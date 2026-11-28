Budova explodovala kolem 13:30. Na místě zasahují hasiči a povolali i techniku záchranného útvaru, objekt bude třeba částečně zdemolovat.
„V rámci zásahu bude momentálně úlohou této techniky částečná demolice poškozeného objektu,“ informovala za záchranný útvar hasičů Hana Tydlačková.
„K výbuchu došlo zatím bez zjištěných příčin, a podle prvotních informací byly uvnitř dvě osoby, přičemž jedna z nich zemřela i přes veškerou snahu záchranářů, a druhá osoba byla převezena do čáslavské nemocnice,“ uvedla mluvčí středočeských policistů Michaela Richterová.
Zraněný člověk vyvázl podle mluvčího středočeských záchranářů Marka Hylebranta s lehčím poraněním. Událost si převzali kutnohorští kriminalisté, kteří nařídili soudní pitvu u zemřelé osoby. „Společně s hasiči se teď budou zabývat tedy veškerými okolnostmi a zjišťovat příčinu toho výbuchu,“ dodala Richterová.