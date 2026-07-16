Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

V Praze na Proseku se převrátil jeřáb

Autor:
  9:55
V Prosecké ulici spadl jeřáb, který strhl troleje. (16. července 2026)

V Prosecké ulici spadl jeřáb, který strhl troleje. (16. července 2026) | foto: Hasiči Praha

Pád jeřábu v Prosecké ulici v Praze 9. (16. července 2026)
V Prosecké ulici spadl jeřáb, který strhl troleje. (16. července 2026)
V Prosecké ulici spadl jeřáb, který strhl troleje. (16. července 2026)
V Prosecké ulici spadl jeřáb, který strhl troleje. (16. července 2026)
5 fotografií
Policie a hasiči zasahují v Prosecké ulici v Praze 9. Převrátil se zde jeřáb, který strhl troleje.

Podle policistů k pádu jeřábu došlo při stavebních pracích. Okolnosti nehody budou zjišťovat. Událost obešla bez zranění.

„Na místě jsou zástupci Dopravního podniku, provoz je obousměrně uzavřen,“ popsal mluvčí pražských hasičů Vojtěch Rotschedl.

Ulicí projíždí trolejbusová linka číslo 58, která kvůli nehodě jezdí odklonem ze zastávky Libeňský zámek do zastávky Prosek. Dopravní podnik dočasně zrušil zastávky Kundratka, Kelerka a Prosecká.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse (9 příspěvků)

Nejčtenější

Turek se v centru Prahy srazil se sanitkou, nemocniční auto skončilo na střeše

Poslanec Filip Turek u svého vozu, kterým v centru Prahy narazil do...

Poslanec Filip Turek měl krátce po poledni dopravní nehodu v centru Prahy, poblíž stanice metra a tramvajové zastávky I. P. Pavlova. Jeho osobní vůz se střetl s nemocničním autem se zapnutými...

Luxus pro cizince, odposlechy a tajný kryt. Legendární hotel Jalta slaví 68 let

Před 68 lety se otevřel hotel Jalta na Václavském náměstí v Praze. Luxusní...

Před 68 lety se otevřel hotel Jalta na Václavském náměstí v Praze. Luxusní stavba z 50. let měla reprezentovat moderní tvář tehdejšího Československa a stát se výkladní skříní pro zahraniční hosty....

Střelba v pražské Hostivaři. Na ulici ležela zavražděná žena, muž je v kritickém stavu

Zásah policie v pražské Hostivaři. Po střelbě našla na ulici mrtvého člověka,...

Policisté vyjížděli k nahlášené střelbě v pražské Hostivaři. Na ulici našli mrtvého člověka, další je zraněný. Podle detektivů šlo zřejmě o vraždu a pokus o sebevraždu bývalých rodinných příslušníků....

Splašený elektromobil v Mělníku se stal neovladatelným, poničil sedm aut

Řidička elektromobilu v pondělí ráno v Mělníku narazila do sedmi zaparkovaných...

Řidička elektromobilu v pondělí ráno v Mělníku narazila do sedmi zaparkovaných vozidel poté, co se podle policie její auto stalo neovladatelným. Při nehodě utrpěla čtyřicetiletá žena lehké zranění....

Po požáru skladu elektrokoloběžek se zbortila hala, odhad škody je 80 milionů

V Čelákovicích u Prahy hoří sklad elektrokoloběžek. K půl osmé ráno se zapojilo...

V Čelákovicích v okrese Praha – východ v pondělí hořel sklad elektrokoloběžek. Hala o rozměrech 100 x 50 metrů se zbortila. Hasiči během zásahu vyhlásili až třetí stupeň požárního poplachu, lidem v...

V Praze na Proseku se převrátil jeřáb

V Prosecké ulici spadl jeřáb, který strhl troleje. (16. července 2026)

Policie a hasiči zasahují v Prosecké ulici v Praze 9. Převrátil se zde jeřáb, který strhl troleje.

16. července 2026  9:55

Na kole podél Labe pohodlněji. Úzkou pěšinu nahradila asfaltová cesta

Nový desetikilometrový úsek Labské stezky mezi Kostelcem nad Labem a Tuhaní...

Mezi středočeským Kostelcem nad Labem a Tuhaní vznikla nová desetikilometrová cyklostezka. Dosavadní úzkou pěšinu nahradila zpevněná asfaltová cesta. Celkové náklady činily 129 milionů korun, z toho...

16. července 2026  9:27

Tramvaje v Karlíně už opět jezdí oběma směry

Vlivem horka se uvolnila asfaltová zálivka na pražské tramvajové trati, která...

Pražský dopravní podnik obnovil v Karlíně provoz tramvají i ve směru na Palmovku. Omezení platilo od pondělí, kdy asfalt vinou vedra porušil kolejnice.

16. července 2026  7:30

Luxus pro cizince, odposlechy a tajný kryt. Legendární hotel Jalta slaví 68 let

Před 68 lety se otevřel hotel Jalta na Václavském náměstí v Praze. Luxusní...

Před 68 lety se otevřel hotel Jalta na Václavském náměstí v Praze. Luxusní stavba z 50. let měla reprezentovat moderní tvář tehdejšího Československa a stát se výkladní skříní pro zahraniční hosty....

16. července 2026

Kačeně ve výsadkářské verzi uřízli střechu. Tatra 805 Komando

Tatra 805 ve verzi Komando ve Vojenském technickém muzeu Lešany

Dnešní Poklady z depozitáře vám představí jednu z mnoha verzí legendární Kačeny, tedy Tatry 805, výsadkářskou variantu známou pod názvem Komando. Nenechte si ujít unikátní dobové záběry.

16. července 2026

Na okraji Prahy hořel zemědělský objekt, hasiči nasadili osm proudů

V Cholupicích hoří hospodářská budova v areálu místního statku. (15. července...

Hasiči ve druhém poplachovém stupni zasahovali v areálu statku v Cholupicích na jihu Prahy u požáru bývalého špejcharu. Objekt byl ve středu kolem 17. hodiny zasažen v plném rozsahu, plamenné hoření...

15. července 2026  16:03,  aktualizováno  20:02

Jeho fyzický výkon zaujal policisty. Hledají geronta, který se vloupal do domu

Kriminalisté hledají starého muže, který se vloupal do domu.

Policie pátrá po nezvykle starém člověku, který se vloupal do jednoho z domů v pražských Čakovicích. Jeho věk sice nedokážou odhadnout, zaujal je nicméně jeho fyzický výkon.

15. července 2026  15:30

Chyběla mu bývalá přítelkyně, na jejího nového partnera zaútočil sekerou

Ilustrační snímek

Soud se začal zabývat případem Michala Aubrechta, který podle obžaloby napadl sekerou partnera své bývalé přítelkyně. Muž skončil s vážným zraněním ruky, ale přežil. Protože Aubrecht ženě nejprve...

15. července 2026  14:20

Neznámý muž se lstí se dostal do garáží, pak ukradl motorku za 400 tisíc

Policisté pátrají po zloději ukradené závodní motorky

Neznámý muž ukradl v pražských podzemních garážích závodní motorku za 400 tisíc korun. Jednalo se o krosový speciál. Policie po zloději pátrá, k dispozici má kamerové záznamy. Za krádež hrozí až...

15. července 2026  13:46

U Lidic se srazily dva linkové autobusy. Sedmnáct zraněných, jedna žena vážně

Na pomezí Buštěhradu a Lidic se srazily dva autobusy. (15. července 2026)

U Lidic na Kladensku se ve středu ráno srazily dva linkové autobusy Pražské integrované dopravy. Při nehodě se zranilo sedmnáct lidí, jedna žena má středně těžké zranění. Silnice byla po nehodě...

15. července 2026  7:51,  aktualizováno  13:02

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Ztráta je významná, ale nevzdáme to, říká firma, které shořel sklad elektrokoloběžek

V Čelákovicích u Prahy hoří sklad elektrokoloběžek. K půl osmé ráno se zapojilo...

Je to pro nás velká materiální ztráta, ale pracujeme na rychlém obnovení provozu, vzkazuje firma EcoWheel, které v pondělí v Čelákovicích vyhořel sklad s elektrokoloběžkami. Zajišťuje náhradní...

15. července 2026  11:57

Střelba v pražské Hostivaři. Na ulici ležela zavražděná žena, muž je v kritickém stavu

Zásah policie v pražské Hostivaři. Po střelbě našla na ulici mrtvého člověka,...

Policisté vyjížděli k nahlášené střelbě v pražské Hostivaři. Na ulici našli mrtvého člověka, další je zraněný. Podle detektivů šlo zřejmě o vraždu a pokus o sebevraždu bývalých rodinných příslušníků....

15. července 2026  10:38,  aktualizováno  11:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.