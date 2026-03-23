Jak postupuje stavba tramvajové trati u muzea: cestující už brzy využijí dvě novinky

Autor:
  6:27
Práce na stavbě nové tramvajové trati na Václavském náměstí, jak říká pražský dopravní podnik (DPP), pokračují dle harmonogramu. Přestože se celá trať otevře příští rok, už brzy budou moci Pražané a ostatní cestující využít dvě novinky. Podívejte se, jak stavba dráhy pokračuje.
Stavba tramvajové tratě na Václavském náměstí (stav březen 2026)

Stavba tramvajové tratě na Václavském náměstí (stav březen 2026)

Zmíněnými novinkami budou nové výstupy ze stanic Muzeum a Můstek.

„Finalizujeme výstavbu nového výstupu vestibulu stanice metra Muzeum u bývalého Domu potravin,“ prozradil dopravní podnik. Tento výstup bude otevřený už brzy, a to nejspíš mezi dubnem a červnem letošního roku.

Pokračuje také výstavba nového kapacitního výstupu z vestibulu stanice metra Můstek uprostřed náměstí, který nahradí dva zrušené postranní výstupy. Tady se zprovoznění předpokládá na konci toho roku.

Práce pokračují prakticky na celé ploše od Národního muzea až do středu Václavského náměstí k ústí Jindřišské ulice. Staví se momentálně na třech místech – mezi Legerovou ulicí a sochou sv. Václava, dále uprostřed náměstí a posledním místem je staveniště vedle retenční nádrže a kolejového rozvětvení právě mezi Jindřišskou/Vodičkovou a náměstím.

V plánu je také kompletní rekonstrukce vozovek, povrchů v rámci pěší zóny, chodníků.

Až do konce roku bude probíhat rekonstrukce původní tramvajové tratě v úseku od křižovatky muzeum – Vinohradská ulice až po budovu Českého rozhlasu.

Nová trať kopíruje původní, ale v jiné stopě

Kromě toho se staví nová trať podél Legerovy ulice. Oproti původní je posunuta asi o půl metru blíž k Vinohradům.

„Současně budeme stavět propojení stávající trati ve Vinohradské ulici s novou do Muzejní oázy. Potřebujeme dostavět kolejové rozvětvení v křižovatce Vinohradské a Legerovy ulice,“ odkrývá dále dopravní podnik.

Tady je předpoklad dokončení ještě letos, následně se plánuje obnovit tramvajový provoz z Vinohradské směrem do Škrétovy a dál na Tylovo náměstí.

12. června 2025
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Šelmy Brno, Liberec a Lvice Praha jsou v semifinále volejbalové extraligy

Radost libereckých volejbalistek. Na snímku Simona Jelínková

Šelmy Brno, Liberec a Lvice Praha postoupily do semifinále extraligy volejbalistek, stačily jim k tomu tři zápasy. Pokračovat bude už pouze série mezi obhájkyněmi titulu z Prostějova a...

22. března 2026  21:37

Nymburk v české lize prohrál potřetí za sebou, tentokrát v Ústí nad Labem

Martin Kříž z Nymburka se dere pod ústecký koš, brání ho David Žikla.

Nymburští basketbalisté se po postupu do čtvrtfinále Ligy mistrů v domácí soutěži dál trápí. V dohrávce 9. kola nadstavbové skupiny A1 podlehli na hřišti Ústí nad Labem 88:96 a utrpěli už třetí...

22. března 2026  21:32

Silnici na Benešovsku uzavřel čelní střet dvou aut, řidič byl opilý

ilustrační snímek

Nehoda dvou osobních aut v neděli dopoledne u Bystřice na Benešovsku zablokovala silnici I/3, tedy hlavní tah z Prahy na Tábor asi na dvě hodiny. Vyžádala si pět zraněných. Jeden z řidičů nadýchal...

22. března 2026  11:44,  aktualizováno  13:03

U Třebonic přibudou nové mosty. Silničáři upraví křížení Pražského okruhu s D5

Pražský okruh (ilustrační snímek)

Ideálně konec stání v zácpách a klidný průjezd k Rozvadovské spojce, na letiště, a třeba i k obchodnímu centru Zličín. Takovou úlevu by měla přinést úprava křížení Pražského okruhu a dálnice D5 u...

22. března 2026

Noční Prahou se proháněla upravená vozidla. Policisté řeší 20 přestupků

Na Nuselském mostě havarovalo auto a převrátilo se na střechu. (24. března 2025)

V sobotu ve večerních hodinách se v Praze uskutečnil sraz zhruba čtyř set upravených vozidel. Policisté během této akce rozdali pokuty ve výši přesahující 20 tisíc korun a zadrželi dva řidičské...

22. března 2026  12:56

Střet se stromem na Kolínsku nepřežil jeden člověk. Řidiče transportoval vrtulník

Osobní automobil po střetu se stromem u Krupé na Kolínsku. (22. března 2026)

U obce Krupá došlo v neděli před čtvrt na sedm k tragické havárii, kdy řidič osobního automobilu vyjel ze silnice a havaroval do stromu. Řidiče se středně těžkými zraněními převezli letecky do...

22. března 2026  10:33

U Štvanické lávky v Praze našli mrtvého muže, nedaleko chtěla žena skočit z mostu

U Štvanické lávky našli v řece mrtvého muže. (21. března 2026)

U lávky HolKa, který spojuje pražské čtvrti Holešovice a Karlín, vytáhli policisté z Vltavy tělo muže. Podle mluvčího policie Jana Daňka zatím žádné okolnosti nenasvědčují tomu, že by se mělo jednat...

21. března 2026  16:51,  aktualizováno  22. 3. 7:55

Kterak otylý král na trůnu skonal. Jiří z Poděbrad umíral v bolesti, přesto vládl do konce

Premium
Jezdecká socha v Poděbradech

Před 555 lety skonal král Jiří z Poděbrad. Co stálo za jeho náhlou smrtí, po které byl pohřben v královské hrobce chrámu sv. Víta, ale jeho srdce a vnitřnosti zvlášť v soudku v Týnském chrámu? Závěr...

21. března 2026

Poplach v Žižkovské věži. Kvůli požáru ve výtahu se evakuovalo sto lidí

Ve výtahové šachtě Žižkovské věže byl vyhlášen II. stupeň požárního poplachu....

V pražské Žižkovské věži zasahovali hasiči. Ve výtahové šachtě začal jiskřit motor, před příjezdem hasičských jednotek se z objektu evakuovalo 100 lidí. Na místě byl vyhlášen II. stupeň požárního...

21. března 2026  17:56,  aktualizováno  18:48

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Letnou zaplnil protest proti vládě. Svěrák vyzval k obraně veřejnoprávních médií

Mladík mává vlajkou na střeše budovy na Letenské pláni při probíhající...

Až 250 tisíc lidí zaplnilo v sobotu pražskou Letenskou pláň na demonstraci proti vládě, kterou pořádal spolek Milion chvilek pro demokracii. Řečníci se na pódiu postavili proti snižování obranných...

21. března 2026,  aktualizováno  18:14

Policisté na Letné zadrželi muže, který střílel z airsoftových zbraní

Airsoftové zbraně, jimiž v sobotu muž střílel na kolemjdoucí demonstranty v...

Zatímco tisíce lidí mířily na Letnou, policisté museli kromě dopravy řešit i vážný bezpečnostní incident. Příslušníci speciální pořádkové jednotky na místě zajistili muže, který z okna přilehlého...

21. března 2026  16:21

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.