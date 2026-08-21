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Železniční koridor mezi Prahou a Českým Brodem zastavila závada na vedení

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  7:55aktualizováno  8:32
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto:  Petr Topič, MAFRA

Provoz železničního koridoru Praha – Český Brod zastavila v pátek ráno závada na trakčním vedení ve stanici Úvaly u Prahy. Vlaky nejezdí zhruba od 6. hodiny. Omezení bude pravděpodobně trvat několik hodin. Krátce po 8. hodině se částečně obnovil provoz po jedné koleji.

„Za místem omezení lze očekávat navýšení zpoždění o 10 až 45 minut,“ uvedly České dráhy (ČD).

Část vlaků dálkové dopravy mezi Prahou a Kolínem stále jezdí odklonem přes stanici Lysá nad Labem.

„Vlaky dálkové dopravy, které pravidelně zastavují ve stanici Praha-Libeň, mimořádně zastaví pro nástup a výstup cestujících ve stanici Praha-Vysočany,“ informuje web ČD.

Nepovolená jízda vlaku zastavila provoz pod Vyšehradem. Cestující evakuovali

Cestujícím z vlaku, který zůstal stát poblíž stanice v Úvalech, pomohou s evakuací hasiči Správy železnic. Souprava, která jezdí v úseku Havlíčkův Brod – Praha-Vršovice, bude stažena zpět do stanice Český Brod.

„V úseku Praha Běchovice – Úvaly – Český Brod a zpět jsme zavedli kyvadlově náhradní autobusovou dopravu,“ píše se na webu.

České dráhy zatím předpokládají, že k obnovení provozu by mohlo dojít kolem 11. hodiny.

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