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Turek se v centru Prahy srazil se sanitkou, nemocniční auto skončilo na střeše
Poslanec Filip Turek měl krátce po poledni dopravní nehodu v centru Prahy, poblíž stanice metra a tramvajové zastávky I. P. Pavlova. Jeho osobní vůz se střetl s nemocničním autem se zapnutými...
Betonová plastika u Barrandovského mostu se zřítila
Část betonové plastiky Rovnováha u Barrandovského mostu se v pátek sesunula na přilehlou cyklostezku. Událost se obešla bez zranění, policie místo zajistila a o situaci informovala pražský magistrát.
Nejvyšší stavba v ČR je na prodej za pár korun. Má to však háček
České Radiokomunikace nabídly k prodeji nejvyšší stavbu v zemi, vysílač Liblice u Českého Brodu. Možná bude za korunu, možná za stovku – to se zatím oficiálně neví. Jasné ovšem je, že stožáry akutně...
OBRAZEM: Václavův kůň už si tyká s kolejemi. Na místě je i poslední výhybka
Už vidíme, v jaké vzdálenosti potkají tramvaje sochu sv. Václava. ROPID v sérii nových snímků ukázal postup prací na stavbě tramvajové trati na Václavském náměstí a rekonstrukci stávajícího tělesa...
Luxus pro cizince, odposlechy a tajný kryt. Legendární hotel Jalta slaví 68 let
Před 68 lety se otevřel hotel Jalta na Václavském náměstí v Praze. Luxusní stavba z 50. let měla reprezentovat moderní tvář tehdejšího Československa a stát se výkladní skříní pro zahraniční hosty....
Kvůli této BTS jsme „sfárali“ šestnáct pater. Pokrývá klíčový tunel pražské tepny
Redakční putování po základnových stanicích tuzemských mobilních operátorů nás již zavedlo na spoustu zajímavých míst. Jednou z exkurzí, která nám opravdu utkvěla v hlavě, byla návštěva aktuálně...
Je zázrak, že plastika Rovnováha udržela rovnováhu tak dlouho, říká kurátorka
Zřícení sousoší Rovnováha u Barrandovského mostu překvapilo i Galerii hlavního města Praha (GHMP). Ta připravovala s magistrátem a dědici autorských práv jeho restaurování, přesněji řečeno vznik...
„Turisté ruší místní“. Praha 1 žádá, aby novela zákona umožnila regulovat Airbnb
Praha 1 žádá, aby novela zákona o cestovním ruchu umožnila obcím řešit dopady krátkodobého ubytování typu Airbnb. Stát musí dát podle Prahy 1 obcím konkrétní nástroje k tomu, aby mohly dohledat...
Tenisový turnaj na zrekonstruované Štvanici. Dorazí Nosková i Mandlíková
V pondělí startuje tenisový turnaj Prague Open, po šestnácti letech se vrací na Štvanici, naposledy se zde hrál na antuce v roce 2010. Přímo do hlavní soutěže se letos dostalo devět Češek, dalších...
Konec pojízdných saun v Praze? Tramvaje 15T dostanou klimatizaci
Nedávná vlna extrémních veder potrápila mimo jiné i cestující pražské MHD. Neklimatizované vozy lidé na internetu označovali za „nejlevnější saunu v Praze“. Mnozí upozorňovali i na zdravotní hazard,...
Praha musí znovu posoudit tendr na Novou Palmovku, rozhodl šéf ÚOHS
Praha bude muset znovu posoudit nabídky v tendru na přestavbu Centra Nová Palmovka na sídlo Agentury Evropské unie pro kosmický program (EUSPA). Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS)...
Slavia rozdala nové smlouvy klíčovým obráncům, jistotu mají Zima a Vlček
Obránce české fotbalové reprezentace a účastník mistrovství světa David Zima prodloužil v pražské Slavii smlouvu do června 2030. Úřadující čeští šampioni si na stejně dlouho pojistili i další...
Sehnal se slávistou nestane. Vypověděl smlouvu, jde k Baltu za koučem Růžičkou
Reprezentační rozehrávač Ondřej Sehnal bude v příští sezoně hrát polskou basketbalovou ligu za štětínský klub King Wilki Morskie. Informoval o tom web Sehnalova dosavadního zaměstnavatele ERA...
Sparta se na ligu dobře nenaladila. Od soupeře z Dánska dostala pět gólů
Pro fanoušky sparťanských fotbalistů přiletěla z Německa nemilá zpráva. Týden před startem nového ročníku mužstvo prohrálo oba poslední zápasy na soustředění, navíc v tom posledním od Nordsjaellandu...
To nejde, řekli. Tak já vám to předvedu. Jak autor barrandovské plastiky líčil její vznik
Autorem Rovnováhy, betonové skulptury na Barrandovském mostě, která se v pátek zřítila, je sochař Josef Klimeš. Stavbou mostu byla v 80. letech pověřena skupina inženýrů s architektem Karlem...
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Chystáte se v příštích týdnech či měsících rodit, nebo už máte zkušenost z posledních let? Zapojte se do dalšího ročníku oblíbené Porodnice roku a...
Ne že bychom se modlili, aby spadla. Nikdo tu plastiku neměl rád, říkají místní
Uzavřená stezka pod ní, omezení na cyklostezce. To je výsledek ranního zřícení betonové plastiky Rovnováha sochaře Josefa Klimeše na Barrandovském mostě. Místní, které oslovila redaktorka iDNES.cz v...
Dvořák na kandidátce nebude, oznámil Kupka. ODS vadí zděděných 230 milionů
Filip Dvořák nebude figurovat na kandidátce ODS pro podzimní komunální volby na Praze 1. Před pátečním jednáním výkonné rady to potvrdil předseda strany Martin Kupka. Rada následně záměr vyloučit jej...