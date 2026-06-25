Krátkodobé pronájmy přes online platformy typu Airbnb jsou v Praze na vzestupu. Podle datových analytiků z AirROI je v současnosti v aktivní nabídce 6 917 nemovitostí, meziročně jejich počet stoupl o 10,8 procent.
Z analýz, které se tématu věnují, vyplývá, že Česko má jednu z nejnižších regulací krátkodobých pronájmů v Evropě. Praha zároveň patří mezi destinace, kde je nejvyšší vytíženost krátkodobě pronajímaných bytů. Podle AirROI si majitelé vydělají za rok v průměru 571 015 Kč za rok (na jednu nemovitost), a to při obsazenosti 52 %. Jiné zdroje uvádějí ještě větší vytíženost 65 procent, data z Airbticks uvádějí dokonce 79 %, což by české hlavní město vystřelilo mezi nejoblíbenější evropské destinace, jako jsou Barcelona nebo Řím.
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Kolik stojí krátkodobý pronájem v Praze?
Krátkodobý pronájem je takový, který nepřesáhne 60 dní. Přes Airbnb je to nejčastěji ubytování na pár dnů, maximálně jednotky týdnů.
Ceny se liší podle lokalit a kvality bydlení. Nejvíce bytů ke krátkodobému ubytování je v Praze 1 a 2.
|Typ ubytování
|Typická cena za noc
|Pokoj v bytě
|800–1 800 Kč
|Garsonka / 1+kk mimo centrum
|1 500–2 500 Kč
|Byt 2+kk v širším centru
|2 500–4 000 Kč
|Byt v historickém centru
|3 500–8 000 Kč+
|Luxusní apartmán
|8 000–20 000 Kč+
Pozn: Orientační cenové rozmezí bylo zpracováno pomocí AI z aktuální nabídky Airbnb a Booking.com ke dni 16. 6. 2026.
Regulace Airbnb
Rozmach soukromých pronájmů s sebou přináší i značné nepohodlí pro obyvatele Prahy. Nejčastěji si místní obyvatelé stěžují na hluk, přeplněné popelnice, na velký pohyb v domě a zvýšené riziko krádeží. „Žijeme s rodinou ve dvorním traktu, kde jsou tři domy a dva z nich jsou plné nárazově pronajímaných bytů. Stává se tak, že tu v létě máme množství hostů bez hotelových pravidel a norem,“ popsala zastupitelka Prahy 1 Bronislava Sitár Baboráková, která zároveň předsedá Výboru proti vylidňování centra.
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Pražští zastupitelé již dlouho usilují o větší pravomoce, kterými by mohli proti přebujelému krátkodobému ubytování zasáhnout. Chtěli by například omezit období, kdy je možné byty pronajímat, na 60 dnů v roce. Zatím u zákonodárců neuspěli.
Do pražské kasy jde přitom z ubytovávání hostů v soukromí jen malý poplatek: 50 Kč na osobu a noc. Zvýšit ho hlavní město nemůže, už teď je na maximu, které zákon o obecních poplatcích umožňuje.
Praha má nejmenší poplatek
Ve srovnání s evropskými městy je Praha, aspoň co se týče poplatku plynoucího do obecní kasy, velmi levná: jinde je poplatek určen často jako procento z ceny ubytování, případně má různé sazby podle kvality ubytování.
Ve Vídni je to v průměru (v přepočtu na koruny) 115 Kč, v Barceloně 120 až 240 korun (poplatek se skládá z městské a katalánské taxy), v Paříži začíná sazba na 62 korunách a jde až k 280 podle typu ubytování.
Nedávno upozornila Evropská komise na to, že majitelé bytů ke krátkodobému pronájmu jsou vlastně daňově zvýhodněni: platí daň z nemovitosti jako běžní obyvatelé bytů, nikoli jako provozovatelé hotelů a jiných ubytovacích zařízení. Komise doporučila daň zvýšit, resp. ji revidovat.
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Daň z nemovitosti má tu zvláštnost, že na rozdíl např. od daně z příjmu jde celá do kasy toho města či obce, v jehož katastru se byt nachází. Obce ji ale mohou regulovat jen částečně, pomocí koeficientů, které jsou zastropované zákonem.