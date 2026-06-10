Komínem 70 metrů, 300 horizontálně. Nová důlní ferrata vede historickou štolou

„Otevření ferraty představuje další krok ve zpřístupňování hornického dědictví veřejnosti. Chceme návštěvníkům ukázat historické podzemí nejen jako technickou památku, ale také jako místo, kde lze atraktivní formou poznat běžně nedostupné důlní prostory,“ řekl iDNES.cz zástupce projektu Pavel Škácha.
Celá cesta trvá přibližně tři hodiny, je možná pouze po předchozí rezervaci.
„Trasa vede po stupačkách těžním komínem do takzvaného Vysokého mezipatra, které leží zhruba 70 metrů nad úrovní štoly. Pak pokračuje 300 metrů horizontálně do největších dobývek v dole Pepř a pak zase dolů po schodech,“ přibližuje Škácha.
Cena za jednu cestu činí 1 580 korun a zahrnuje zapůjčení kompletního vybavení včetně postroje, ferratové brzdy, helmy a osvětlení. Návštěvníci si musí přinést vlastní teplé oblečení, pevnou obuv a pracovní rukavice.
„Začátečníci cestu určitě zvládnou, ale byli bychom rádi, kdyby sem chodili hlavně ti, kteří si už nějakou ferratu vyzkoušeli,“ dodal Škácha. Skupina může čítat maximálně 12 lidí. Spodní věková hranice je 15 let, minimální výška 160 centimetrů.
Nový projekt trvalo vybudovat osm let. „Ferrata je spíš jen bonus. Účelem bylo zpřístupnit největší vydobyté prostory, které jsou velmi krásné. A také jsme chtěli ukázat dobývání z doby Karla IV.,“ popisuje průvodce.
Návštěvníci dále uvidí fluoreskující kalcitové krápníky i největší vydobyté prostory v Jílovém u Prahy. Návrat vede po košových žebřících a schodištích. Právě ty sem dostat bylo nejtěžší. „Pak se to muselo vytáhnout a nainstalovat, což už bylo to nejjednodušší.“
První zájemci si novinku vyzkoušeli minulý víkend. Podle organizátorů se termíny rezervací rychle zaplňují a připravuje se rozšíření současné trasy.
Více informací a termíny pro veřejnost jsou na webu www.jilovskezlatedoly.cz.
Do budoucna by navíc měla vzniknout další ferrata v jiné části revíru.