V Obecním domě se otevře interaktivní expozice o historii této stavby, bude stát desítky milionů

Expozice má být interaktivní, budou ji tvořit LED panely, dotykové obrazovky a audiovizuální technika, která bude reagovat na pohyb návštěvníků.
Výhodou digitální expozice má být podle důvodové zprávy schváleného materiálu to, že techniku bude možné využívat i pro jednorázové akce, obsah výstavy bude možné snadno doplnit a rozšířit.
Expozice bude umístěna v historických prostorách karetních a kulečníkových heren. Zaměřena bude na období od roku 1901, kdy spolek Měšťanská beseda navrhl stavbu Obecního domu, až do současnosti.
„Plánovaná expozice představuje důležité milníky rozhodování o stavbě Obecního domu i jejího průběhu v dobových souvislostech, její druhá větev reflektuje nejzajímavější události kulturního, společenského a politického života, včetně jednání Občanského fóra vedeného Václavem Havlem s tehdejší vládou Ladislava Adamce v listopadu 1989,“ stojí v důvodové zprávě.
Podle projektové dokumentace budou náklady na vznik expozice 75 milionů korun bez DPH. Konečnou cenu určí výsledek veřejné zakázky.
Náklady uhradí městská firma Obecní dům. Očekává, že návratnost investice ze vstupného a doprovodných akcí bude tři až čtyři roky.
Akciová společnost vznikla v červnu 2005. Společnost spravuje historický Obecní dům a pořádá kulturní a vzdělávací akce. Prostory pronajímá i pro soukromé akce.