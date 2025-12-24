V Hostivici u Prahy hoří bungalov, jeden člověk skončil v péči záchranářů

  13:05
V Hostivici u Prahy hoří bungalov, jeden obyvatel domu skončil v péči záchranářů. Hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu ze čtyř možných, požár zatím nemají pod kontrolou. Na místě zasahuje deset jednotek, což podle hrubého odhadu odpovídá počtu asi 40 hasičů, řekl mluvčí středočeských hasičů Jan Sýkora.




Událost byla hlášena v 11:50. „Jde o bungalov o rozměrech sedm krát 20 metrů. Ještě před naším příjezdem jsme dostali informaci, že zhruba polovina domu je v plamenech,“ uvedl Sýkora.

Hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu, velitel si na místo vyžádal velkokapacitní cisterny. Jde o dřevostavbu, takže k hašení je podle Sýkory potřeba větší množství vody. Před 13:00 hasiči požár ještě neměli pod kontrolou.

Uvnitř domu by mohly být tlakové láhve, zatím to podle mluvčího nebylo potvrzeno. „Svědci hlásili nějaké výbuchy. To by mohlo být od těch láhví, ale mohlo by to být i standardní šíření požáru,“ dodal Sýkora.



