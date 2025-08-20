V Praze zdraží i pokuty za jízdu načerno. Od ledna bude hrozit až dva tisíce korun

Matouš Waller
  15:00
Rada hlavního města v polovině srpna schválila zvýšení cen jízdného. Pražany s dlouhodobými kupony to moc trápit nemusí, pozor si však budou muset dát na jejich platnost. Jinak je čekají i vyšší pokuty za jízdu načerno.

Vyzpovídali jsme tři kontrolory přepravní kázně. V textu najdete autenticky zapsané příběhy ze zaměstnání, ve kterém kupodivu není nouze o zábavu. | foto: Anna Boháčová, MAFRA

Zdražení, které bude platit od začátku příštího roku, se nedotkne jen cen lístků. V řádech stokorun vzrostou také postihy za cestování bez platného jízdního dokladu. Praha se tak snaží snížit počty černých pasažérů. Zvýšení cen schválila v polovině srpna Rada hlavního města Prahy v návaznosti na červnové rozhodnutí středočeských zastupitelů.

Kolik stojí pokuta v MHD?

Černí pasažéři nyní musí zaplatit buď tisíc korun na místě či do 15 dnů, nebo 1 500 korun po více než 15 dnech od kontroly, která je přistihla bez platné jízdenky.

Sazba při platbě na místě vzroste z tisícovky o dvě stě korun. O dalších tři sta korun zdraží pokuta v případě, že ji nebudete moci uhradit přímo revizorovi, ale až později na pokladně. Při nestihnutí patnáctidenní lhůty pak počítejte s částkou ještě o pět set korun vyšší.

Pokuty v PIDSoučasná výšeVýše od 1. 1. 2026
Platba na místě1 000 Kč1 200 Kč
Platba do 15 dnů1 000 Kč1 500 Kč
Pozdější platba1 500 Kč2 000 Kč

Pokuta za zapomenutí dokladu

Výše poplatku za zpětné doložení platného dokladu se nemění. Po prokázaní na pokladně zaplatíte 50 korun.

Je to zvýhodnění všech cestujících, kteří si kupony kupují a za cestování MHD řádně platí, jen si lítačku nebo telefon s aplikací zapomněli.

PŘEHLEDNĚ: Praha zvedá ceny jednorázového jízdného, až o třetinu zdraží cesta do regionu

Pokuta za jízdu načerno až 2 500 Kč

Zdražení pokuty za jízdu načerno na 1 500 korun je vlastně mírné. Novela zákona o silniční dopravě totiž umožnila dopravním podnikům, aby cestování bez platné jízdenky pokutovaly vyšší částkou. Doposud platila maximální přirážka 1 500 korun, od 1. července je to 2 500 korun.

Jako první zdražili pokuty od 1. července v Ostravě. Kdo zaplatí na místě ve vozidle, ten vyvázne s pokutou 1 000 korun, může dokonce přirážku uhradit bezhotovostně kartou či mobilem. Všem, kdo odmítnou, vznikne povinnost zaplatit k jízdence 2 500 korun.

Schválené zdražení jízdného

Lednové zvýšení cen se na území hlavního města dotkne jen jednorázových jízdenek, které podle rady města využívají hlavně turisté. Na větší zdražení se však budou muset připravit mimopražští cestující v PID, které čeká zdražení i dlouhodobých kuponů. Kupóny pro pražskou MHD zůstanou letos i 1. ledna 2026 zatím stejné.

Vstoupit do diskuse

Stavba Dvoreckého mostu se chýlí ke svému konci

Nejčtenější

Pláč u soudu s Jankem Rubešem. Tím videem trpí děti, bědovala restauratérka

Příslibem jednání o smíru skončilo v úterý u Obvodního soudu pro Prahu 5 první kolo sporu mezi videoblogerem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru metropole. Ženě vadí reportáž, podle které...

Primátor tvrdil, že je situace nadmíru výtečná. Za pár hodin Vltava zaplavila 18 stanic metra

Povodeň v roce 2002 vtrhla do Prahy s větší silou, než si kdokoliv uměl představit. Stoupající Vltava utrhla měřidla průtoku, takže nikdo přesně nevěděl, co se na hlavní město žene. Realita překonala...

Byt po geniálním umělci v pražském domě Diamant rozzářila skvělá světla

Kubistický dům Diamant v centru Prahy postavil už v roce 1912 architekt Emil Králiček. Řadu let jej vlastnil geniální umělec Adolf Hoffmeister. Jedinečný apartmán s původním funkcionalistickým...

Praha zvedá ceny jednorázového jízdného, až o třetinu zdraží i cesta do regionu

Cestující v pražské hromadné dopravě si od Nového roku připlatí. Radní v pondělí schválili zvýšení cen jednorázového jízdného, s výjimkou časových kuponů. Třicetiminutová jízdenka vyjde nově na 39...

Praze hrozí ostuda. Sídlo kosmické agentury EU na Palmovce možná nebude

Znepokojené ministerstvo financí už se poohlíží po jiných místech, kam by se místo Nové Palmovky mohla přesunout kosmická agentura EUSPA. Zaměstnanci evropské kosmické agentury EUSPA už si touto...

V Praze zdraží i pokuty za jízdu načerno. Od ledna bude hrozit až dva tisíce korun

Rada hlavního města v polovině srpna schválila zvýšení cen jízdného. Pražany s dlouhodobými kupony to moc trápit nemusí, pozor si však budou muset dát na jejich platnost. Jinak je čekají i vyšší...

20. srpna 2025

Bití vařečkou i svazování lepicí páskou. Soud muže potrestal za týrání dětí

Za dlouhodobé týrání pěti dětí, vlastních a vyženěných, potrestal Krajský soud v Praze muže z Lysé nad Labem sedmi lety vězení. Rozsudek není pravomocný, obhájce se na místě odvolal a kauzou se bude...

20. srpna 2025  14:32

Z vraždy ženy v mobilheimu na Kolínsku obvinili cizince, čin předem plánoval

Až výjimečný trest hrozí cizinci, kterého policisté obvinili z pondělní vraždy seniorky v obci Ratenice na Kolínsku. Čin podle kriminalistů plánoval, chtěl získat šperky, platební kartu a peníze....

20. srpna 2025  12:14

Z Olomouce do Prahy jel celý den, mnozí se ho báli a na noc musel za město. První vlak v Praze

Nazdááár, volali Pražané před 180 lety na vůbec první vlak, který dorazil do Prahy. Stalo se tak 20. srpna 1845 v půl páté odpoledne a před nádražím, dnes Masarykovým, nesměl chybět nikdo, kdo v...

20. srpna 2025

Cizinci přepadávali seniory a kradli jim šperky, devadesátiletého muže bili pěstí

Policisté zadrželi trojici maďarsky mluvících cizinců, kteří během jediného dne v Praze 6 přepadli tři seniory. První ženu přepadli při vstupu do kadeřnictví v Dejvicích a ukradli jí zlatý řetízek. O...

20. srpna 2025  10:10

Byt v Libčicích vzplál od vařiče, při požáru zemřel muž. Příčinou byla nedbalost

Při požáru bytového domu v Libčicích nad Vltavou u Prahy zemřel v úterý večer muž. Dům opustilo jedenáct lidí, jednomu dalšímu pomáhali hasiči. Nikdo další se nezranil. Příčinou požáru byla...

20. srpna 2025  8:17

Praze hrozí ostuda. Sídlo kosmické agentury EU na Palmovce možná nebude

Znepokojené ministerstvo financí už se poohlíží po jiných místech, kam by se místo Nové Palmovky mohla přesunout kosmická agentura EUSPA. Zaměstnanci evropské kosmické agentury EUSPA už si touto...

20. srpna 2025

Na šanci si musel počkat, pak se Višinský odměnil hattrickem. To jsem nečekal, líčil

Jeden hattrick o víkendu, další diváci na stadionu v Mladé Boleslavi viděli hned o tři dny později. Tentokrát se ale o show postaral soupeř. V úterní dohrávce třetího ligového kola kraloval záložník...

19. srpna 2025  21:20

Tunel Blanka je částečně uzavřen po hromadné srážce. Dva lidé jsou zranění

Hromadná nehoda v úterní podvečer zkomplikovala provoz v tunelovém komplexu Blanka ve směru do Troji v Praze. Srazilo se několik osobních aut a pravděpodobně i dodávka a motocykl. Dva lidé utrpěli...

19. srpna 2025  21:03

Ml. Boleslav - Plzeň 0:5, hattrick Višinského, domácí hráli dlouho v deseti

Fotbalisté Plzně rozstříleli v dohrávce třetího ligového kola Mladou Boleslav na jejím hřišti 5:0. Hosté vstřelili všechny branky mezi 17. a 55. minutou. Hattrick zaznamenal Denis Višinský, gólem a...

19. srpna 2025  17:30,  aktualizováno  20:15

Šestá posila na cestě. Sparta řeší příchod mladého norského záložníka z Ajaxu

Fotbalová Sparta jedná o příchodu bývalého norského reprezentanta do 21 let z Ajaxu Amsterdam. Defenzivní záložník Sivert Mannsverk by měl dorazit na roční hostování s opcí. Jasno bude v nejbližších...

19. srpna 2025  16:29

Signal Festival opět rozsvítí Prahu, poprvé zamíří na věž Staroměstské radnice

Při pražském říjnovém Signal Festivalu zamíří jeden ze dvou volně přístupných videomappingů poprvé za 13 let existence akce na Staroměstskou radnici. Druhá světelný show se vrátí ke kostelu sv....

19. srpna 2025  15:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.