V Praze se scházejí stovky lidí na podporu žen a možnosti potratů. Reagují na Pochod pro život

  12:34aktualizováno  12:57
V centru Prahy se sešly stovky, převážně mladých lidí na podporu ženských a lidských práv v rámci akce Praha je feministická, která reaguje na Pochod pro život. Ten odpoledne vyrazil z Hradčanského náměstí v menších skupinách na Můstek. Obě akce doprovázejí protesty, v ulicích na pořádek a možné střety dohlížejí stovky policistů.
Stovky lidí se sešly na náměstí Republiky na akci Praha je feministická, která reaguje na Pochod pro život (11. dubna 2025) | foto: Petr Topič, MAFRA

Protest na podporu ženských práv začal na náměstí Republiky po 11. hodině a policie na místě dohlížela na pořádek. Organizátoři jej pojali jako pokojný karneval, který má symbolizovat svobodu a vybočení z běžného řádu. Shromáždění ukončili kolem 12:30, tedy ve chvíli, kdy z Hradčanského náměstí vyrazil Pochod pro život, na který akce reagovala.

Účastníci protestu kritizovali Hnutí pro život, které podle řečníků omezuje svobodný přístup žen k interrupcím. Podle organizátorů by se měla debata více zaměřit na sociální podmínky žen, například dostupnost bydlení nebo spravedlivé přerozdělování peněz. V davu se objevovala hesla jako „ženská práva, lidská práva“ nebo „interrupce do ústavy“, někteří lidé mávali drátěnými ramínky jako symbolem nelegálních potratů. Vidět byly i transparenty a duhové vlajky.

Pochod rozdělili na menší skupiny

Na Hradčanském náměstí se mezitím po poledni shromáždili účastníci tradičního Pochodu pro život, který pořádá Hnutí pro život. Po 12:30 vyrazili v desítkách menších průvodů přes centrum Prahy na Můstek. K průvodu se připojili i lidé z dopolední mše ve svatovítské katedrále, někteří nesli transparenty podporující rodinu, organizátoři rozdávali balonky.

Rozdělení pochodu do menších skupin souvisí i se zkušenostmi z minulých let, kdy docházelo ke střetům s odpůrci. Loni byl průvod zablokován, i letos proto policie předem upozornila, že narušování shromáždění může být posuzováno jako protiprávní. Na bezpečnost v ulicích dohlížejí stovky policistů, kteří zároveň upozorňují na možná dopravní omezení.

Další protestní akce proti pochodu se konají například na Malostranském náměstí. Jejich účastníci se plánují s odstupem připojit k trase pochodu a vyjádřit nesouhlas.

Podle organizátorů Pochodu pro život je cílem akce podpořit ženy, které neplánovaně otěhotní, a motivovat politiky k opatřením v oblasti daní, bydlení či mobility, aby narození dítěte nevedlo k poklesu životní úrovně rodin.

