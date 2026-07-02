V Praze startuje oprava Kbelské ulice, přinese dopravní peklo?

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Je to jedna z největších rekonstrukcí pražských komunikací letošního léta. Přípravné práce začaly už před prázdninami, ve středu Technická správa komunikací upravila značení a začala zavírat nájezdy z okolních ulic.
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Startují dopravní omezení ve Kbelské. Zúžení do jednoho pruhu, zavírání nájezdů
„Je to nejnáročnější stavba letošního roku,“ řekla pro iDNES.cz mluvčí TSK Barbora Lišková.
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V opravovaném úseku byl vytvořen tzv. režim tunel, umožněny budou pouze sjezdy a nájezdy na začátku a na konci opravovaného úseku.
„Omezení bude od D10 od Novopacké směrem na Cínoveckou. Sjezdy a nájezdy mezi tím budou uzavřeny. Vytvoříme tak pomyslný tunel, kde bude plynout tranzitní doprava v jednotném toku. Tím, že omezíme sjezdy a nájezdy, nebudeme tento plynulý proud přerušovat a nebudou vznikat kritická místa,“ upřesnila mluvčí.
Pracovat se bude v jednom jízdním pásu, v tom druhém se bude jezdit režimem 1+1.
Rekonstrukce bude probíhat v nepřetržitém režimu 24/7. Na stavbě bude podle dřívějších informací současně pracovat 100 až 200 dělníků.
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Přípravy na opravu Kbelské začnou už příští týden, pracovat se bude nepřetržitě
Mezi návazná opatření patří vyhrazené pruhy pro MHD či změny linkového vedení PID, aby se co nejvíce minimalizovalo zpoždění. Navíc bude přítomná odtahová služba pro efektivní řešení případných nehod. Řidiči budou muset počítat také se zvýšeným policejním dohledem.