kradou kabely z odstavených vlaků. Po dopadení nezapírali a se strážníky nakonec spolupracovali. Čelí...
Portlík představil kandidátku. Prahu chce dobýt s týmem starostů, žen je pomálu
Na pozadí nejkrásnějšího pražského parku, vinohradské Grébovky podepsala koaliční smlouvu Občanská demokratická strana a TOP 09. Koalice SPOLU pro Prahu zároveň představila společnou kandidátku....
IT firma založená městem skončila ve ztrátě. Manažeři přesto dostali odměny
Městská firma Operátor ICT, která spravuje například systém PID Lítačka nebo webový Portál Pražana, skončila za minulý rok v červených číslech. Společnost přesto svému vedení vyplatila vysoké odměny....
VIDEO: Jízda na Petřín pohledem z kabiny nové lanovky. Nevadí jí ani déšť
Testování nových vozů lanovky na Petřín pokračuje. Dělníci a technici stále pracují na ladění všech systémů, pokračují ve zkušebních jízdách. Během testování se ukázalo, že novým vozům neuškodí ani...
Opravdu poslední zápas za Nymburk. Sehnal si uvědomil konec, pak zazářil
Už 21. titul za posledních 22 dohraných ligových ročníků získali nymburští basketbalisté, slavili po těžké bitvě na sedm zápasů proti Pardubicím. Takové vyvrcholení nabídla domácí nejvyšší soutěž...
Klid na populární pláži vystřídaly mejdany. Lidem to vadí, ale zákaz alkoholu neprošel
Střet kultur, navíc výrazně posilněný alkoholem. Tak by se dalo nazvat dění kolem vyhlášené mladoboleslavské pláže u řeky Jizery. Lokality na Podlázkách a na Krásné louce jsou jedny z mála míst, kam...
Obří proměna náměstí Svatopluka Čecha: přibudou stromy, stín i vodní prvky
Náměstí Svatopluka Čecha ve Vršovicích by mělo obří proměnou. Podle vítězného projektu na jeho budoucí podobu se má známý prostor v Praze 10 stát zelenými plícemi Vršovic. Přibude stromů, stínu i...
Dálnici D6 ráno uzavřela nehoda u Stochova. Řidič narazil do nákladního auta
Nehoda osobního a nákladního auta uzavřela u Stochova na Kladensku na několik hodin dálnici D6 ve směru na Karlovy Vary, Vážně zraněný je řidič osobního vozu, uvedla policie na síti X. Osobní auto...
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Srážky několika dodávek s osobními auty blokují D10 u Radonic
Levý jízdní pruh dálnice D10 ve směru na Prahu před odbočkou na Radonice blokují dvě nehody. Na místě se srazilo několik dodávek s osobními auty. Nehoda se obešla bez vážnějších zranění, podle...
Proměna Vinohradské vodárny je skoro v polovině. Zpoždění může ohrozit expozici
Za zdmi areálu Vinohradské vodárny v Korunní ulici jsou slyšet stavební práce a za plotem se míhají dělníci v helmách a žlutých vestách. Pokračuje totiž rozsáhlá proměna této technické památky i...