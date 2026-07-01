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V Praze přibylo lidí nakažených svrabem, cestování MHD na to nemá vliv

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  11:09
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

V Praze přibylo lidí nakažených svrabem. Za letošní první pololetí evidují pražští hygienici 459 pacientů, loni to bylo za celý rok 691. Rizikový je podle hygieniků dlouhodobý kontakt s kůži nemocného nebo infikovanou textilií.

Přenos tak hrozí nejčastěji v ubytovnách, sociálních zařízeních nebo hotelech s nízkým hygienickým standardem. Cestování městskou hromadnou dopravou podle odborníků rizikové není. Informovala mluvčí pražské hygienické stanice (HSHMP) Petra Batók.

Důvodem rozšíření svrabu je podle ředitelky protiepidemického oddělení HSHMP Martiny Marešové to, že lidé hodně cestují. S úrovní osobní hygieny jednotlivců podle ní nesouvisí.

„Svrab je celosvětově rozšířené onemocnění s tisíciletou historií, které postihuje populaci v pravidelných cyklech bez ohledu na národnost, vzdělání či sociální vrstvu,“ uvedla Marešová. K zastavení jeho šíření je podle ní nutná včasná diagnostika, okamžité zahájení léčby a preventivní léčení blízkých nemocného.

Svrab se nejčastěji šíří v místech, kde žije více lidí pohromadě. Parazita si lidé mohou přivézt také z dovolené v ČR i zahraničí, pokud se ubytují v zařízeních s nižším hygienickým standardem. Naopak nepravděpodobná je podle hygieniků nákaza při cestování hromadnou dopravou.

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„K přenosu zákožky svrabové je zapotřebí dlouhodobý, úzký kontakt s kůží nemocného nebo s kontaminovanou textilií. Běžné cestování v MHD, jako je držení se madel či pouhé usazení na sedadlo, proto představuje pro nákazu jen minimální riziko,“ doplnila Marešová.

Původcem onemocnění je mikroskopický roztoč zákožka svrabová. Typickým projevem nákazy je silné svědění, které se zhoršuje zejména v noci a v teple. Na kůži se objeví drobná vyrážka, červené pupínky nebo šupinaté chodbičky, které si zákožka v kůži tvoří. Vyrážka se vyskytuje nejčastěji v místech, kde je kůže jemná, například mezi prsty rukou, na vnitřní straně zápěstí, v podpaží či oblasti pasu. U dětí se může objevit i na dlaních a ploskách nohou.

Mezi preventivní opatření hygienici řadí používání vlastního ručníku, ložního prádla a oblečení. Při cestování radí vybírat ubytování s ověřeným hygienickým standardem. Při podezření na onemocnění by lidé měli ihned vyhledat lékaře, aby se zabránilo dalšímu šíření.

Svrab se léčí speciálními mastmi. Nakažený člověk nemusí do nemocniční izolace, měl by ale po dobu léčby zůstat doma. Je nutné preventivně léčit ostatní členy domácnosti a důsledně vyčistit používaný textil. Léčba trvá zpravidla několik dní.

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