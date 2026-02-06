Práce na Václavském náměstí utichly. Vše jde podle harmonogramu, tvrdí dopravní podnik

Přes rok a půl již na Václavském náměstí probíhají stavební práce. V horní části této frekventované lokality se staví tramvajová trať, níže pak zase nové výstupy z metra nebo retenční nádrž. Celý prostor má být zrevitalizován, horní část už na jaře 2027. Přesto někteří lidé v posledních dnech upozorňují, že aktivita dělníků na stavbách ustala.

Všiml si toho i bývalý starosta Řeporyjí Pavel Novotný.

„Na Václavském náměstí stojí měsíce tři deponie dopravních značek. V přestrojení za bloudícího dezoláta jsem provedl na všech třech staveništích kontrolní den. Pátral jsem po známkách života,“ napsal Novotný s nadsázkou na síť X .

Podle něj staveniště zejí prázdnotou a nepracuje se. Tomu odpovídá zjištění videoreportéra iDNES.cz, který na místě nalezl staveniště v podobném stavu. Práce zkrátka utichly.

Na nejznámějším pražském náměstí probíhají rozsáhlé stavební práce za účelem revitalizace už od začátku léta 2024. V horní části se přestavuje většina povrchů, jako chodníky, plochy nebo místa pro zeleň. Pod touto oblastí se rovněž modernizují výstupy z metra a přibýt tam má tramvajová trať.

„Stavební práce na Václavském náměstí probíhají každý den. Zhotovitelé provádí takové práce, které lze za současných zimních podmínek realizovat v souladu s projektovou dokumentací a stanovenými technologickými postupy. Ne všechny práce probíhají na povrchu. Vzhledem k tomu, že stavíme v absolutním centru města, práce neprobíhají v režimu 24/7,“ tvrdí Daniel Šabík, mluvčí Dopravního podniku Praha (DPP), který zodpovídá za část projektu.

Proměna Václavského náměstí pokračuje, to hlavní se letos odehrává pod zemí

Dodal také, že na základě pravidelných kontrol ve stanovené dny vše postupuje podle harmonogramu a že na náměstí probíhají i další stavební práce. „V současnosti realizujeme např. montáž technologií v retenční nádrži, probíhají stavební práce ve vestibulech obou stanic metra na nových výstupech z nich,“ uvedl Šabík.

Spousta stavebních prací

Zmíněná retenční nádrž vzniká mezi křižovatkami náměstí s Jindřišskou, Vodičkovou a Štěpánskou a bude mít za úkol zadržovat dešťovou vodu k zalévání zeleně. „Retenční nádrž bude umístěna zhruba uprostřed Václavského náměstí. Její půdorys bude mít rozměry 42 krát 5 metrů, hloubku 10 metrů a obestavěný prostor bude činit 2 tisíce metrů krychlových,“ popsala dříve náměstkyně pro životní prostředí Jana Komrsková (Piráti).

Na retenční nádrž bude napojená i vznikající dešťová kanalizace. Ta bude přímo před sochou sv. Václava. U křížení náměstí s ulicemi Ve Smečkách a Opletalovou zase probíhá přeložka plynovodu a výstavba dvou místních vodovodů, které budou zásobovat značnou část Prahy 1.

Začíná stavba úseku trati, která propojí Václavské náměstí s Vinohradskou

Zhruba na úrovni Štěpánské ulice dělníci staví rovněž takzvaný páteřní rozvod energií. Jedná se o sdruženou trasu vedení inženýrských sítí se šachtami pro připojení sezonních aktivit, jako jsou třeba různé stánky, které se na náměstí nacházejí v období Vánoc či Velikonoc.

Rozkopané nejsou jen silnice a střední pás náměstí, ale i například části chodníků. V jižní částí náměstí budují dělníci nové přípojky vodovodu, které podle architektonické studie musejí být dokončené předtím, než se na náměstí objeví nové povrchy.

