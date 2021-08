Letenský tunel se zavře na dva týdny, komplikace na nábřeží budou do října

Je totiž potřeba opravit i dlažbu při výjezdu z něj, což si vyžádá zmíněné zavření. Tuto etapu prací označuje pražská Technická správa komunikací jako nultou. A potrvá do 27. srpna. To ještě místem projede MHD. Řidiče ale čekají objížďky.

Směrem do centra budou moci řidiči místo objet přes ulici Milady Horákové - Badeniho - Chotkovu - ulici Pod Bruselskou - Klárov - nábřeží Edvarda Beneše - Čechův most - Dvořákovo nábřeží - Nové mlýny - Lannova a Štefánikův most.

Směrem z centra povede objízdná trasa přes Štefánikův most - Lannova - Nové mlýny - Dvořákovo nábřeží - Čechův most - nábřeží Edvarda Beneše - U Bruských kasáren - Chotkova - Badeniho a Milady Horákové.

Pak začne první etapa prací na silnici a spolu s ní i uzavírka pro tramvaje. „Vše totiž proběhne v koordinaci s plánovanou rekonstrukcí tramvajové trati, která začne 28. srpna. Předpoklad ukončení všech prací na kolejích i silnici je do konce října tohoto roku,“ uvedla tisková mluvčí TSK Barbora Lišková.

Pro řidiče povede tentokrát objízdná trasa směrem do centra přes Štefánikův most - Lannova - Nové mlýny – Dvořákovo nábřeží – Čechův most a nábřeží Edvarda Beneše.

Směrem z centra trasa povede přes Čechův most – Dvořákovo nábřeží – Nové mlýny – Lannova – Štefánikův most a nábř. Kpt. Jaroše.

Počínaje druhou etapou, jejíž začátek bude záležet na postupu oprav, bude zřízen jednosměrný provoz po nábřeží ve směru z centra, v opačném směru budou řidiči muset stále po objízdných trasách.