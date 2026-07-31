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V Praze se v jeden den přiotrávilo plynem pět lidí, jeden případ skončil smrtí

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  12:45
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Záchranáři v Praze zasahovali ve čtvrtek u pěti případů otrav oxidem uhelnatým, jeden skončil smrtí. Řekl to jejich mluvčí Karel Kirs. Nynější vedra mohou zhoršit tah komínů odvádějící spaliny z karmy ohřívající vodu či jiného plynového zařízení, upozornil mluvčí pražských hasičů Vojtěch Rotschedl.

Za normálních okolností jsou spaliny výrazně teplejší než venkovní vzduch a vztlaková síla je odvádí komínem do volného prostoru. Když ale střechu celý den rozpaluje slunce, tento efekt se oslabuje. V krajním případě může na komínu vzniknout neviditelný „špunt“, který spaliny vůbec nepustí ven, řekl Rotschedl.

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Kirs uvedl, že lidé by si měli pořídit do místností, kde mají plynovou karmu či kotel, detektor oxidu uhelnatého. „Není to drahé a dokáže to zachránit život,“ zdůraznil.

Hasiči v celé republice za posledních deset dnů evidují celkem 11 případů úniku oxidu uhelnatého, sdělila jejich mluvčí Klára Ochmanová. „Podle dlouhodobých statistik nevychází léto jako zásadně rizikovější, spíše evidujeme takových případů více v zimě v souvislosti s topnou sezonou,“ doplnila.

Pokud lidé únik plynu zjistí a jsou ještě schopni reagovat, měli by okamžitě otevřít všechna okna a prostor opustit. Pozor by si měli dát lidé především v malých místnostech s karmou či kotlem, především pak v koupelnách.

Dobré je nechat si například otevřené dveře, aby byl v místnosti zajištěn čerstvý vzduch. Plynové spotřebiče v domácnostech i komíny by měli pravidelně, minimálně jednou za rok, kontrolovat odborníci.

Oxid uhelnatý je vysoce jedovatý a lidskými smysly neodhalitelný plyn, protože je bez zápachu, nedráždivý a bezbarvý. Vzniká při nedokonalém spalování například při topení či ohřívání vody. Prvními příznaky jsou obvykle bolesti hlavy, nevolnost, závrať, malátnost a zmatenost.

Typické je třešňové zbarvení kůže a sliznic. Oxid uhelnatý dokáže velice rychle způsobit bezvědomí s možností trvalého poškození zdraví nebo až smrti, a to i v malém množství, pokud je v uzavřené místnosti.

V posledních dnech teploty v Praze i celé zemi stoupají nad 35 stupňů, meteorologové upozorňují na velmi silnou zátěž teplem. Po mírném ochlazení o víkendu se vedra vrátí začátkem příštího týdne.

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