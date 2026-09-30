„Škoda byla odhadnuta na 500 tisíc korun, poškozena byla další dvě vozidla. Nedošlo k žádnému zranění,“ sdělil redakci iDNES.cz mluvčí pražských hasičů Vojtěch Rotschedl.
Příčinu vzniku požáru hasiči zjišťují.
„Škoda byla odhadnuta na 500 tisíc korun, poškozena byla další dvě vozidla. Nedošlo k žádnému zranění,“ sdělil redakci iDNES.cz mluvčí pražských hasičů Vojtěch Rotschedl.
Příčinu vzniku požáru hasiči zjišťují.
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