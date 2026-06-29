Video firmy Eurovia zachycuje postup prací na Václavském náměstí v dubnu a květnu letošního roku.
Ve zhruba půlminutovém šotu vidíme pokládku kolejí nové tramvajové trati v další části náměstí. Zároveň je velmi zřetelně vidět stavba nového nového podchodu z/do vestibulu stanice metra Můstek. „Dva roky práce hotové, finále je před námi,“ líčí popisek k videu.
Právě o víkendu to byly dva roky, co se nová trať na Václavské náměstí začala stavět a okolí revitalizovat.
Za tu dobu se podařilo dokončit všechny podzemí práce, jako přeložky všech inženýrských sítí, zejména plynovodů, distribučních vodovodů, kanalizace, postavit nové energetické rozvody pro případné akce a trhy v této části náměstí.
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Jak shrnul dopravní podnik, podařilo se opravit a zesílit stropní desku nad vestibulem stanice metra Muzeum a přilehlým podchodem. Vznikla velká retenční nádrž k zadržování dešťové vody, která bude sloužit k zalévání zeleně a nových stromů.
V květnu byl otevřený rozšířený výstup z vestibulu stanice Muzeum, osazený eskalátorem.
„Co se týká samotné tratě, v tzv. Muzejní oáze je postavena trať od kusé koleje přes Wilsonovu ulici až k soše sv. Václava. V muzejní oáze byla založena také trať, která v budoucnu povede k Hlavnímu nádraží a do Bolzanovy ulice,“ informuje dopravní podnik.
Auta se postupně posunou do jiných pruhů
Trať na samotném Václavském náměstí je vybudovaná a zadlážděná v několika úsecích. „Do těchto pruhů bude postupně po etapách převáděna automobilová doprava, aby zhotovitelé mohli postupně zrevitalizovat původní vozovky, parkovací stání a chodníky do nové podoby dle architektonické studie schválené HMP.“
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Každá stavební etapa musí proběhnout tak, aby byla zachována dopravní obslužnost a dva chodníky pro pěší.
„Je to taková skládačka, kdy na některých místech je už finální tramvajová trať nebo dlažby, ale na některých místech jsou zatím plochy původních vozovek a chodníků, které budou po etapách upravovány od letošního léta,“ popisuje dál dopravní podnik.
Do zprovoznění tratě zbývá rok. Za tu dobu dojde ještě k finální úpravě povrchů, bude probíhat výstavba nového výstupu z vestibulu stanice Můstek. Do retenční nádrže přijdou nainstalovat nové technologie, přibude nové trakční vedení a také budou vysazovány stromy do dvou nových alejí.
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14. května 2026