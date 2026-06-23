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Po Čelákovicích jezdil ozbrojený muž. Policie rozšířila pátrání do dalších měst

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  7:21aktualizováno  8:54
Policie pátrá po pětapadesátiletém Petru Šimonovi, který je ozbrojený a pohybuje se v modré fabii. Muž ve špatném psychickém stavu směřoval podle prvotních informací do učiliště v Čelákovicích, které již policisté evakuovali. Před devátou hodinou vydali informaci, že se může nacházet i v dalších městech.
V Čelákovicích u Prahy pátrá policie po pětapadesátiletém Petru Šimonovi, který je ozbrojený a pohybuje se v modré fabii. (23. června 2026)
V Čelákovicích u Prahy zasahují policisté a zásahová jednotka kvůli ozbrojenému muži, který směřuje do místního učiliště. (23. června 2026)
V Čelákovicích u Prahy zasahují policisté a zásahová jednotka kvůli ozbrojenému muži, který směřuje do místního učiliště. (23. června 2026)
V Čelákovicích u Prahy zasahují policisté a zásahová jednotka kvůli ozbrojenému muži, který směřuje do místního učiliště. (23. června 2026)
23 fotografií

Pátrání po muži, kterého policie označila za nebezpečného, probíhá na několika místech v Česku, konkrétně v Novém Bydžově na Královéhradecku a v Praze. „Vyhodnocujeme všechny poznatky a dostupné informace. Jejich relevanci vyhodnocujeme průběžně, nicméně zatím bližší informace k jeho aktuálnímu výskytu nemáme,“ uvedli policisté na síti X.

„Muž, který se má pohybovat se střelnou zbraní, se jmenuje Petr Šimon, narozen 16. 3. 1971. Pokud hledaného nebo jeho vozidlo uvidíte, volejte ihned na linku 158,“ vyzývají policisté s tím, aby se ale nesnažili proti muži nijak zakročit.

Registrační značka hledaného modrého vozidla Škoda Fabia je 5AB 7197.

Policie pátrá po Petru Šimonovi

V souvislosti s pátráním po hledaném muži policisté od rána zasahují na čelákovické střední odborné škole.

„Na místě zasahují všechny dostupné síly a prostředky a to včetně zásahové jednotky,“ uvedli policisté na X.

„Učiliště jsme vyklidili, nyní je zcela prázdné, dětem ani pedagogům nehrozí žádné nebezpečí,“ sdělila pro iDNES.cz mluvčí středočeské policie Bára Schneeweissová. Že je škola vyklizená, potvrdil i fotoreportér iDNES.cz.

„Posíláme na místo preventivně inspektora provozu, a čekáme na další pokyny Policie České republiky,“ uvedla mluvčí záchranné služby Monika Nováková.

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