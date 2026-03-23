Zmíněnými novinkami budou nové výstupy ze stanic Muzeum a Můstek.
„Finalizujeme výstavbu nového výstupu vestibulu stanice metra Muzeum u bývalého Domu potravin,“ prozradil dopravní podnik. Tento výstup bude otevřený už brzy, a to nejspíš mezi dubnem a červnem letošního roku.
Pokračuje také výstavba nového kapacitního výstupu z vestibulu stanice metra Můstek uprostřed náměstí, který nahradí dva zrušené postranní výstupy. Tady se zprovoznění předpokládá na konci toho roku.
Práce pokračují prakticky na celé ploše od Národního muzea až do středu Václavského náměstí k ústí Jindřišské ulice. Staví se momentálně na třech místech – mezi Legerovou ulicí a sochou sv. Václava, dále uprostřed náměstí a posledním místem je staveniště vedle retenční nádrže a kolejového rozvětvení právě mezi Jindřišskou/Vodičkovou a náměstím.
Práce na Václavském náměstí utichly. Vše jde podle harmonogramu, tvrdí dopravní podnik
V plánu je také kompletní rekonstrukce vozovek, povrchů v rámci pěší zóny, chodníků.
Až do konce roku bude probíhat rekonstrukce původní tramvajové tratě v úseku od křižovatky muzeum – Vinohradská ulice až po budovu Českého rozhlasu.
Nová trať kopíruje původní, ale v jiné stopě
Kromě toho se staví nová trať podél Legerovy ulice. Oproti původní je posunuta asi o půl metru blíž k Vinohradům.
„Současně budeme stavět propojení stávající trati ve Vinohradské ulici s novou do Muzejní oázy. Potřebujeme dostavět kolejové rozvětvení v křižovatce Vinohradské a Legerovy ulice,“ odkrývá dále dopravní podnik.
Tady je předpoklad dokončení ještě letos, následně se plánuje obnovit tramvajový provoz z Vinohradské směrem do Škrétovy a dál na Tylovo náměstí.
12. června 2025