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V Praze se nabízí tisíce bytů přes Airbnb. Majitelé vydělávají, městu jdou drobné

Pavla Žáková
  11:00
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Atelier RAW

V Praze se v současné době pronajímá téměř 7 000 bytů krátkodobě, nejčastěji přes platformy jako Airbnb nebo Booking. Největší část nemovitostí ke krátkodobému pronájmu je v centru. Hlavní město usiluje o větší regulaci ubytování v soukromí, zákon zatím obcím moc možností nedává.

Krátkodobé pronájmy přes online platformy typu Airbnb jsou v Praze na vzestupu. Podle datových analytiků z AirROI je v současnosti v aktivní nabídce 6 917 nemovitostí, meziročně jejich počet stoupl o 10,8 procent.

Z analýz, které se tématu věnují, vyplývá, že Česko má jednu z nejnižších regulací krátkodobých pronájmů v Evropě. Praha zároveň patří mezi destinace, kde je nejvyšší vytíženost krátkodobě pronajímaných bytů. Podle AirROI si majitelé vydělají za rok v průměru 571 015 Kč za rok (na jednu nemovitost), a to při obsazenosti 52 %. Jiné zdroje uvádějí ještě větší vytíženost 65 procent, data z Airbticks uvádějí dokonce 79 %, což by české hlavní město vystřelilo mezi nejoblíbenější evropské destinace, jako jsou Barcelona nebo Řím.

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Kolik stojí krátkodobý pronájem v Praze?

Krátkodobý pronájem je takový, který nepřesáhne 60 dní. Přes Airbnb je to nejčastěji ubytování na pár dnů, maximálně jednotky týdnů.

Ceny se liší podle lokalit a kvality bydlení. Nejvíce bytů ke krátkodobému ubytování je v Praze 1 a 2.

Ceny za ubytování v soukromí v Praze
Typ ubytováníTypická cena za noc
Pokoj v bytě800–1 800 Kč
Garsonka / 1+kk mimo centrum1 500–2 500 Kč
Byt 2+kk v širším centru2 500–4 000 Kč
Byt v historickém centru3 500–8 000 Kč+
Luxusní apartmán8 000–20 000 Kč+

Pozn: Orientační cenové rozmezí bylo zpracováno pomocí AI z aktuální nabídky Airbnb a Booking.com ke dni 16. 6. 2026.

Regulace Airbnb

Rozmach soukromých pronájmů s sebou přináší i značné nepohodlí pro obyvatele Prahy. Nejčastěji si místní obyvatelé stěžují na hluk, přeplněné popelnice, na velký pohyb v domě a zvýšené riziko krádeží. „Žijeme s rodinou ve dvorním traktu, kde jsou tři domy a dva z nich jsou plné nárazově pronajímaných bytů. Stává se tak, že tu v létě máme množství hostů bez hotelových pravidel a norem,“ popsala zastupitelka Prahy 1 Bronislava Sitár Baboráková, která zároveň předsedá Výboru proti vylidňování centra.

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Pražští zastupitelé již dlouho usilují o větší pravomoce, kterými by mohli proti přebujelému krátkodobému ubytování zasáhnout. Chtěli by například omezit období, kdy je možné byty pronajímat, na 60 dnů v roce. Zatím u zákonodárců neuspěli.

Do pražské kasy jde přitom z ubytovávání hostů v soukromí jen malý poplatek: 50 Kč na osobu a noc. Zvýšit ho hlavní město nemůže, už teď je na maximu, které zákon o obecních poplatcích umožňuje.

Praha má nejmenší poplatek

Ve srovnání s evropskými městy je Praha, aspoň co se týče poplatku plynoucího do obecní kasy, velmi levná: jinde je poplatek určen často jako procento z ceny ubytování, případně má různé sazby podle kvality ubytování.

Ve Vídni je to v průměru (v přepočtu na koruny) 115 Kč, v Barceloně 120 až 240 korun (poplatek se skládá z městské a katalánské taxy), v Paříži začíná sazba na 62 korunách a jde až k 280 podle typu ubytování.

Nedávno upozornila Evropská komise na to, že majitelé bytů ke krátkodobému pronájmu jsou vlastně daňově zvýhodněni: platí daň z nemovitosti jako běžní obyvatelé bytů, nikoli jako provozovatelé hotelů a jiných ubytovacích zařízení. Komise doporučila daň zvýšit, resp. ji revidovat.

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Daň z nemovitosti má tu zvláštnost, že na rozdíl např. od daně z příjmu jde celá do kasy toho města či obce, v jehož katastru se byt nachází. Obce ji ale mohou regulovat jen částečně, pomocí koeficientů, které jsou zastropované zákonem.

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