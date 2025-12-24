V Hostivici u Prahy hoří bungalov, jeden člověk skončil v péči záchranářů

Událost byla hlášena v 11:50. „Jde o bungalov o rozměrech sedm krát 20 metrů. Ještě před naším příjezdem jsme dostali informaci, že zhruba polovina domu je v plamenech,“ uvedl Sýkora.
Hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu, velitel si na místo vyžádal velkokapacitní cisterny. Jde o dřevostavbu, takže k hašení je podle Sýkory potřeba větší množství vody. Před 13:00 hasiči požár ještě neměli pod kontrolou.
Uvnitř domu by mohly být tlakové láhve, zatím to podle mluvčího nebylo potvrzeno. „Svědci hlásili nějaké výbuchy. To by mohlo být od těch láhví, ale mohlo by to být i standardní šíření požáru,“ dodal Sýkora.
