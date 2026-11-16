V tiskové zprávě o tom v pondělí informovala mluvčí Technické správy komunikací (TSK) Barbora Lišková.
Uzavření rampy platí pro veškerou automobilovou dopravu s výjimkou vozů Integrovaného záchranného systému.
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Na severu Prahy kolabuje MHD. K opravě Cínovecké a Kbelské se přidá Chlumecká
Opravu Cínovecké ulice ve směru do centra města TSK zahájila v říjnu. Součástí prací je výměna povrchu v úseku Mratínský potok - Rochlická ulice, oprava svodidel a obrub nebo obnova vodorovného dopravního značení.
V posledních dnech se podle Liškové začaly na příjezdu po D8 tvořit více než desetikilometrové kolony.
„Sledování provozu přímo na místě ukázalo, že mnoho řidičů se snaží kolonu objet přes Ďáblickou ulici, a při jejich následném návratu zpět na hlavní tah ve směru do centra pak dochází k výraznému narušení plynulosti provozu a situace na D8 se dál zhoršuje,“ uvedla mluvčí.
Uzavření rampy má podle Liškové situaci na příjezdu do Prahy zlepšit.