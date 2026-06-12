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V domácnostech to zavonělo jahodami, vrcholí sezona jejich samosběrů

Robert Božovský
  9:30
Ohlý hřbet, bolavá záda a červená kolena. To je daň, kterou v těchto dnech platí tisíce lidí vyrážejících na jahodové plantáže ve středních Čechách. Sezona samosběru je v plném proudu. Odměnou jim ale jsou sladké a šťavnaté jahody, proti kterým ty bledé a unavené z plastových vaniček v supermarketech vypadají jako chudinky.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Radim Strachoň, MAFRA

A kromě jahod, které většinou na plantážích v porovnání s loňskem nezdražily, se navíc rozjely i hrášku, brzy přibudou třešně.

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Samosběr jahod 2026 – kde natrhat čerstvé ovoce ve vašem kraji

Farma Hanč Vraňany

  • Adresa: Farma Hanč, Vraňany 240, Z Prahy po D8 na Mělník, sjezd na exitu 18 Nová Ves a dále po silnici 16.
  • Otevírací doba: květen až říjen 8.00–19.00 hodin
  • Termíny samosběru: aktuálně zveřejňovány na webu www.farmavranany.cz a sociálních sítích farmy. Poslední vstup na pěstitelské záhony je v 17 hodin. Sběr je možný do 18 hodin.
  • Cena samosběru jahod za kilogram: z pole 99 Kč, z foliovníku 150 Kč

Jedna z nejvyhlášenějších jahodových farem v kraji se nachází ve Vraňanech na Mělnicku. V roce 1998 ji založili bratři Milan a Radek Hančovi, kteří navázali na rodinnou tradici zemědělského hospodaření a zahradnictví. V současnosti farma zaujímá plochu 320 hektarů. Kromě jahod produkuje zhruba na třetině z nich také další ovoce a zeleninu. Místní bistro nabízí i gastronomické zážitky.

Podle spolumajitele farmy Milana Hanče byla loni sklizeň kolem 450 tun jahod, letos může být ale vzhledem k chladnějšímu jaru nižší. „Polovička jahod se sklidí samosběrem,“ konstatoval.

Aktuální termíny samosběru farma zveřejňuje každé ráno nebo večer na svých sociálních sítích. Sběr je možný do vlastních nádob, ale košíky na jahody je možné zakoupit přímo na místě. Za kilogram jahod z pole samosběrači ve Vraňanech zaplatí 99 Kč a z foliovníku 150 Kč.

K jahodám se tady už přidal také samosběr hrášku. V jeho případě sběrači zaplatí 70 Kč za kilogram. Platí u něj obdobná pravidla jako u jahod. Také hráškové speciality je možné ochutnat v bistru. Například hráškovou pomazánku na chlebu nebo hráškový krém s krutony,“ zve do Vraňan Milan Hanč. Samosběry dalších plodin budou postupně přibývat podle toho, jak budou dozrávat.

Starokolínské jahody

  • Adresa: lokalita U čerpačky, Starý Kolín
  • Otevírací doba: 7-19 hodin
  • Termíny samosběru: aktuálně zveřejněny na webových stránkách www.starokolinskejahody.cz a sociálních sítích
  • Cena samosběru jahod za kilogram: 80 Kč

Jahodárnu firmy Baše najdou samosběrači ve Starém Kolíně v lokalitě U čerpačky. Nabízí svoje Starokolínské jahody, kterým byl udělen certifikát Regionální produkt Polabí. Kilogram vlastnoručně nasbíraných zde stojí 80 Kč. Objednávky předem nejsou nutné.

„Předpokládám, že samosběry jahod u nás budou pokračovat ještě tak dva týdny. Úrodu máme o něco lepší než loni,“ uvedl jednatel firmy Erik Baše.

Počet samosběračů na plantáži ve Starém Kolíně se více odvíjí od počasí, než jesli je všední den nebo víkend. Platební karty zde nepřijímají, preferují vlastní donesené nádoby, mohou je ale i poskytnout ze svých zásob.

Farma Dryák

  • Adresa: Osluchov 7, dále po polní cestě až k rybníčku + plochy bývalého Ekofruktu ve směru od Slaného na Drnov
  • Otevírací doba: úterý až neděle 9.00-16.00 hodin
  • Terminy sběru v Osluchově úterý až neděle, na zbývajících plochách i víkendech. Aktuální informace na www.farmadryak.cz
  • Cena samosběru jahod za kilogram: 99 Kč

Stovky lidí z Kladenska a okolí, ale i z metropole, vyrážejí na samosběry jahod na zemědělské plochy firmy Dryák u Slaného. Cena vlastnoručně nasbíraných je 99 Kč za kilogram, tedy o deset procent více loni. Zároveň tu také začaly samosběry hrášku s cenou 60 Kč za kilo. O nadcházejícím víkendu zde na plochách bývalého Ekofruktu zahájí také první samosběr třešní.

„Úroda je o něco slabší než loni, část jí na jaře pomrzla, ale plodiny jsou kvalitní. Sběrači u nás mohou navíc ochutnat naši domácí jahodovou zmrzlinu,“ poznamenal majitel firmy Karek Dryák. Platební karty zde přijímají, rezervace není zatím nutná. „Do budoucna o ní ale uvažujeme. Nával sběračů bývá tak velký, že ho přestáváme zvládat,“ konstatoval zemědělec.

Ovocné sady Bříství

  • Adresa: Hlavní silnice Kolín-Praha u odbočky na Bříství vedle restaurace Zlaté Slunce, Kolín
  • Otevírací doba: květen až červen, pondělí až středa 8.00-16.00 hodin, čtvrtek a pátek, 8.00-17.00 hodin, sobota 8.00-12.00 hodin, neděle zavřeno.
  • Termíny samosběru: aktuálně zveřejněny na webových stránkách www.bristvi.cz
  • Cena samosběru jahod za kilogram: 99 Kč

Poslední šanci nasbírat jahody v Ovocných sadech v Bříství budou mít sběrači zřejmě už jen tento týden. Rodina Žertů zde už v desáté generaci hospodaří na 20 hektarech půdy, z toho zhruba čtvrtinu tvoří jahodová pole. Kilo zde nasbíráte za 99 korun, cena je stejná jako loni.

„Samosběry u nás začaly už v polovině května a brzy budeme vysbíráni. V srpnu pak pořádáme samosběry švestek,“ informovala za firmy Barbora Bezděchovská.

Letošní úroda jahod je tady v porovnání loňskou o něco lepší, přestože část jí poničily jarní mrazy. Platební karty při samosběrech přijímají a k dispozici jsou nádoby na sběr.

Jahodárna Oskořínek

Adresa: mezi Oskořínkem a Novým Dvorem, přibližně osm kilometrů od Nymburka

Nejbližší termíny samosběru jahod a hrášku: středa 10. června 8.00-10.00 hodin, pátek 12. června 8.00-12.00 hodin. Další termíny na sociálních sítích nebo webu farmy

Cena samosběru jahod za kilogram: 80-90 Kč

Nová jahodárna v Oskořínku se nachází za původní starou tedy blíže k obci Nový Dvůr, k dispozici je tu i parkoviště. Sezóna samosběru zde probíhá po celý červen, ale ne každý den. Aktuální termíny jahodárna průběžně zveřejňuje na svých sociálních sítích a webu. Cena kilogramu vlastnoručně nasbíraných jahod se letos pohybuje mezi 80 až 90 korunami.

„Samosběr je omezenější než v minulých letech, část porostu je napadena chorobami, proto je na menší ploše,“ informuje jahodárna na svých stránkách. www.jahody-oskorinek.unas.cz

Jahodnárna Kouřim

  • Adresa: Na poli v Kolínské ulici v Kouřimi
  • Termíny samosběru: každý den od 7 do 18 hodin, více na sociálních sítích a www.jahodarna-kourim.cz
  • Cena samosběru jahod za kilogram: 90 Kč

Jahodárna Procházka v Kouřimi nabízí odrůdy jako je Rumba, Carmen, Vendy nebo Senga sengana na poli směr Votelež v Kolínské ulici. V sobotu a neděli 28. a 29. června tu proběhne také samosběr hrášku při ceně 70 korun za kilogram.

Jahodárna Stratov

  • Adresa: Podél silnice mezi Stratovem a Lysou nad Labem
  • Termíny samosběru: aktuálně na sociálních sítích jahodárny.
  • Cena samosběru jahod za kilogram: 82 Kč

Jen mírně oproti loňsku, a to z 80 na 82 korun na kilogram, ceny samosběru jahodárna Stratov v Lysé nad Labem. „Sbírat můžete do vlastních nádob, případně je možné zakoupit kbelík nebo bedýnku. Platba je přijímána pouze v hotovosti. Parkování zajištěno na louce u samosběru,“ informovala jahodárna na svém Facebooku.

Farma Berry servis Břežany

  • Adresa: Pole jahod Břežany II, u silnice na Český Brod
  • Termíny samosběru: aktuálně na sociálních sítích a webu jahodárny www.berryservis.cz
  • Cena samosběru jahod za kilogram: 95 Kč

Rodinná farma Berry servis Břežany nedaleko Prahy je dalším místem ve středních Čechách, kam si mohou zájemci jet „ochutnat“ práci sběračů jahod. Založena byla v roce 2000. Dováží jejich sadbu z Holandska a jahody pěstuje na polích u Českého Brodu. Dnes hospodaří na téměř 40 hektarech. K samosběru zde není potřeba rezervace, jahody je možné sbírat do vlastních nebo zakoupených nádob. Parkování zdarma přímo u pole. „Termíny samosběru se odvíjejí od aktuálního počasí a jsou zveřejňovány na našem webu a sociálních sítích. Cena za jeden kilogram nasbíraných jahod je 95 korun,“ uvedl Petr Müller, který má ve firmě na starosti prodej čerstvého i mraženého ovoce.

Od červenec do října farma nabízí také samosběr malin a v srpnu a září ostružin. Ty jsou ale pěstovány na jiných plochách než jahody, a to za statkem v Břežanech směr Rostoklady.

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