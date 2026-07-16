V Praze na Proseku se převrátil jeřáb

Podle policistů k pádu jeřábu došlo při stavebních pracích. Okolnosti nehody budou zjišťovat. Událost obešla bez zranění.
„Na místě jsou zástupci Dopravního podniku, provoz je obousměrně uzavřen,“ popsal mluvčí pražských hasičů Vojtěch Rotschedl.
Ulicí projíždí trolejbusová linka číslo 58, která kvůli nehodě jezdí odklonem ze zastávky Libeňský zámek do zastávky Prosek. Dopravní podnik dočasně zrušil zastávky Kundratka, Kelerka a Prosecká.
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