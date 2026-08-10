„Před půl třetí volal náhodný kolemjdoucí, že vidí velký kouř nad lesem. Na místo vyjeli hasiči, kteří pak uvnitř chaty spatřili tělo muže bez známek života,“ uvedla mluvčí středočeských policistů Michaela Richterová. Případ si převzali kriminalisté a nařídili soudní pitvu pro zjištění příčiny úmrtí.
„Předběžně je to bez cizího zavinění, ale definitivně to potvrdí výsledky soudní pitvy,“ dodala mluvčí.
Podle mluvčí středočeských hasičů Terezy Sýkory Fliegerové chata zcela shořela. Hasiči podle ní museli při zásahu chránit i okolí, vyhlásili proto druhý ze čtyř stupňů poplachu.
„Zásah byl možný pouze zvenku, protože došlo k pádu stromu a propadla se podlaha,“ řekla mluvčí. Kolem 17:15 dostali hasiči požár pod kontrolu a snížili poplachový stupeň na první. Na místě bude do rána dohlížet jednotka dobrovolných hasičů.
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