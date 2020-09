Uzavření školy dopadá na psychiku studentů, vysvětluje rektor Pavel Mertlík

„Pro studenty je to psychicky náročné, zejména komplikované je to pro ty, kteří nastupují do prvních ročníků. Musíme to ale zvládnout my i oni, zdraví studentů a pedagogů je přednější,“ říká v rozhovoru pro MF DNES rektor ŠKODA AUTO Vysoké školy v Mladé Boleslavi Pavel Mertlík.