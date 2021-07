Stanice metra Pankrác byla zavřená kvůli cukru

Hlášení o konfliktu a neznámé chemikálii policisté přijali v 10:48. „Muž tam po konfliktu s dozorčím metra vysypal neznámou krystalickou látku. Metro je proto uzavřeno a hasiči zjišťují, o jakou látku se jedná,“ řekla iDNES.cz v 11:25 policejní mluvčí Eva Kropáčová. Muž z metra zmizel a policisté po něm pátrali.

„Byli jsme přivoláni v součinnosti policie do ulice Na Pankráci. Na místo vyjelo družstvo a chemická služba. Ale už tam nejsme potřeba a budeme se vracet zpět na základnu,“ řekla iDNES.cz v 11:34 mluvčí pražských hasičů Kateřina Suchánská.

Složky IZS zasahují ve stanici metra Pankrác. Kvůli nálezu neznámé tekutiny. (17. července 2021)

Nakonec se ukázalo, že šlo o v kuchyních běžně používanou látku.

„Nešlo o nic nebezpečného. Hasiči zjistili, že je to cukr. A my jsme na základě prověření kamerového záznamu zjistili, že muž měl při odchodu u sebe nákup a praskla mu taška. Odtud se vysypal cukr. Takže to nevypadá, že by to vysypal záměrně,“ doplnila v poledne Kropáčová.

Stanice proto mohla být ani ne po půl hodině opět přístupná cestujícím.