náhledy
Už vidíme, v jaké vzdálenosti potkají tramvaje sochu sv. Václava. ROPID v sérii nových snímků ukázal postup prací na stavbě tramvajové trati na Václavském náměstí a rekonstrukci stávajícího tělesa nad Muzeem, kde finišují práce na zastávkách a v přímém okolí. Můžeme si tak udělat představu, kolik místa u sochy budou tramvaje mít. Šířku tramvaje si lze zjednodušeně představit na základě tří řad dlažebních kostek od krajní kolejnice.
Autor: PID
Postupně vidíme dokončované části náměstí.
Autor: PID
Pod Myslbekovou sochou sv. Václava se kompletuje střední část, hlavní práce se přesunuly do okrajů náměstí. Zúžený a zvýšený obrubník vlevo dává tušit novou zastávku Muzeum.
Autor: PID
Patrně nejcelistvější část náměstí o kus níže je ještě v relativně původním stavu.
Autor: PID
Ale už o kousek níž opět pokračují nově položené koleje. Vpravo ještě přibude nová řada stromů, mezi kterými budou sloupy lamp s tramvajovými výložníky pro koleje. Na rozdíl od minulosti tu nebudou trolejové převěsy napříč celým náměstím.
Autor: PID
Podklad je hotový, zbývá už jen dláždit.
Autor: PID
Takto bude vypadat střed náměstí. Chybí tu ještě nové řady stromů po obou stranách náměstí.
Autor: PID
Kraje za alejí se z velké části vrací do provozu, na pravé straně při pohledu shora už je dlažba téměř hotová.
Autor: PID
Na levé straně naopak ještě najdeme četné pasáže původního vzhledu...
Autor: PID
... i ty už ale rychle mizí.
Autor: PID
Jasné kontury získává už i nová zastávka Václavské náměstí směr Muzeum. A také vidíme první řadu nových stromů
Autor: PID
Na svém místě je už i poslední výhybka, která rozdělí linky do Vodičkovy ulice a Jindřišské.
Autor: PID
Uprostřed mezi novými zastávkami Václavské náměstí finišují práce na novém vstupu do severního vestibulu stanice metra Můstek.
Autor: PID
A takto se odhaluje další hotová část rekonstruovaného náměstí pohledem z křižovatky Jindřišská / Vodičkova x Václavské náměstí.
Autor: PID
Pracuje se i nad historickou budovou Národního muzea, prostor je před dokončením. Škrétova ulice, původní úsek linek 11 a 13, který podél magistrály propojuje Vinohradskou s Tylovým náměstím (I. P. Pavlova). Zastávka Muzeum se dočkala povrchů, připravený už je stojan informačního panelu a základ označníku.
Autor: PID
Zprovozněný už je také přechod ze zastávky (potažmo Vinohradské) k Václavskému náměstí.
Autor: PID
Obousměrné tramvaje končící u Českého rozhlasu čekají poslední týdny provozu. Pak se na trať vrátí linka 11, stávající linka 13 dostane prozatím sólo tramvaje a do zprovoznění Václavského náměstí zamíří na Zvonařku.
Autor: PID
Nová kolejová křižovatka nad muzeem. Jak připomíná ROPID, v tomto formátu tu historicky nikdy nebyla. Na snímku lze vidět i připravené převěsy pro troleje, už v pokročilé fázi stavby.
Autor: PID
Zastávky se blíží definitivní podobě. Bude jedna Muzeum a druhá Muzejní náměstí? To bude otázka na místopisnou komisi. Nějakou dobu se řešilo, zda-li do zprovoznění odbočky k nádraží budou, či nebudou v provozu. Nakonec zde tramvaje budou stavět hned. To zejména kvůli blízkému přístupu k výtahům metra A.
Autor: PID
A mezi budovami muzea se už objevují úchyty na trolejové převěsy.
Autor: PID