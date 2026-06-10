Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Komínem 70 metrů, 300 horizontálně. Nová důlní ferrata vede historickou štolou

David Chuchma
  12:26
V Jílovém u Prahy před několika dny zpřístupnili první českou důlní via ferratu. Nová atrakce vede historickým podzemím a návštěvníkům nabízí možnost projít místa, která byla dosud běžně nepřístupná. Ferratová trasa vznikla ve štole Václav, její stavba trvala osm let.

„Otevření ferraty představuje další krok ve zpřístupňování hornického dědictví veřejnosti. Chceme návštěvníkům ukázat historické podzemí nejen jako technickou památku, ale také jako místo, kde lze atraktivní formou poznat běžně nedostupné důlní prostory,“ řekl iDNES.cz zástupce projektu Pavel Škácha.

Celá cesta trvá přibližně tři hodiny, je možná pouze po předchozí rezervaci.

„Trasa vede po stupačkách těžním komínem do takzvaného Vysokého mezipatra, které leží zhruba 70 metrů nad úrovní štoly. Pak pokračuje 300 metrů horizontálně do největších dobývek v dole Pepř a pak zase dolů po schodech,“ přibližuje Škácha.

Cena za jednu cestu činí 1 580 korun a zahrnuje zapůjčení kompletního vybavení včetně postroje, ferratové brzdy, helmy a osvětlení. Návštěvníci si musí přinést vlastní teplé oblečení, pevnou obuv a pracovní rukavice.

„Začátečníci cestu určitě zvládnou, ale byli bychom rádi, kdyby sem chodili hlavně ti, kteří si už nějakou ferratu vyzkoušeli,“ dodal Škácha. Skupina může čítat maximálně 12 lidí. Spodní věková hranice je 15 let, minimální výška 160 centimetrů.

Výstupní úsek ferraty na Vysoké mezipatro

Nový projekt trvalo vybudovat osm let. „Ferrata je spíš jen bonus. Účelem bylo zpřístupnit největší vydobyté prostory, které jsou velmi krásné. A také jsme chtěli ukázat dobývání z doby Karla IV.,“ popisuje průvodce.

Návštěvníci dále uvidí fluoreskující kalcitové krápníky i největší vydobyté prostory v Jílovém u Prahy. Návrat vede po košových žebřících a schodištích. Právě ty sem dostat bylo nejtěžší. „Pak se to muselo vytáhnout a nainstalovat, což už bylo to nejjednodušší.“

První zájemci si novinku vyzkoušeli minulý víkend. Podle organizátorů se termíny rezervací rychle zaplňují a připravuje se rozšíření současné trasy.

Více informací a termíny pro veřejnost jsou na webu www.jilovskezlatedoly.cz.

Do budoucna by navíc měla vzniknout další ferrata v jiné části revíru.

Výstupní úsek ferraty na Vysoké mezipatro
Důlní via ferrata, která vede autentickým prostředím historického dolu Pepř v Jílovém u Prahy. (červen 2026)
Důlní via ferrata, která vede autentickým prostředím historického dolu Pepř v Jílovém u Prahy. (červen 2026)
Důlní via ferrata, která vede autentickým prostředím historického dolu Pepř v Jílovém u Prahy. (červen 2026)
18 fotografií
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

„Identifikuji se jako trolejbus!“ Dopravce sloganem rozzlobil lidskoprávní aktivisty

Pražský dopravní podnik čelí kvůli sloganům kritice. (2026)

Pražský dopravní podnik představil polepy k výročí 90 let od spuštění prvních trolejbusů do provozu. Součástí vizuálu je také slogan „Identifikuji se jako trolejbus“ na autobusech, kvůli kterému nyní...

Zdrogovaný řidič naboural auta, pak se vrhl na odpočívajícího psa. Ten jeho řádění utnul

Policisté v pražské Korunovační ulici zadrželi muže pod vlivem drog, který...

Pes náhodného kolemjdoucího pomohl odpoledne zpacifikovat zdrogovaného řidiče, který na Letné v Korunovační ulici naboural čtyři auta. Když vyběhl ven a chtěl řádit dál, ohnal se po psovi, který...

„Nechám ti uříznout hlavu.“ Ruska šikanuje řidiče autobusů, jednoho pokousala

Premium
Ruska Yulia S. provokuje řidiče na lince 348. Vše si natáčí na mobil. U...

Jezdit na autobusové lince Pražské integrované dopravy 348 je teď pro profesionální šoféry úkolem za trest. Pravidelně je totiž obtěžuje jedna z cestujících, podle mnohých řidičů její chování...

Zrekonstruovaný Jiřák se po letech otevře veřejnosti. Spory budí náklady i dlažba

Průběh rekonstrukce náměstí Jiřího z Poděbrad.

Náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze 3 se po více než dvou a půl letech oprav znovu otevře veřejnosti. Radnice slibuje více stromů, vodní prvky i lepší hospodaření s dešťovou vodou. Na sociálních sítích...

Nechybí Praha ani Český Krumlov. Natočili jsme čínské kopie evropských měst

Huawei Ox Horn Campus

Během návštěvy kampusu společnosti Huawei v čínském městě Tung-kuan jsme navštívili zmenšené repliky některých evropských měst či jiných významných lokalit. Po fotočlánku vám nyní nabízíme také...

Na Hradě se pustili do další části opravy katedrály, konstrukce jsou staré 650 let

Restaurátoři a kameníci zahájili další etapu oprav katedrály sv. Víta na...

Pražský hrad zahájil další etapu rekonstrukce katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Restaurátoři, kameníci a další odborníci se zaměří na obnovu oken vysokého chóru a opěrného pilíře v jižní části...

10. června 2026

Nymburk se sloučí se Slavií. Hrát bude v Praze, cílí na tituly i evropskou NBA

Jaromír Bohačík z Nymburka v ligovém finále

Velká změna na poli českého basketbalu je oficiální. Nymburk, hegemon posledních let, se od příští sezony sloučí s pražskou Slavií, nově vzniklý klub s názvem SK Slavia Praha ERA NBK bude hrát zápasy...

10. června 2026  12:55

Komínem 70 metrů, 300 horizontálně. Nová důlní ferrata vede historickou štolou

Ve štole Václav v Jílovém u Prahy vznikla jedinečná důlní ferrata

V Jílovém u Prahy před několika dny zpřístupnili první českou důlní via ferratu. Nová atrakce vede historickým podzemím a návštěvníkům nabízí možnost projít místa, která byla dosud běžně nepřístupná....

10. června 2026  12:26

Orlík bude plnit novou roli, po modernizaci se z něj stane i velká baterie

Ministr průmyslu Karel Havlíček na tiskové konferenci s vedením ČEZ a Wikov...

Čtyři soustrojí elektrárny na Orlíku čeká v průběhu následujících sedmi let modernizace, při níž dva hydrogenerátory přejdou na obousměrný přečerpávací režim. Česko tak bude mít novou přečerpávací...

10. června 2026  11:45

Praha vypsala tendr na nové bateriové vlaky pro Posázavský Pacifik za 16 miliard

Bateriové vlaky mají začít jezdit ve Zlínském kraji od prosince 2029.

Praha ve spolupráci se Středočeským krajem vypsala tendr na zajištění provozu vlaků na takzvaném Posázavském pacifiku od roku 2030, kdy skončí současná smlouva s Českými drahami.

10. června 2026  11:30

Vandal po výstupu z autobusu vyzýval řidiče na souboj a poškodil čelní sklo

Pražští kriminalisté pátrají po neznámém muži, který 27. května vulgárně napadl...

Pražská policie pátrá po agresivním muži, který měl vyhrožovat řidiči autobusu MHD a pěstí poškodit čelní sklo vozu. Vyšetřovatelé případ řeší jako trestný čin poškození cizí věci.

10. června 2026  10:51

Za hrozbu střelbou ve škole dostal mladík podmínku, verdikt je nepravomocný

Pochod nazvaný Přenesení světla, který je první akcí iniciativy Měsíc pro...

Za vyhrožování vystřílením třídy a schvalování střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze z prosince 2023 uložil Obvodní soud pro Prahu 8 mladíkovi pětiměsíční podmíněný trest.

10. června 2026  9:53,  aktualizováno  10:25

Praha přitvrdí proti ohňostrojům. Městské části je budou moci zakázat úplně

Příchod nového roku v Praze. (1. ledna 2026)

Pravidla pro používání pyrotechniky budou v hlavním městě ještě přísnější. V pondělí o tom rozhodli pražští radní, návrh vyhlášky musí ještě schválit zastupitelstvo. Pokud se tak stane, dostanou...

10. června 2026  7:30

Sokolové zrekonstruovali atletický ovál v Riegrových sadech, má netradiční barvu

Zrekonstruovaný atletický ovál na Vinohradech / Riegrových sadech. Tartan má...

Vinohradští Sokolové zrekonstruovali atletický ovál u sokolovny v Polské ulici v Praze 2 (v Riegrových sadech). Je tvořen asfaltem s tartanovým povrchem, který má netradiční žlutou barvu, důvodem...

10. června 2026

Dopravní nehodu loni v Praze zavinilo 24 ebikerů, počet kolizí celkově roste

Elektrokoloběžky a elektrokola v Praze

Pro dvanáctiletého chlapce to mohl být zcela normální den, dokud kurýrovi na Letné nevypadla z elektrokola baterie. Ta nezletilého zasáhla a poslala se zlomeninou do nemocnice. Policie po pachateli...

9. června 2026  18:01

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Balvín šéfuje vinárně: Přitom jsem pivař! A konec v reprezentaci? Nešťastně řešené

Basketbalista Ondřej Balvín má v Praze vinárnu.

Svých 217 centimetrů musí pořádně ohnout, aby v nízkém vchodu sešel pár schůdků a odemkl dveře. Jakmile se mu to podaří, může se narovnat a hrdě ukazovat dvě útulné místnosti. Tady, v rušné ulici na...

9. června 2026  16:16

Za střelbu na zákazníka hrozí taxikáři až desetileté vězení

Krátce po půl deváté večer zasahovali policisté v Poleradech u konfliktu mezi...

Policisté vyšetřují nedělní střelbu v Poleradech u Prahy jako pokus o zabití. Obviněnému taxikáři může v případě prokázání viny a odsouzení hrozit až deset let vězení, informovala v tiskové zprávě...

9. června 2026  16:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.